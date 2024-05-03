https://ukraina.ru/20240503/1054875215.html

ВС РФ взламывают систему опорных пунктов ВСУ на всей линии соприкосновения - Шойгу

ВС РФ взламывают систему опорных пунктов ВСУ на всей линии соприкосновения - Шойгу - 03.05.2024 Украина.ру

ВС РФ взламывают систему опорных пунктов ВСУ на всей линии соприкосновения - Шойгу

Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Об этом 3 мая сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ

2024-05-03T13:30

2024-05-03T13:30

2024-05-03T13:30

потери

потери всу

новости

россия

сша

сергей шойгу

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1a/1054748181_0:0:2750:1547_1920x0_80_0_0_4911349cd089526fefe8dad5f7756168.jpg

"Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать", - сказал Шойгу.По его словам, ежедневно украинские войска теряют по тысяче человек из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление ВС РФ.

https://ukraina.ru/20240502/1054848390.html

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

потери, потери всу, новости, россия, сша, сергей шойгу, вооруженные силы украины