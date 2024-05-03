https://ukraina.ru/20240503/1054882340.html

Немцы осуждают Россию за кибератаки и просят остановиться

Немцы осуждают Россию за кибератаки и просят остановиться - 03.05.2024 Украина.ру

Немцы осуждают Россию за кибератаки и просят остановиться

Берлин решительно осуждает Москву за кибератаки на логистические и оборонные компании ФРГ. Германия призывает Россию воздержаться от подобных действий, пишет портал Tagesschau, ссылаясь на заявления представителей власти

2024-05-03T16:34

2024-05-03T16:34

2024-05-03T16:34

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По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Германии, в ответ на недавнюю кибератаку России, ФРГ послала "четкий дипломатический сигнал чтобы дать понять Москве, что мы не принимаем эти действия, решительно осуждаем их и оставляем за собой право на последствия". Прежде глава МИД Германии уже называла такие атаки "совершенно неприемлемыми" и объявила о неких последствиях. "Федеральное правительство "самым решительным образом" осуждает неоднократные и неприемлемые кибератаки со стороны российских субъектов, контролируемых государством. Еще раз призываем Россию воздержаться от подобных действий", – сказано в статье. Уточняется, что ФРГ "полна решимости противостоять российским кибератакам вместе с европейскими и международными партнерами". Журналисты также напомнили слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Европа якобы использует "весь спектр мер в ответ на злонамеренное поведение России в киберпространстве". Кроме этого, он пообещал предотвратить дальнейшие атаки РФ. Помимо Германии, от действий российских хакеров пострадали и чешские учреждения. Боррель также напомнил о предыдущих кибератаках в Польше, Литве, Словакии и Швеции. Напомним, в начале марта редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера, в которой они обсуждали удары по Крымскому мосту. Позже стало известно, что военнослужащие беседовали по незащищенному каналу связи. Вместе с тем, в Федеральном ведомстве по информационной безопасности (BSI) Германии заявили, что ФРГ неспособна противостоять киберугрозам.

https://ukraina.ru/20220708/1034311885.html

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новости, германия, россия, москва, фрг, кибератаки, кибербезопасность, киберзащита, хакер, сво, спецоперация