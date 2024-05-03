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Наживается на конфликте: немецкие радикалы подожгли дом главы Rheinmetall
Наживается на конфликте: немецкие радикалы подожгли дом главы Rheinmetall - 03.05.2024 Украина.ру
Наживается на конфликте: немецкие радикалы подожгли дом главы Rheinmetall
Немецкие радикалы сожгли дом главы немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщили журналисты немецкого издания das Bild
2024-05-03T11:46
2024-05-03T11:46
2024-05-03T11:46
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Левые экстремисты подожгли садовый домик Армина Паппергера в Хермансбурге, Нижняя Саксония. Неизвестные взяли на себя ответственность за поджог. Свое письмо они разместили на платформе Indymedia."В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы подожгли садовый домик Армина Паппергера на его участке", — говорится в письме.Также в тексте письма они отметили, что немецкий концерн Rheinmetall – один из тех, кто наживается "переломном моменте" в истории, а также на том, что предприятие располагает старыми образцами бронетехники, "которые теперь можно продать Украине вместе с боеприпасами и получить значительную прибыль". Таким образом они обвинили Паппергера в извлечении выгоды из военного конфликта.Они добавили, что Rheinmetall "планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе".Спецслужбы Германии взяли расследование под свой контроль и проверяют подлинность данного письма.В 2023 году немецкий оборонный концерн Rheinmetall достиг рекордных показателей по продажам. В Rheinmetall ожидают постоянного роста продаж и прибыли из-за конфликта на Украине и модернизации вооружений в странах НАТО. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ожидает "продолжающегося сильного роста выручки и прибыли".
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новости, украина, германия, rheinmetall ag, впк, всу, конфликт, зарубежье
Новости, Украина, Германия, Rheinmetall AG, ВПК, ВСУ, конфликт, Зарубежье
Наживается на конфликте: немецкие радикалы подожгли дом главы Rheinmetall
Немецкие радикалы сожгли дом главы немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщили журналисты немецкого издания das Bild
Левые экстремисты подожгли садовый домик Армина Паппергера в Хермансбурге, Нижняя Саксония. Неизвестные взяли на себя ответственность за поджог. Свое письмо они разместили на платформе Indymedia.
"В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы подожгли садовый домик Армина Паппергера на его участке", — говорится в письме.
Также в тексте письма они отметили, что немецкий концерн Rheinmetall – один из тех, кто наживается "переломном моменте" в истории, а также на том, что предприятие располагает старыми образцами бронетехники, "которые теперь можно продать Украине вместе с боеприпасами и получить значительную прибыль". Таким образом они обвинили Паппергера в извлечении выгоды из военного конфликта.
Они добавили, что Rheinmetall "планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе".
Спецслужбы Германии взяли расследование под свой контроль и проверяют подлинность данного письма.
В 2023 году немецкий оборонный концерн Rheinmetall достиг рекордных показателей по продажам. В Rheinmetall ожидают постоянного роста продаж и прибыли из-за конфликта на Украине и модернизации вооружений в странах НАТО. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ожидает "продолжающегося сильного роста выручки и прибыли".