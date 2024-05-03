https://ukraina.ru/20240503/1054874211.html

Ликвидация агента, "Азов"* без оружия, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 мая

Ликвидация агента, "Азов"* без оружия, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 мая - 03.05.2024 Украина.ру

Ликвидация агента, "Азов"* без оружия, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 3 мая

Сотрудники ФСБ ликвидировали опасного украинского агента. Офис президента Украины отклонил петицию о предоставлению "Азову"* западного оружия. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

2024-05-03T13:01

2024-05-03T13:01

2024-05-03T14:43

хроники

эксклюзив

"азов"

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Сотрудники ФСБ ликвидировали при задержании опасного агента украинской военной разведки, который планировал теракты на объектах Минобороны, а также в волонтёрском центре."ФСБ РФ пресечена преступная деятельность агента главного управления разведки минобороны Украины (ГУР МО Украины), члена запрещенной в РФ украинской террористической организации — гражданина РФ, 1976 года рождения, разыскиваемого в рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 (приготовление к диверсии), части 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России", — говорилось в сообщении ЦОС ФСБ.РИА "Новости" опубликовало видео ликвидации.По данным ФСБ, украинский диверсант планировал серию терактов в России, "в том числе в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации в Московском регионе, а также участников одного из добровольческих батальонов и его волонтерского центра в Санкт-Петербурге"."Диверсант выявлен во время изъятия очередного схрона со средствами поражения в Гатчинском районе Ленинградской области, которые он планировал использовать для совершения теракта на топливном терминале в Тосненском районе. ...При задержании он оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия и был нейтрализован", — отмечалось в сообщении.В ЦОС ФСБ рассказали, что речь идёт о российском гражданине 1976 года рождения, входившем в запрещённую украинскую террористическую организацию. Он приехал из Литвы в марте этого года.Изначально диверсанта пытались задержать в Подмосковье около тайника. Он оказал вооруженное сопротивление и скрылся. В брошенной машине нашли автоматический пистолет Стечкина, охотничье ружье, гранаты, компоненты бомбы, документы и мобильный телефон. В арендованных в Москве гараже и квартире изъяли взрывчатку и боеприпасы, а также карту литовского отделения шведского SwedBank.В результате дальнейшего расследования диверсанта обнаружили и ликвидировали в Ленинградской области. У него нашли оружие, взрывное устройство и средства связи с Главным управлением разведки Минобороны Украины, планировавшим его эвакуацию из России после терактов.Как показала переписка с куратором, украинский агент обучался минно-взрывному делу и стрельбе в литовском городе Пабраде. В дальнейшем планировалось его участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, украинская террористическая организация собиралась "полностью искоренить всё русское" в странах Прибалтики. Так, планировались теракты в православных церквях и в местах пребывания русскоязычных жителей, в частности поджога кинотеатра в Риге во время показа фильма.Жалобы "Азова"*Сайт Офиса президента Украины отклонил публикацию петиции о содействии разблокированию предоставления западного оружия и помощи 12-й бригаде специального назначения Нацгвардии "Азов"*, заявил командир бригады Денис Прокопенко."Несмотря на то, что "Азов"* неоднократно демонстрировал свой профессионализм и эффективность, распространение российской пропаганды продолжает способствовать ограничению доступа к современному западному оружию 12-й бригаде "Азов"*. Публикация петиции, призывающей политическое руководство Украины приложить все усилия, чтобы поправка о запрете предоставления "Азову"* американского оружия была изъята из законов США о консолидированных ассигнованиях, была отклонена. Сайт официального интернет-представительства президента Украины дважды отклонил петицию", — заявил Прокопенко.Ранее он призывал исключить бригаду из законопроекта об оборонных ассигнованиях США, потому что это не позволяет предоставлять "Азову"* западное вооружение.Несмотря на поддержку Украины, ранее — ещё до СВО — в США приняли поправку, запрещающую передачу оружия "Азову"* из-за неонацистских взглядов его боевиков и пропагандируемой подразделением идеологии.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 29 ударов.На Донецком направлении ВСУ нанесли 12 обстрелов, на Горловском направлении — 17 обстрелов, выпустив 86 различных боеприпасов.Сведения о жертвах среди гражданских лиц не поступали. Огнём ВСУ были повреждены 3 жилых домостроения, 2 автомобиля и 1 объект гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району 3 снаряда калибром 155 мм, по Никитовскому району Горловки — в общей сложности 5 снарядов калибром 155 мм, в т. ч. кассетных и один сброс ВОП с БпЛА.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области" вчера ВСУ выпустили по этому региону России 19 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 19 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Козачьи Лагеря — 3; Алёшки — 4; Каховка — 6; Днепряны — 3; Новая Каховка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Великая Лепетиха, Козачьи Лагеря, Новая Маячка, Саги. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.Администрация Горностаевского муниципального округа Херсонской области сообщила о 15 ударах со стороны Украины."За прошедшие сутки зафиксировано 15 ударов со стороны противника. Обстрелам подверглись населённые пункты Каиры и Горностаевка. Также, вражеские дроны пытались атаковать объекты критической инфраструктуры в пгт Горностаевка, но были уничтожены. К счастью, пострадавших среди мирного населения нет", - отмечалось в сообщении.Утром 3 мая Минобороны России сообщило об отражённых атаках украинских беспилотников."В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области и один БПЛА уничтожен над территорией Крымского полуострова", - указывалось в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ в 07:32.Также утром 3 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале несколько раз сообщал об атаке украинских дронов на регион."В селе Вознесеновка Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью FPV-дрона автобус, который возит на работу сотрудников коммерческого предприятия. В момент атаки в транспортном средстве находились два пассажира и водитель. В результате взрыва один человек пострадал. У мужчины баротравма и ушиб правой руки. Он самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал он в 07:49.Позднее он рассказал о другой атаке украинского БпЛА."Село Вознесеновка Шебекинского городского округа подверглось повторной атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе, который ударил в автомобиль, припаркованный рядом с коммерческим объектом. Есть пострадавший – мужчина с осколочными ранениями спины, верхней и нижней конечностей бригадой скорой доставляется в областную клиническую больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Транспортное средство получило сильные повреждения, ещё 3 автомобиля, припаркованные рядом, посечены осколками, в коммерческом объекта выбито окно. На месте работают оперативные службы", - сообщил Гладков в 09:18.В 10:32 губернатор рассказал об атаке на Шебекино."В городе Шебекино ВСУ атаковали дроном-камикадзе территорию автомобильной газозаправочной станции. В момент атаки на рабочем месте была одна сотрудница, она эвакуировалась самостоятельно и не пострадала. В результате взрыва произошло возгорание резервуара для хранения газа. На месте работают оперативные службы", - указывалось в публикации.Позднее Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.* - запрещённая в РФ организация

https://ukraina.ru/20240503/1054869228.html

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2024

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив, "азов"