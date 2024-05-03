ВС РФ взламывают систему опорных пунктов ВСУ на всей линии соприкосновения - Шойгу
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкС. Шойгу проверил развитие инфраструктуры на космодроме Плесецк
© Пресс-служба Минобороны РФ
Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Об этом 3 мая сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ
"Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать", - сказал Шойгу.
По его словам, ежедневно украинские войска теряют по тысяче человек из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление ВС РФ.
"Всего за этот год они (потери противника) превысили 111 тысяч человек, 21 тысячу единиц вооружения и военной техники", - добавил Шойгу.
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