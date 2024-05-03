https://ukraina.ru/20240503/1054882340.html
Немцы осуждают Россию за кибератаки и просят остановиться
Немцы осуждают Россию за кибератаки и просят остановиться - 03.05.2024 Украина.ру
Немцы осуждают Россию за кибератаки и просят остановиться
Берлин решительно осуждает Москву за кибератаки на логистические и оборонные компании ФРГ. Германия призывает Россию воздержаться от подобных действий, пишет портал Tagesschau, ссылаясь на заявления представителей власти
2024-05-03T16:34
2024-05-03T16:34
2024-05-03T16:34
новости
германия
россия
москва
фрг
кибератаки
кибербезопасность
киберзащита
хакер
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/89/1033818975_0:251:2750:1798_1920x0_80_0_0_0980886c0c81715f40a30f07bbbeb8e0.jpg
По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Германии, в ответ на недавнюю кибератаку России, ФРГ послала "четкий дипломатический сигнал чтобы дать понять Москве, что мы не принимаем эти действия, решительно осуждаем их и оставляем за собой право на последствия". Прежде глава МИД Германии уже называла такие атаки "совершенно неприемлемыми" и объявила о неких последствиях. "Федеральное правительство "самым решительным образом" осуждает неоднократные и неприемлемые кибератаки со стороны российских субъектов, контролируемых государством. Еще раз призываем Россию воздержаться от подобных действий", – сказано в статье. Уточняется, что ФРГ "полна решимости противостоять российским кибератакам вместе с европейскими и международными партнерами". Журналисты также напомнили слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Европа якобы использует "весь спектр мер в ответ на злонамеренное поведение России в киберпространстве". Кроме этого, он пообещал предотвратить дальнейшие атаки РФ. Помимо Германии, от действий российских хакеров пострадали и чешские учреждения. Боррель также напомнил о предыдущих кибератаках в Польше, Литве, Словакии и Швеции. Напомним, в начале марта редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера, в которой они обсуждали удары по Крымскому мосту. Позже стало известно, что военнослужащие беседовали по незащищенному каналу связи. Вместе с тем, в Федеральном ведомстве по информационной безопасности (BSI) Германии заявили, что ФРГ неспособна противостоять киберугрозам.
https://ukraina.ru/20220708/1034311885.html
германия
россия
москва
фрг
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103381/89/1033818975_10:0:2741:2048_1920x0_80_0_0_73db1b23c5eb3b8faa193d32a0e38a5c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, германия, россия, москва, фрг, кибератаки, кибербезопасность, киберзащита, хакер, сво, спецоперация
Новости, Германия, Россия, Москва, ФРГ, кибератаки, кибербезопасность, киберзащита, хакер, СВО, Спецоперация
Немцы осуждают Россию за кибератаки и просят остановиться
Берлин решительно осуждает Москву за кибератаки на логистические и оборонные компании ФРГ. Германия призывает Россию воздержаться от подобных действий, пишет портал Tagesschau, ссылаясь на заявления представителей власти
По словам пресс-секретаря министерства иностранных дел Германии, в ответ на недавнюю кибератаку России, ФРГ послала "четкий дипломатический сигнал чтобы дать понять Москве, что мы не принимаем эти действия, решительно осуждаем их и оставляем за собой право на последствия".
Прежде глава МИД Германии уже называла такие атаки "совершенно неприемлемыми" и объявила о неких последствиях.
"Федеральное правительство "самым решительным образом" осуждает неоднократные и неприемлемые кибератаки со стороны российских субъектов, контролируемых государством. Еще раз призываем Россию воздержаться от подобных действий", – сказано в статье.
Уточняется, что ФРГ "полна решимости противостоять российским кибератакам вместе с европейскими и международными партнерами".
Журналисты также напомнили слова главы Евродипломатии Жозепа Борреля о том, что Европа якобы использует "весь спектр мер в ответ на злонамеренное поведение России в киберпространстве". Кроме этого, он пообещал предотвратить дальнейшие атаки РФ.
Помимо Германии, от действий российских хакеров пострадали и чешские учреждения. Боррель также напомнил о предыдущих кибератаках в Польше, Литве, Словакии и Швеции.
Напомним, в начале марта редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала
аудиозапись переговоров высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера, в которой они обсуждали удары по Крымскому мосту.
Позже стало известно, что военнослужащие беседовали по незащищенному каналу связи. Вместе с тем, в Федеральном ведомстве по информационной безопасности (BSI) Германии заявили,
что ФРГ неспособна противостоять киберугрозам.