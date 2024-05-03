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Американский генерал назвал Путина самым опытным политиком в мире
Американский генерал назвал Путина самым опытным политиком в мире - 03.05.2024 Украина.ру
Американский генерал назвал Путина самым опытным политиком в мире
Российский президент Владимир Путин является самым опытным государственным деятелем в мире. Об этом заявил на днях генерал армии США в отставке, экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает The Hill
2024-05-03T14:39
2024-05-03T14:39
2024-05-03T14:39
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"Путин — самый опытный государственный деятель в современном мире. Он хитрый агент разведки, и для нас было бы гораздо лучше, если бы он ушел", — отметил Кларк.По его оценке, этим летом Россия предпримет попытку "большой игры" по освобождению большего количества украинских земель.Он признал, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) "дела обстоят довольно тяжело" и назвал конфликт "соревнованием на выносливость".По его словам, 2025 год может стать решающим.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, владимир путин, россия, нато, вооруженные силы украины
Новости, США, Владимир Путин, Россия, НАТО, Вооруженные силы Украины
Американский генерал назвал Путина самым опытным политиком в мире
Российский президент Владимир Путин является самым опытным государственным деятелем в мире. Об этом заявил на днях генерал армии США в отставке, экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает The Hill