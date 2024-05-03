Шойгу объяснил, для чего Киев ужесточил мобилизацию - 03.05.2024 Украина.ру
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Шойгу объяснил, для чего Киев ужесточил мобилизацию
Шойгу объяснил, для чего Киев ужесточил мобилизацию - 03.05.2024 Украина.ру
Шойгу объяснил, для чего Киев ужесточил мобилизацию
Киевский режим ужесточает мобилизацию в стране, чтобы выслужиться перед Западом. Об этом заявил 3 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ
2024-05-03T15:02
2024-05-03T15:02
новости
украина
россия
запад
сергей шойгу
владимир зеленский
верховная рада
вооруженные силы украины
мобилизация
всу
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Шойгу констатировал ужесточение мобилизации на Украине. Тех украинцев, которые не желают воевать, принудительно отправляют на фронт. "По сути, их по-прежнему бросают на убой", пояснил он."Такое бесчеловечное отношение к своему населению свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь", - заявил Шойгу. Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация военнослужащих в нем не предусмотрена.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраста для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
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новости, украина, россия, запад, сергей шойгу, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, фронт
Новости, Украина, Россия, Запад, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, мобилизация, ВСУ, фронт

Шойгу объяснил, для чего Киев ужесточил мобилизацию

15:02 03.05.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Киевский режим ужесточает мобилизацию в стране, чтобы выслужиться перед Западом. Об этом заявил 3 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ
Шойгу констатировал ужесточение мобилизации на Украине. Тех украинцев, которые не желают воевать, принудительно отправляют на фронт. "По сути, их по-прежнему бросают на убой", пояснил он.
"Такое бесчеловечное отношение к своему населению свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь", - заявил Шойгу.
Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация военнослужащих в нем не предусмотрена.
Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраста для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
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13:30
ВС РФ взламывают систему опорных пунктов ВСУ на всей линии соприкосновения - ШойгуГруппировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Об этом 3 мая сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ
 
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