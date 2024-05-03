https://ukraina.ru/20240503/1045796317.html

Голда Меир: киевлянка, ставшая "Матерью Израиля"

Голда Меир: киевлянка, ставшая "Матерью Израиля" - 03.05.2024 Украина.ру

Голда Меир: киевлянка, ставшая "Матерью Израиля"

На одном из модерновых домов на задах киевской Бессарабки (улица Бассейная) в 2020 году появилась солидная бронзовая доска, а в 2022 улица Краснодарская получила имя знаменитой киевлянки Голды Меир. Как на грех последняя операция была проведена в рамках "деколонизации" – "знай, чужинец, тут хозяин – …", ну, вы таки поняли...

2024-05-03T09:11

2024-05-03T09:11

2024-05-03T09:18

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В 1898 году, а Голда Мабович родилась 3 мая этого года, черта оседлости проходила прямо через Киев и некоторые районы города сильно напоминали классический штетл – рынок, хедер, синагога, клезмер на свадьбах и похоронах… Всё как у людей. Следы местечковой жизни и сейчас можно обнаружить в исторических районах города – ну кто из киевлян не знает синагогу Бродского?Семья плотника Мойше-Ицхока Мабовича ничего не знала за то, как она управляет миром по заветам сионских мудрецов. Жили очень бедно, из восьми детей выжили только Голда, старшая сестра Шейна и младшая Ципке. Как вспоминала Голда, на протяжении всего своего детства она никогда не ела досыта.Уже в 1903 году Мабович отвёз семью в Пинск, к родителям жены, а сам отправился в Америку. Там нашёл работу и через три года смог оплатить переезд жены и детей.Чуть ли не единственным воспоминанием Голды от города над Днепром была сценка, когда отец укрепляет двери при угрозе погрома… Во взрослом возрасте она ни русского, ни украинского, ни белорусского языка не знала, да и зачем бы ей их учить – в штетлах все говорили на идиш…В Америке Голда помогала матери Блюме в небольшой овощной лавке, почти не дававшей прибыли. В 11 лет она основала "Американскую ассоциацию юных сестёр" и провела митинг, на котором сумела собрать деньги на покупку учебников для бедных школьниц (само обучение было бесплатным).В 14 лет мать попыталась выдать её замуж, но она сбежала к сестре Шейне, которая ещё в Белоруссии стала социалисткой-сионисткой, вышла замуж за единомышленника и жила в Денвере (она болела туберкулёзом, а тамошний климат подходил ей больше, чем милуокский). Там она встретилась с Морисом Меерсоном, за которого вышла замуж в декабре 1917 года. Окончила учительский колледж, начала преподавать в созданной сионистами школе в Милуоки.Взгляды её формировались под влиянием сестры и мужа. А они были фанатами уроженца Белоруссии Давида Бен-Гуриона. В 1915 году начала работать в молодёжной организации "Поалей Цион", а зимой 1918 года стала делегатом Американского сионистского конгресса в Филадельфии. В 1921 году, вместе с мужем, сестрой и группой единомышленников, выехала в Палестину и поселилась в одном из первых кибуцев. Потом жила в Тель-Авиве (муж заболел малярией). Там у Голды родились дети – Менахем и Сарра.В 1928 году она стала секретарём Моэцет ха-поалот — сионистского Женского рабочего совета, а 1929 – делегатом Всемирного сионистского конгресса. В это время брак Голды распался, а в 1938 году они с Морисом официально развелись.Позже ей пришлось ненадолго возвратиться в США – Сарра серьёзно заболела. По возвращении, в 1934 году, она вошла в руководство еврейского профсоюза Гистадрут, а потом и во временный Военный экономический совет. В качестве члена последнего она обеспечила мобилизацию евреев в британскую армию (Палестина находилась под контролем Великобритании).В 1948 году Бен-Гурион поставил перед ней задачу собрать деньги на оружие – его был готов поставить Сталин через Чехословакию (в израильских музеях не последнее место занимают немецкие танки Pz-IV и истребители Bf-199 чешского производства). Она справилась блестяще – выйдя на крупных американских бизнесменов еврейского происхождения вместо $ 25 млн собрала 50.Голда Меерсон стала одной из двух женщин, подписавших 14 мая Декларацию о создании государства Израиль, а первой её должностью стал пост посла в СССР. Впрочем, в Москве Голда проработала всего семь месяцев, вернувших в Израиль и заняв пост министра труда.Министр труда тогда занимался в Израиле обустройством мигрантов. В этой сфере была катастрофа – в 1949-50 годах население Израиля выросло с 0,8 до более чем 1,5 млн человек. Причём это были люди очень разные – не только идишеязычные выходцы из Европы и США, но и огромное количество людей, вынужденных бежать из арабских стран. Не хватало примерно всего. 200 тысяч человек жили в палатках – благо, климат тёплый.Новый министр труда не только построила за год 30 тысяч домов, но и внедрила новую систему профессионального обучения, которая одновременно была системой социализации и… строительства нации – всё обучение велось на иврите. Это при том, что сама Голда была сторонницей идише-ивритного двуязычия. Возможно именно в это время появился анекдот, что, по словам Бен-Гуриона, она "единственный мужчина" в его кабинете. Много позже она язвительно написала – "сомневаюсь, что какой-либо мужчина почувствовал бы себя польщённым, если бы я сказала, что он – единственная женщина в правительстве".В 1956 году она заняла пост министра иностранных дел и сменила фамилию на ивритоязычную – Меир. После смерти Сталина "медовый месяц" в отношениях СССР и Израиля закончился, и советская пресса вскоре окрестила экс-киевлянку "железобетонной", что при её габаритах звучало комично. Зато отношения со США развивались успешно – военная поддержка Америки позволила одержать блестящую победу в войне 1967 года, когда Израиль смог занять Восточный Иерусалим, Западный берег реки Иордан, Голанские высоты и Синай (вы теперь понимаете, что имеют в виду, когда говорят, что Украина будет новым Израилем?). В 1966 году ушла в отставку и занялась объединением левых партий (в руководство партии МАПАЙ она входила с 1930 года), что ей вполне удалось.17 марта 1969 года Голда Меир стала шестым премьер-министром Израиля (вы конечно не удивитесь узнав, что на тот момент все премьер-министры были выходцами с Украины и из Белоруссии).Именно при её премьерстве Моссад провёл операцию "Гнев божий", обрушившийся на организаторов и исполнителей теракта против израильской команды на Олимпиаде 1972 года в Мюнхене. Её слова: "если у нас есть выбор между тем, чтобы погибнуть, вызвав всеобщее сочувствие, или выжить с плохим имиджем, то лучше уж мы останемся живы, имея плохой имидж".И именно на её премьерство попала "Война судного дня", когда израильская разведка опростоволосилась и армии Сирии и Египта чуть не сбросили израильтян в Средиземное море…Голда Меир ушла в отставку с должности премьера 3 июня 1974 года. На пенсии написала книгу воспоминаний "Моя жизнь". Умерла 8 декабря 1978 года в Иерусалиме."Жизнь моя была очень счастливой. Я не только дожила до рождения еврейского государства, но и видела, как оно приняло и абсорбировало массы евреев со всех концов земли".P.S.:"Запах Днепра, в звёздах окно,Киевом пахнет сирень.Эта пора где-то давно,Гдетства бегущая тень.Где-то давно гдерево, гдеКиевом пахнет каштан.Гдевочки след в этой средеБегством от ужаса пьян.Бегством от ужаса где-то давно,Гдействие требует сил.Где-то давно это кино,Выдача в пользу могил.Гденьги за выдачу, верба в воде,Полный доносов баян,Гдевочки след в это средеБегством от ужаса пьян.Памяти свет, огненный кустВырубить не топором.Гдерево звёзд, Андреевский спуск,В небе Андреевский храм".(Юнна Мориц)

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история, история украины, израиль, сша, евреи