https://ukraina.ru/20240503/1054878274.html

"Конечно, доверяю, но всё оружие не дам": Шольц пошутил и сам посмеялся с ответа на вопрос о Taurus

"Конечно, доверяю, но всё оружие не дам": Шольц пошутил и сам посмеялся с ответа на вопрос о Taurus - 03.05.2024 Украина.ру

"Конечно, доверяю, но всё оружие не дам": Шольц пошутил и сам посмеялся с ответа на вопрос о Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц отшутился, отвечая на вопрос об отказе поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus

2024-05-03T15:29

2024-05-03T15:29

2024-05-03T15:29

новости

киев

германия

берлин

олаф шольц

владимир зеленский

"taurus"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/05/1043263689_0:0:1088:612_1920x0_80_0_0_4bdb3130ac21512645a35dbb5972dabb.png

Канцлер Германии Олаф Шольц 28 апреля встретился с жителями Люнебурга, Нижняя Саксония. Там он прокомментировал свой отказ поставлять дальнобойные ракеты Taurus Киеву."Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, словно между друзьями: “Ты что, мне не доверяешь?” Конечно, я доверяю моему другу. Но тем не менее я бы не стал давать каждому всё оружие", — сказал Шольц и рассмеялся.Немецкий канцлер ранее заявлял, что при передаче Киеву Taurus, Берлину необходимо будет развернуть наземные войска на Украине для помощи в эксплуатации ракет. А это привело бы к прямому участию Германии в конфликте и его эскалации.Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике канцлера за отказ предоставить Киеву крылатые ракеты "Таурус" немецкого производства. Зеленский предположил, что нежелание Шольца объясняется стремлением сохранить оружие для собственной обороны Берлина от, якобы, угрозы со стороны России.

https://ukraina.ru/20240410/1054430070.html

киев

германия

берлин

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, германия, берлин, олаф шольц, владимир зеленский, "taurus"