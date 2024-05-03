"Конечно, доверяю, но всё оружие не дам": Шольц пошутил и сам посмеялся с ответа на вопрос о Taurus - 03.05.2024 Украина.ру
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"Конечно, доверяю, но всё оружие не дам": Шольц пошутил и сам посмеялся с ответа на вопрос о Taurus
"Конечно, доверяю, но всё оружие не дам": Шольц пошутил и сам посмеялся с ответа на вопрос о Taurus - 03.05.2024 Украина.ру
"Конечно, доверяю, но всё оружие не дам": Шольц пошутил и сам посмеялся с ответа на вопрос о Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц отшутился, отвечая на вопрос об отказе поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus
2024-05-03T15:29
2024-05-03T15:29
новости
киев
германия
берлин
олаф шольц
владимир зеленский
"taurus"
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Канцлер Германии Олаф Шольц 28 апреля встретился с жителями Люнебурга, Нижняя Саксония. Там он прокомментировал свой отказ поставлять дальнобойные ракеты Taurus Киеву."Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, словно между друзьями: “Ты что, мне не доверяешь?” Конечно, я доверяю моему другу. Но тем не менее я бы не стал давать каждому всё оружие", — сказал Шольц и рассмеялся.Немецкий канцлер ранее заявлял, что при передаче Киеву Taurus, Берлину необходимо будет развернуть наземные войска на Украине для помощи в эксплуатации ракет. А это привело бы к прямому участию Германии в конфликте и его эскалации.Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике канцлера за отказ предоставить Киеву крылатые ракеты "Таурус" немецкого производства. Зеленский предположил, что нежелание Шольца объясняется стремлением сохранить оружие для собственной обороны Берлина от, якобы, угрозы со стороны России.
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новости, киев, германия, берлин, олаф шольц, владимир зеленский, "taurus"
Новости, Киев, Германия, Берлин, Олаф Шольц, Владимир Зеленский, "Taurus"

"Конечно, доверяю, но всё оружие не дам": Шольц пошутил и сам посмеялся с ответа на вопрос о Taurus

15:29 03.05.2024
 
© commons.wikimedia.orgОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© commons.wikimedia.org
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Канцлер Германии Олаф Шольц отшутился, отвечая на вопрос об отказе поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц 28 апреля встретился с жителями Люнебурга, Нижняя Саксония. Там он прокомментировал свой отказ поставлять дальнобойные ракеты Taurus Киеву.
"Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, словно между друзьями: “Ты что, мне не доверяешь?” Конечно, я доверяю моему другу. Но тем не менее я бы не стал давать каждому всё оружие", — сказал Шольц и рассмеялся.
Немецкий канцлер ранее заявлял, что при передаче Киеву Taurus, Берлину необходимо будет развернуть наземные войска на Украине для помощи в эксплуатации ракет. А это привело бы к прямому участию Германии в конфликте и его эскалации.
Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике канцлера за отказ предоставить Киеву крылатые ракеты "Таурус" немецкого производства. Зеленский предположил, что нежелание Шольца объясняется стремлением сохранить оружие для собственной обороны Берлина от, якобы, угрозы со стороны России.
10 апреля, 17:39
ФРГ передала ВСУ дроны и снаряды, а Зеленский хотел TaurusНовый пакет военной помощи в который вошли новые гусеничные машины, боеприпасы, беспилотники, танки разминирования, тепловизоры, штурмовые винтовки и другое оборудование был передан 10 апреля украинской армии от Берлина. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ
 
НовостиКиевГерманияБерлинОлаф ШольцВладимир Зеленский"Taurus"
 
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