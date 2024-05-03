Наживается на конфликте: немецкие радикалы подожгли дом главы Rheinmetall - 03.05.2024 Украина.ру
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Наживается на конфликте: немецкие радикалы подожгли дом главы Rheinmetall
Наживается на конфликте: немецкие радикалы подожгли дом главы Rheinmetall - 03.05.2024 Украина.ру
Наживается на конфликте: немецкие радикалы подожгли дом главы Rheinmetall
Немецкие радикалы сожгли дом главы немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщили журналисты немецкого издания das Bild
2024-05-03T11:46
2024-05-03T11:46
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Левые экстремисты подожгли садовый домик Армина Паппергера в Хермансбурге, Нижняя Саксония. Неизвестные взяли на себя ответственность за поджог. Свое письмо они разместили на платформе Indymedia."В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы подожгли садовый домик Армина Паппергера на его участке", — говорится в письме.Также в тексте письма они отметили, что немецкий концерн Rheinmetall – один из тех, кто наживается "переломном моменте" в истории, а также на том, что предприятие располагает старыми образцами бронетехники, "которые теперь можно продать Украине вместе с боеприпасами и получить значительную прибыль". Таким образом они обвинили Паппергера в извлечении выгоды из военного конфликта.Они добавили, что Rheinmetall "планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе".Спецслужбы Германии взяли расследование под свой контроль и проверяют подлинность данного письма.В 2023 году немецкий оборонный концерн Rheinmetall достиг рекордных показателей по продажам. В Rheinmetall ожидают постоянного роста продаж и прибыли из-за конфликта на Украине и модернизации вооружений в странах НАТО. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ожидает "продолжающегося сильного роста выручки и прибыли".
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новости, украина, германия, rheinmetall ag, впк, всу, конфликт, зарубежье
Новости, Украина, Германия, Rheinmetall AG, ВПК, ВСУ, конфликт, Зарубежье

Наживается на конфликте: немецкие радикалы подожгли дом главы Rheinmetall

11:46 03.05.2024
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкТренировка подразделений МЧС в Крыму
Тренировка подразделений МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Немецкие радикалы сожгли дом главы немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщили журналисты немецкого издания das Bild
Левые экстремисты подожгли садовый домик Армина Паппергера в Хермансбурге, Нижняя Саксония. Неизвестные взяли на себя ответственность за поджог. Свое письмо они разместили на платформе Indymedia.
"В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы подожгли садовый домик Армина Паппергера на его участке", — говорится в письме.
Также в тексте письма они отметили, что немецкий концерн Rheinmetall – один из тех, кто наживается "переломном моменте" в истории, а также на том, что предприятие располагает старыми образцами бронетехники, "которые теперь можно продать Украине вместе с боеприпасами и получить значительную прибыль". Таким образом они обвинили Паппергера в извлечении выгоды из военного конфликта.
Они добавили, что Rheinmetall "планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе".
Спецслужбы Германии взяли расследование под свой контроль и проверяют подлинность данного письма.
В 2023 году немецкий оборонный концерн Rheinmetall достиг рекордных показателей по продажам. В Rheinmetall ожидают постоянного роста продаж и прибыли из-за конфликта на Украине и модернизации вооружений в странах НАТО. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ожидает "продолжающегося сильного роста выручки и прибыли".
- РИА Новости, 1920, 15.03.2024
15 марта, 18:09
Вооружайтесь и обогащайтесь: немецкий ВПК ищет на Украине золотую жилуСтарый лозунг с призывом к обогащению сегодня заиграл для военно-промышленного комплекса Германии новыми красками. Пока украинская армия умывается кровью на фронте, немецкие оружейники уже подсчитывают будущие барыши от сотрудничества с Киевом
 
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