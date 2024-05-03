https://ukraina.ru/20240503/1054872360.html

Наживается на конфликте: немецкие радикалы подожгли дом главы Rheinmetall

Наживается на конфликте: немецкие радикалы подожгли дом главы Rheinmetall - 03.05.2024 Украина.ру

Наживается на конфликте: немецкие радикалы подожгли дом главы Rheinmetall

Немецкие радикалы сожгли дом главы немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщили журналисты немецкого издания das Bild

2024-05-03T11:46

2024-05-03T11:46

2024-05-03T11:46

новости

украина

германия

rheinmetall ag

впк

всу

конфликт

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/13/1050324182_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_9043796831f10aa1d729755baba86c2a.jpg

Левые экстремисты подожгли садовый домик Армина Паппергера в Хермансбурге, Нижняя Саксония. Неизвестные взяли на себя ответственность за поджог. Свое письмо они разместили на платформе Indymedia."В ночь с 28 на 29 апреля 2024 года мы подожгли садовый домик Армина Паппергера на его участке", — говорится в письме.Также в тексте письма они отметили, что немецкий концерн Rheinmetall – один из тех, кто наживается "переломном моменте" в истории, а также на том, что предприятие располагает старыми образцами бронетехники, "которые теперь можно продать Украине вместе с боеприпасами и получить значительную прибыль". Таким образом они обвинили Паппергера в извлечении выгоды из военного конфликта.Они добавили, что Rheinmetall "планирует, производит и убивает не только в национальном масштабе".Спецслужбы Германии взяли расследование под свой контроль и проверяют подлинность данного письма.В 2023 году немецкий оборонный концерн Rheinmetall достиг рекордных показателей по продажам. В Rheinmetall ожидают постоянного роста продаж и прибыли из-за конфликта на Украине и модернизации вооружений в странах НАТО. Глава Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что ожидает "продолжающегося сильного роста выручки и прибыли".

https://ukraina.ru/20240315/1053917218.html

украина

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, rheinmetall ag, впк, всу, конфликт, зарубежье