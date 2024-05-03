"Конечно, доверяю, но всё оружие не дам": Шольц пошутил и сам посмеялся с ответа на вопрос о Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц отшутился, отвечая на вопрос об отказе поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц 28 апреля встретился с жителями Люнебурга, Нижняя Саксония. Там он прокомментировал свой отказ поставлять дальнобойные ракеты Taurus Киеву.
"Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, словно между друзьями: “Ты что, мне не доверяешь?” Конечно, я доверяю моему другу. Но тем не менее я бы не стал давать каждому всё оружие", — сказал Шольц и рассмеялся.
Немецкий канцлер ранее заявлял, что при передаче Киеву Taurus, Берлину необходимо будет развернуть наземные войска на Украине для помощи в эксплуатации ракет. А это привело бы к прямому участию Германии в конфликте и его эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике канцлера за отказ предоставить Киеву крылатые ракеты "Таурус" немецкого производства. Зеленский предположил, что нежелание Шольца объясняется стремлением сохранить оружие для собственной обороны Берлина от, якобы, угрозы со стороны России.
10 апреля, 17:39ФРГ передала ВСУ дроны и снаряды, а Зеленский хотел TaurusНовый пакет военной помощи в который вошли новые гусеничные машины, боеприпасы, беспилотники, танки разминирования, тепловизоры, штурмовые винтовки и другое оборудование был передан 10 апреля украинской армии от Берлина. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ