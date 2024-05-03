https://ukraina.ru/20240503/1054877187.html

Шойгу объяснил, для чего Киев ужесточил мобилизацию

Шойгу объяснил, для чего Киев ужесточил мобилизацию - 03.05.2024 Украина.ру

Шойгу объяснил, для чего Киев ужесточил мобилизацию

Киевский режим ужесточает мобилизацию в стране, чтобы выслужиться перед Западом. Об этом заявил 3 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ

2024-05-03T15:02

2024-05-03T15:02

2024-05-03T15:02

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Шойгу констатировал ужесточение мобилизации на Украине. Тех украинцев, которые не желают воевать, принудительно отправляют на фронт. "По сути, их по-прежнему бросают на убой", пояснил он."Такое бесчеловечное отношение к своему населению свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь", - заявил Шойгу. Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация военнослужащих в нем не предусмотрена.Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраста для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.

https://ukraina.ru/20240503/1054875215.html

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новости, украина, россия, запад, сергей шойгу, владимир зеленский, верховная рада, вооруженные силы украины, мобилизация, всу, фронт