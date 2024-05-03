Почему замолчала "кормилица СССР" Лайма Вайкуле. И что сделал с Юрмалой гей-президент
Лайма Вайкуле
Недавно "кормилице СССР", как она сама себя называет, Лайме Вайкуле, исполнилось 70 лет. В этот день мало кто из прежних друзей поздравил её с юбилеем.
Не было ни пышных торжеств, ни больших концертов, как недавно у Стаса Михайлова (ему исполнилось 55), ни широкого праздника, как у Валерии (ей 56).
Алле Пугачевой в апреле исполнилось 75. Торжество прошло за рубежом, на Кипре, скрытно, съёмка была строжайше запрещена, с гостей брали расписки о неразглашении. Ни фото, ни видео, ни в коем случае.
Такое впечатление, что гости ехали не на Кипр, а в замок Дракулы.
Невольно возникает вопрос: так кто действительно свободен?
Поёт на большой сцене Стас Михайлов, обнимается со всеми гостями Валерия.
Разумеется, все фото с их концерта и праздника широчайшим образом выкладывались в интернет. Никаких ограничений.
И скрытно затаились за рубежом наши бывшие "звёзды", затравленно смотрят по сторонам: не сделал ли кто-нибудь лишнее фото?
А брать расписки с гостей о неразглашении? Что ж это за гости такие?
Раймонд Паулс
Раймонд Паулс
Паулс, Лайма и Алла
Раймонду Паулсу, композитору, который их обеих прославил, даже впрямую задали вопрос: будете поздравлять Лайму и Аллу, Раймонд Волдемарович?
Раймонд Паулс сказал, что поздравлений от него не будет ни Вайкуле, ни Пугачевой, они не общаются.
"Я даже думаю, что нам было бы сейчас не о чем разговаривать", - сказал композитор.
Когда Лайма Вайкуле пригласила Паулса на свой иноагентский фестиваль "Рандеву" прошлым летом, Раймонд Паулс отказался. Объяснил это тем, что у него уже нет ни дружеских, ни творческих отношений с Лаймой и Аллой:
"У меня сейчас совсем другая жизнь. А прошлое вспоминать мне не интересно."
Раньше Раймонд Паулс прямо и довольно резко высказывался о том, во что превратилась культура в Латвии, как стоят пустыми съёмочные павильоны киностудии, как уезжают из Латвии артисты и музыканты.
И не только музыканты.
Нация на пороге вымирания. Молодежь поголовно уезжает в Евросоюз.
Нация на пороге вымирания. Молодежь поголовно уезжает в Евросоюз.
Президент Эдгар
Но есть у Латвии одно очень важное всемирное достижение!
Первый в мире президент - открытый гей - латышский Ринкевич.
Глав правительств, по совместительству геев и лесбиянок, в мире достаточно, но вот именно президент - первый.
Латышский гей Эдгар Ринкевич возглавляет Латвию уже почти год.
А ведь в 2007 году кардинал католической церкви и архиепископ Риги Янис Пуятс объявил на проповеди: "Гомосексуальность является неестественным видом проституции."
Но Эдгару это не помешало занять пост президента. Назначает его не архиепископ и не народ. Назначает президента в Латвии парламент, а там - сплошь идейные сторонники Ринкевича.
Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле
Запрет конкурса
А еще раньше Ринкевич прославил Латвию как страну, которая самостоятельно и добровольно избавилась от популярного песенного конкурса. Небывалый случай - песенный конкурс огромной страны продолжал годами идти в маленькой соседней Латвии.
Речь идёт о "Новой волне", которую Ринкевич успешно отменил.
Именно Эдгар, тогда глава МИД, запретил въезд в Латвию Иосифу Кобзону, Игорю Крутому, Валерии, Олегу Газманову.
"Я принял решение запретить апологетам российского империализма и агрессии посещать Латвию для участия в роскошных мероприятиях", - написал в 2014 году Ринкевич.
В "роскошных мероприятиях"! "Посещать"!
Как будто Латвия имела к этому конкурсу хоть какое-то отношение.
"Роскошным" мероприятие делало его наличие российских "звёзд" эстрады, и ничто другое.
Крутой и Паулс организовали его в 2002 году, "Новая волна" приносила Юрмале десятки миллионов евро. Между прочим, Юрмала - родина самого Ринкевича, здесь же в ночном клубе в молодости выступала Вайкуле.
На "волну" приезжали тысячи туристов, шла насыщенная культурная жизнь. Не секрет, что и олигархи с бизнесменами любили здесь встречаться, обсуждать дела под "культурную повестку".
Конкурс тогда просто переехал из Юрмалы в Сочи.
А Ринкевич, кстати, недавно опять отметился: запретил въезд в Латвию Стасу Михайлову.
Это же гораздо легче сделать, чем вырастить музыкантов и певцов.
Кто сегодня известен из латышских деятелей культуры? Пускай не в России, а в Евросоюзе? Нет ни одного имени.
А во времена СССР: Вия Артмане и Ивар Калниньш ("Театр"), Лилита Озолиня ("Долгая дорога в дюнах"), народный артист СССР Раймонд Паулс. Очень много артистов, которые снимались в фильмах не на первых ролях, но их знал весь Союз.
Ну и Вайкуле, конечно, народная артистка Латвийской ССР.
Кого кормила кормилица?
И теперь - всё - таки о том, кто кого кормил.
Могла ли в принципе Вайкуле "кормить СССР"?
"Я содержала филармонию, я содержала весь Советский союз", - утверждает Лайма Вайкуле.
"А Пугачева содержала всю эту Россию."
Это абсурдное само по себе утверждение, но попробуем немного разобраться.
Разве Лайма зарабатывала деньги на Западе и привозила в Союз? Нет, конечно, наоборот. Собирала здесь деньги зрителей и увозила в Латвию и в западные банки.
"Кормил" всех, если уж говорить про Союз, простой советский человек труда. Немного подкармливали и Вайкуле. Деньги, которые она "зарабатывала" для филармоний, продолжали вращаться в общей экономике.
Вайкуле всё прекрасно понимает, конечно. Но в её случае, видимо, чем абсурднее скажешь, тем лучше.
Но давайте посмотрим, в какие годы выступала в СССР "латышская кормилица"?
Впервые Лайма Вайкуле появилась на московском телевидении в 1984 году, с песней "Весёлые мухоморы".
В 1986 году она спела "Вернисаж" Ильи Резника.
"Ещё не вечер" Резника и Паулса в 1987 году сделала Лайму знаменитой на весь Советский союз. Начало ее популярности - 1986-1987 годы.
Какие же времена "кормления" она имеет в виду? Вот эти несколько лет до распада СССР?
А в 1989 Вайкуле уехала и попыталась найти свою аудиторию на западе. Конечно, это не получилось.
"Она не кормила"
"Там хватает своих певиц из варьете", - говорит продюсер Леонид Дзюник.
Весь успех пришёл в СССР и был обеспечен СССР. Лайма же его ловко монетизировала.
Еще более резко высказался продюсер Евгений Болдин, бывший муж Аллы Пугачевой, который утверждает, что именно он помог Лайме переехать из Риги в Москву:
"Она не кормила. Она появилась, когда уже были 90-е. Она зарабатывала хорошие деньги, так что кормилась здесь очень здорово. Если бы не у нас, то была бы там нищая, и никто бы знать не знал."
"Их уважали, любили и на руках носили, - продолжал Болдин, - И говорить после этого такие гадости просто неприлично. Я-то всю подноготную знаю, мне это слушать невозможно."
"Уже в 90-х Лайма не собирала залы, - рассказывает продюсер Сергей Лавров, - организаторы, которые думали, что Вайкуле - это круто, погорели на ней. Они продавали квартиры, закладывали дома, потому что билеты не продавались, а нужно было оплачивать рекламу, вносить предоплату. Начиная с 2004 года она вообще практически не гастролировала."
А Лайма продолжает рассказывать сказки.
И стадионы якобы по 45 тысяч она собирала. И пластинки по 20 миллионов экземпляров продавала.
Врёт? Безусловно.
Вайкуле была какое-то время довольно популярна, это правда. Но стадионов она не собирала, и миллионными тиражами пластинки не продавались.
Почему она, кстати, продолжала упорно "кормить" Россию и Москву уже после того, как не стало СССР?
Что влекло кормилицу ? Можно же было покормить наконец, родную Латвию?
Что влекло кормилицу ? Можно же было покормить наконец, родную Латвию?
По словам продюсера Иосифа Пригожина, Лайма до начала СВО "только и делала, что выступала на корпоративах, а сегодня говорит, что все плохие".
А в 2022 Вайкуле начала говорить откровенно злобные антирусские вещи.
Называет 9 мая "днём скорби".
"Хорошо. Победили. Но это ни в коем случае не радость."
Она поддерживает снос памятников советским солдатам в Латвии.
"Не надо здесь преклонять голову. Идите на их могилы. Сходи туда, поклонись", - руководит народная артистка Латвийской ССР
Лайме Вайкуле - 70
Лайме Вайкуле - 70
Насмешка судьбы
А вот, кстати, последняя насмешка судьбы: в парламенте Латвии услышали слова Вайкуле о том, что она "кормила СССР", и призвали лишить ее за это гражданства Латвии и привлечь к уголовной ответственности.
Возможно, это троллинг, но от латышского парламента и президента можно ожидать, на самом деле, всего.
Лайма затихла, перестала говорить о "кормёжке". Зато стала заявлять, что больше она не будет ни петь, ни говорить по-русски. Ни слова теперь! Конечно, этого тоже не произошло.
А вообще все происходящее сегодня с "кормилицами народов СССР" - это какая-то злая насмешка судьбы.
Как опустевшая Юрмала, из которой Ринкевич уже всех изгнал.
И теперь там только забвение и безлюдные пейзажи.
И теперь там только забвение и безлюдные пейзажи.
Достойного ухода "на бис!" не получилось. Получилась какая-то сцена злобы, клеветы, глупости. И даже как-то немного неловко это всё наблюдать.
О том, какие еще проблемы одолевают бывших советских и российских звезд эстрады, можно прочитать в материале Что достают из широких штанин наши иноагенты и релоканты. Новая серия: "Мы банкроты"