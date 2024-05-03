ВС РФ взламывают систему опорных пунктов ВСУ на всей линии соприкосновения - Шойгу - 03.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240503/1054875215.html
ВС РФ взламывают систему опорных пунктов ВСУ на всей линии соприкосновения - Шойгу
ВС РФ взламывают систему опорных пунктов ВСУ на всей линии соприкосновения - Шойгу - 03.05.2024 Украина.ру
ВС РФ взламывают систему опорных пунктов ВСУ на всей линии соприкосновения - Шойгу
Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Об этом 3 мая сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ
2024-05-03T13:30
2024-05-03T13:30
потери
потери всу
новости
россия
сша
сергей шойгу
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1a/1054748181_0:0:2750:1547_1920x0_80_0_0_4911349cd089526fefe8dad5f7756168.jpg
"Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать", - сказал Шойгу.По его словам, ежедневно украинские войска теряют по тысяче человек из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление ВС РФ.
https://ukraina.ru/20240502/1054848390.html
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1a/1054748181_4:0:2735:2048_1920x0_80_0_0_c10dff4da4ac761f2f13b3703ac7e91c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
потери, потери всу, новости, россия, сша, сергей шойгу, вооруженные силы украины
потери, потери ВСУ, Новости, Россия, США, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины

ВС РФ взламывают систему опорных пунктов ВСУ на всей линии соприкосновения - Шойгу

13:30 03.05.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкС. Шойгу проверил развитие инфраструктуры на космодроме Плесецк
С. Шойгу проверил развитие инфраструктуры на космодроме Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Об этом 3 мая сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ
"Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать", - сказал Шойгу.
По его словам, ежедневно украинские войска теряют по тысяче человек из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление ВС РФ.

"Всего за этот год они (потери противника) превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники", - добавил Шойгу.

снаряжение ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Вчера, 13:09
Потери в районе Часова Яра, саммит в Швейцарии, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 2 маяВласти Швейцарии подтвердили проведение мирной конференции по Украине. В 67-й ОМБР ВСУ признали потерю костяка бригады в районе Часова Яра. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
 
потерипотери ВСУНовостиРоссияСШАСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39Американский генерал назвал Путина самым опытным политиком в мире
13:30ВС РФ взламывают систему опорных пунктов ВСУ на всей линии соприкосновения - Шойгу
13:15С прицелом на Калининград: почему в НАТО заговорили о "гибридных операциях" России
13:07"Опасная тенденция": Кремль следит за высказываниями Макрона об отправке войск на Украину
13:01Ликвидация агента, "Азов"* без оружия, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 мая
12:52Медведев с иронией рассказал о тройной пользе от швейцарской "мирной конференции"
12:51ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, прибывшего из Литвы
11:46Наживается на конфликте: немецкие радикалы подожгли дом главы Rheinmetall
11:45В G20 не могут договориться о конфискации российских денег - FT
11:44"Молчали, слушали войну": Ивлеева рассказала о секретной поездке в Донбасс
10:48Российские силы находятся на одной базе с военными США в Нигере - Пентагон
10:35США запретили Киеву тратить полученные деньги на выплату пенсий
10:07Зеленский поторопил главу МИД Британии с отправкой Киеву бронетехники и ракет
10:05"Пока безуспешно": в Киеве не могут связаться с Telegram, чтобы выслать штраф
09:20Советник Орбана рассказал о выгодах США от украинского конфликта
09:16Британия одобрила удары по России, Франция отправит войска. Главное на Украине на утро 3 мая
09:16Транспортный коллапс, иск о нелегитимности Зеленского и пророссийские дети. Что происходит в Чернигове
09:11Голда Меир: киевлянка, ставшая "Матерью Израиля"
08:54Прерванный полёт. Умер второй информатор о дефектах самолётов Boeing
08:53Американский конгрессмен озвучил лучший исход конфликта для Киева
Лента новостейМолния