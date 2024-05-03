Шойгу объяснил, для чего Киев ужесточил мобилизацию
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ
Киевский режим ужесточает мобилизацию в стране, чтобы выслужиться перед Западом. Об этом заявил 3 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ
Шойгу констатировал ужесточение мобилизации на Украине. Тех украинцев, которые не желают воевать, принудительно отправляют на фронт. "По сути, их по-прежнему бросают на убой", пояснил он.
"Такое бесчеловечное отношение к своему населению свидетельствует о стремлении украинских властей выслужиться перед западными хозяевами, чтобы и дальше получать от них финансовую и военную помощь", - заявил Шойгу.
Верховная Рада Украины 11 апреля приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Демобилизация военнослужащих в нем не предусмотрена.
Ранее предполагалось, что новый законопроект снизит возраст военнообязанного с 27 до 25 лет. Однако Зеленский подписал отдельный указ о снижении возраста для мобилизации. Кроме того, Зеленский подписал закон о ликвидации статуса "ограниченно годен" по отношению к воинской службе.
Командующий сухопутными войсками страны Александр Павлюк заявил, что каждому украинцу следует мобилизоваться в ВСУ. По словам Павлюка, "отсидеться никому не удастся".
Украинские телеграм-каналы регулярно публикуют видео, на которых военкомы хватают мужчин на улице, вытаскивают их из общественного транспорта и оформляют на них повестки прямо на месте.
13:30ВС РФ взламывают систему опорных пунктов ВСУ на всей линии соприкосновения - ШойгуГруппировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Об этом 3 мая сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ