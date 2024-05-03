Российские силы находятся на одной базе с военными США в Нигере - Пентагон - 03.05.2024 Украина.ру
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Российские силы находятся на одной базе с военными США в Нигере - Пентагон
Российские силы находятся на одной базе с военными США в Нигере - Пентагон - 03.05.2024 Украина.ру
Российские силы находятся на одной базе с военными США в Нигере - Пентагон
Российские силы находятся на территории одной базы в Нигере с американскими военными до вывода США своего контингента из страны. Об этом заявили в Пентагоне, передает РИА Новости
2024-05-03T10:48
2024-05-03T10:48
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пентагон
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"Российские силы прибыли на авиабазу 101 несколько недель назад... Россияне размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США", - рассказал представитель американского оборонного ведомства.В Пентагоне добавили, что следят за ситуацией и принимают все необходимые и разумные меры для обеспечения безопасности сил, объектов и оборудования США.В апреле госдепартамент США объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. При этом 12 апреля российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом.В общей сложности, по имеющимся данным, количество военных США в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде - около ста. Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски указывала, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.
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новости, сша, нигер, вашингтон, пентагон
Новости, США, Нигер, Вашингтон, Пентагон

Российские силы находятся на одной базе с военными США в Нигере - Пентагон

10:48 03.05.2024
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Читать в
Российские силы находятся на территории одной базы в Нигере с американскими военными до вывода США своего контингента из страны. Об этом заявили в Пентагоне, передает РИА Новости
"Российские силы прибыли на авиабазу 101 несколько недель назад... Россияне размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США", - рассказал представитель американского оборонного ведомства.
В Пентагоне добавили, что следят за ситуацией и принимают все необходимые и разумные меры для обеспечения безопасности сил, объектов и оборудования США.
В апреле госдепартамент США объявил о планах Вашингтона начать с властями Нигера диалог о выводе контингента из этой страны. Сообщалось, что это стало результатом продолжавшихся с 2023 года дискуссий между США и новыми властями Нигера о продолжении сотрудничества в сфере безопасности. Вскоре за этим Пентагон сообщил, что часть американского контингента будет выведена из Чада. При этом 12 апреля российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом.
В общей сложности, по имеющимся данным, количество военных США в Нигере составляет около 1,1 тысячи человек, в Чаде - около ста.
Бывший аналитик Пентагона и лейтенант ВВС США в отставке Карен Квятковски указывала, что подобные шаги знаменуют собой конец и провал неоколониальной политики США в отношении Африки.
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Заголовок открываемого материала
10:48Российские силы находятся на одной базе с военными США в Нигере - Пентагон
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