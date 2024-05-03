https://ukraina.ru/20240503/1054869228.html

Британия одобрила удары по России, Франция отправит войска. Главное на Украине на утро 3 мая

Британия одобрила удары по России, Франция отправит войска. Главное на Украине на утро 3 мая - 03.05.2024 Украина.ру

Британия одобрила удары по России, Франция отправит войска. Главное на Украине на утро 3 мая

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о праве Украины использовать британское оружие для ударов вглубь России

2024-05-03T09:16

2024-05-03T09:16

2024-05-03T10:05

эксклюзив

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эммануэль макрон

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Своё заявление Кэмерон сделал в интервью агентству Reuters."У Украины есть такое право. Так же, как Россия бьёт вглубь Украины, вы можете понять, почему Украине нужно чувствовать, что она защищает себя", — заявил Кэмерон во время пребывания в Киеве 2 мая.Он также заявил, что Британия будет спонсировать Украину."Мы будем давать £ 3 млрд каждый год так долго, как это будет нужно. Мы только что потратили все, что могли, с точки зрения предоставления оборудования", — указал Кэмерон.Примечательно, что новость с этой фразу из интервью с британским премьером после публикации была отозвана на корректировку."Через 2 часа после публикации слов главы МИД Британии Кэмерона о том, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием, Reuters ликвидировало свою публикацию. Британское агентство заявило: "Сообщение о том, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон обещает помощь Украине, отозвано в связи с пересмотром некоторых деталей в материале. Пересмотренная версия материала будет опубликована в установленном порядке". На наших глазах разворачивается "чисто английское убийство". Уверена, он это сказал. Но резонанс, который вызвало данное заявление, вынудило Лондон дать заднюю и принести в жертву Reuters", — прокомментировала это событие официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Позже и новость, и интервью появились на сайте. И слова об одобрении ударов вглубь России в них осталась.Российский военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды" отметил, что заявление Кэмерона свидетельствует о том, что британцы одобрили удары ракетами Storm Shadow."Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Кэмерон, дал ВСУ официальное "разрешение на удары по старой территории России британским вооружением. По сути, он разрешил бить Storm Shadow, других дальнобойных систем Британия украинским военным пока не передавала и сейчас смотрит за нашей реакцией", — указал он.Военкор вспомнил выражение своего знакомого российского офицера."Есть у меня хороший товарищ, вполне себе заслуженный офицер, находящийся на СВО с первого дня. Когда у него возникает дилемма по поводу удара по противнику (вдруг это макет), он говорит одну вещь: "Лучше у...ть, чем не у...ть". Я с ним полностью согласен и думаю, что в геополитике стоит придерживаться того же принципа. Удары по старой территории России дальнобойными западными системами стоит рассматривать как casus belli и в ответ наносить удары по территории или объектам противника. Не обязательно бомбить Лондон, но передать оружие каким-нибудь борцам за свободу, чтобы те демонстративно утопили британский корабль, атаковали военную базу или, устав от британского империализма, нанесли удар баллистической ракетой по какому-нибудь британскому городу, очень даже стоит. Британские города на самом деле не слишком далеко от униженных и оскорбленных британцами народов. Да и морской транспорт с контейнерами, предназначенными для пуска ракет, никто не отменял. Британцев надо наказывать сразу, чтобы они оценили ущерб и подумали, а стоит ли повторять. Если им не давать ответ, англичане тебя сожрут и не подавятся", — отметил он.Британцы являются одними из основных "застрельщиков" в деле поставок Украине вооружений. Так, Британия одной из первых заявила о намерении предоставить Украине танки и самолёты для ведения боевых действий. Также британцы отправили Украине свои ракеты Storm Shadow, которые периодически применяются для атаки на Крым.Франция отправит войскаПрезидент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist заявил, что не отказывается от своих слов по поводу отправки войск на Украину. По словам Макрона, сейчас на кону стоит авторитет Запада. И исключая интервенцию на Украину Европа ослабляет себя."У меня есть четкая стратегическая цель: Россия не может победить на Украине. Если Россия победит на Украине, в Европе не будет безопасности... Какой будет авторитет у европейцев, которые потратили миллиарды и сказали бы, что на карту поставлено выживание континента, и не дали бы себе средств остановить Россию?" — заявил Макрон.Он указал, что для того, чтобы французские и другие войска вошли на территорию Украины, должен поступить запрос от украинского руководства."Если бы Россия прорвала линию фронта и если бы поступила просьба от Украины, чего сегодня нет, нам законно пришлось бы задать себе этот вопрос. Поэтому я считаю, что исключать это априори — значит не извлекать уроки последних двух лет",— отметил Макрон.По его словам, ещё на саммите НАТО летом 2022 года все исключили поставку ВСУ танков, дальнобойных ракет и самолётов, а сегодня Запад передаёт всё это Украине. По словам Макрона, многие страны поняли французский подход и "согласились с нашей позицией и что эта позиция была хорошей".Макрон также похвастался тем, что его предыдущее заявление об отправке войск на Украину вызвало реакцию в России."Агрессивность российской реакции на мои слова показала, что они возымели желаемый эффект, а именно: не думайте, что мы на этом остановимся, если вы не остановитесь",— заявил Макрон.Его нынешнее заявление также вызвало реакцию в России."Макрону, видимо, не терпится повторить главную ошибку Наполеона, отправив войска к границам России. Если он решится на этот шаг, то его ждет та же бесславная и позорная участь. Французский народ не простит ему новых кладбищ французских солдат", — заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс в комментарии РИА Новости.По его словам, Макрон так не любит французский народ, что стремится любой ценой втянуть его в прямой военный конфликт, живя по принципу "а дальше хоть потоп".Вице-спикер напомнил, что только на мемориальном комплексе в Севастополе захоронено около 28 тысяч французских солдат, пришедших с оружием на территорию России и павших в годы Крымской войны.

https://ukraina.ru/20240502/1054860483.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, эммануэль макрон, кэмерон, вооруженные силы украины, британия, украина, россия