"Молчали, слушали войну": Ивлеева рассказала о секретной поездке в Донбасс - 03.05.2024 Украина.ру
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"Молчали, слушали войну": Ивлеева рассказала о секретной поездке в Донбасс
"Молчали, слушали войну": Ивлеева рассказала о секретной поездке в Донбасс - 03.05.2024 Украина.ру
"Молчали, слушали войну": Ивлеева рассказала о секретной поездке в Донбасс
Российская блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в интервью блогеру и предпринимателю Андрею Третьякову рассказала о поездке в Донбасс, которую не афишировала
2024-05-03T11:44
2024-05-03T11:44
блогер
новости
донбасс
донецкая народная республика
мариуполь
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"Мне было очень важно поехать самостоятельно без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений, чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения. &lt;...&gt; Я не стала это афишировать. Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. И во-вторых, для меня это довольно интимный момент", - сказала Ивлеева.Она оказалась в Донбассе в свой день рождения и посетила несколько городов и пригородов, в том числе Мариуполь."Когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, это совершенно точно не оставляет тебя равнодушным", — поделилась она.Также, по словам Ивлеевой, она побывала на линии боевого соприкосновения.В этом же интервью Ивлеева высказалась о "голой вечеринке", назвав ее мероприятием, "которое произошло не в то время и не в том месте".По ее словам, после случившегося она решила уйти в "режим тишины". Она согласилась, что некоторые моральные и этические нормы были нарушены.Гостями "голой вечеринки" Ивлеевой 21 декабря были многие известные певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей, рэпера Николая Васильева арестовали на 25 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.В феврале замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил, что Ивлеева собирается посетить республику. Общественность ДНР возмутила эта новость. Жители региона обратились к Ивлеевой с просьбой не воспринимать поездку в регион как способ восстановить свою репутацию.
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блогер, Новости, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Мариуполь

"Молчали, слушали войну": Ивлеева рассказала о секретной поездке в Донбасс

11:44 03.05.2024
 
© Настя Ивлеева / Facebook
© Настя Ивлеева / Facebook
Читать в
Российская блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева в интервью блогеру и предпринимателю Андрею Третьякову рассказала о поездке в Донбасс, которую не афишировала
"Мне было очень важно поехать самостоятельно без подсвечивания СМИ, лишних комментариев, мнений, чтобы выстроить свое впечатление, понять свои ощущения. <...> Я не стала это афишировать. Во-первых, я согласна с тем, что Донбасс — это не прачечная. И во-вторых, для меня это довольно интимный момент", - сказала Ивлеева.
Она оказалась в Донбассе в свой день рождения и посетила несколько городов и пригородов, в том числе Мариуполь.
"Когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, это совершенно точно не оставляет тебя равнодушным", — поделилась она.
Также, по словам Ивлеевой, она побывала на линии боевого соприкосновения.
"Я была на линии соприкосновения. Мы стояли там около 15 минут, просто молчали, слушали войну", - рассказала она.
В этом же интервью Ивлеева высказалась о "голой вечеринке", назвав ее мероприятием, "которое произошло не в то время и не в том месте".
По ее словам, после случившегося она решила уйти в "режим тишины". Она согласилась, что некоторые моральные и этические нормы были нарушены.
Гостями "голой вечеринки" Ивлеевой 21 декабря были многие известные певцы и артисты, среди которых Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Глюкоза, Анна Асти, журналистка Ксения Собчак и другие. Ивлеева была оштрафована на 100 тысяч рублей, рэпера Николая Васильева арестовали на 25 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.
В феврале замминистра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов заявил, что Ивлеева собирается посетить республику. Общественность ДНР возмутила эта новость. Жители региона обратились к Ивлеевой с просьбой не воспринимать поездку в регион как способ восстановить свою репутацию.
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