https://ukraina.ru/20240503/1054874840.html

С прицелом на Калининград: почему в НАТО заговорили о "гибридных операциях" России

С прицелом на Калининград: почему в НАТО заговорили о "гибридных операциях" России - 03.05.2024 Украина.ру

С прицелом на Калининград: почему в НАТО заговорили о "гибридных операциях" России

НАТО обвинило Россию в проведении неких "гибридных операций" по всему "евроатлантическому региону". Особенно эта "вредоносная деятельность" якобы касалась Великобритании, Германии, Чехии, Польши и трех прибалтийских республик. Последние в этом списке упомянуты отнюдь не случайно

2024-05-03T13:15

2024-05-03T13:15

2024-05-03T13:15

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"Гибридные действия"Заявление Альянса было опубликовано вечером 2 мая.В тексте отмечается, что в этих странах будто бы зафиксировали "диверсии, акты насилия, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции", за которыми якобы стоит РФ.В НАТО пообещали применять и совершенствовать имеющиеся у этого блока инструменты для противодействия "гибридным действиям" России.В заключении Альянс еще раз осудил поведение РФ и призвал ее выполнять международные обязательства, подчеркнув, что действия России не помешают НАТО продолжать оказывать поддержку Украине.Каких-либо подробностей в обнародованном заявлении не приводится, все ограничивается общими фразами и абстрактными обвинениями.Теоретически, за формулировкой "диверсии" может скрываться недавнее обвинение Чехии в адрес РФ в организации взрывов на военных складах в деревне Врбетице.Это те самые загадочные взрывы, произошедшие в октябре и декабре 2014 года, в которых спустя почти десять лет Прага обвинила легендарных Петрова и Боширова. На днях чешская полиция снова заявила, что располагает доказательствами якобы причастности к тем событиям России.Что до "актов насилиями", дезинформации и прочих "гибридных операций", то здесь сложно даже предположить, что имеют ввиду в НАТО.Роль Латвии, Литвы и ЭстонииОбращает на себя внимание другое, а именно наличие в списке "пострадавших" Латвии, Литвы и Эстонии, а также Польши. Если Британия и Германия вероятно были добавлены туда для пущего веса, то присутствие там прибалтийских стран может быть не только для количества.В гипотетическом плане эскалации, который может готовить Североатлантический альянс в отношении РФ, этим трем республикам наверняка отводится особое место.Если рассматривать конфликт Москвы и Киева как первый, главный и пока единственный фронт противостояния Запада и России, то открытие второго антироссийского фронта для геополитических противников РФ является крайне желательным.Наиболее перспективным направлением для НАТО может стать блокада Калининградской области, которая со всех сторон окружена странами Альянса. Россия не сможет не реагировать на ситуацию и оставлять свой регион и своих граждан в беде, поэтому единственный вариант прийти туда на выручку – пробивать с территории Белоруссии Сувалкский коридор, узкую полоску земли на границе Польши и Литвы, которая ведет к Калининграду."Единственный надежный способ спровоцировать войну и вынудить Россию атаковать прибалтийские страны – блокировать Калининградскую область. Рано или поздно, но не позже чем через год, блокада задушит эксклав без военных действий. Каждый день промедления с прорывом блокады, позволит противнику сильнее укрепить свои позиции в Сувалкинском коридоре, стянуть к нему дополнительные силы и максимально усложнить деблокаду", - писал в своей статье "Война за Прибалтику. России стесняться нечего" в издании Украина.ру политолог Ростислав Ищенко.Для начала блокады Калининграда и запуска всей этой многоходовки Западу требуется формальный повод, как это было, например, при вторжении в Ирак, где для этого выдумали химическое оружие, которым будто бы угрожал миру Саддам Хуссейн.Конечно, нынешние размытые обвинения в адрес России в "гибридных операциях" в Прибалтике на такой casus belli не тянут при всем желании, однако, как пробный шар и составная часть растянутой по времени информационной кампании это вполне сгодится здесь и сейчас.Косвенным признаком подготовки на Западе такого сценария может являться ужесточившаяся риторика балтийских стран в адрес РФ.На днях финский политик, директор Института международных отношений и кандидат в Европарламент от партии "Национальная коалиция" Мики Аалтола предложил ввести ограничения на доступ России к Калининграду.Поводом к этому стала история с самолетом Finnair, который 27 апреля не смог приземлиться в аэропорту эстонского города Тарту из-за помех с GPS. Командующий силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем заявил, что сбой был зафиксирован на восточном фланге НАТО. В западных СМИ очень быстро выдвинули версию, что все это является следствием работы российских средств радиоэлектронной борьбы."Помехи в работе GPS исходят из России и российского Калининграда, расположенного на берегу Балтийского моря. Если Россия мешает нам осуществлять авиаперелеты, почему бы не запретить или ужесточить доступ России в Калининград?" – предложил Аалтола.По пути УкраиныПо мнению Ищенко, прибалты в настоящее время ведут подготовку к войне с РФ, однако США хотели бы, чтобы это произошло уже в этом году, втянув в этот конфликт еще и Польшу.В Латвии, Литве и Эстонии понимают, что если Украина проиграет, то вслед за ней могут исчезнуть с карты мира и они."Прибалтийские элиты действуют в той же парадигме, что и президент Украины Владимир Зеленский. Ему понятно, что, даже если он загонит на фронт всех украинцев, то Россия войну выиграет. Но выиграть войну можно по-разному. Можно выиграть войну, получив страну, где можно относительно быстро восстановить экономику. А можно получить выжженную землю с разрушенной инфраструктурой и без людей. Ты будешь очень долго думать, что с ней делать и как тебе жить дальше. Украину пытаются провести по самому худшему варианту. А если это получится с Украиной, почему бы потом то же самое не проделать с Прибалтикой?", - заявил Ищенко.Шанс России избежать войну в Восточной Европой – это "свернуть шею" Украине уже в этом году, считает Ищенко. К этому также нужно, чтобы на президентских выборах в США победил Дональд Трамп и чтобы он переориентировал Соединенные Штаты на Китай как основного противника.

https://ukraina.ru/20240429/1054759510.html

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эксклюзив, литва, латвия, эстония, сша, калининград, россия