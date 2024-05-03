https://ukraina.ru/20240503/1054871522.html

В G20 не могут договориться о конфискации российских денег - FT

В G20 не могут договориться о конфискации российских денег - FT - 03.05.2024 Украина.ру

В G20 не могут договориться о конфискации российских денег - FT

Министры финансов стран "Группы двадцати" (G20) выступают против конфискации российских активов. Об этом пишет газета The Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников

2024-05-03T11:45

2024-05-03T11:45

2024-05-03T11:45

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Делегаты G20 обеспокоены вопросом возможной конфискации и использования российских активов."Два министра — Мохаммед аль-Джадаан из Саудовской Аравии и Шри Муляни Индравати из Индонезии — были среди тех, кто особенно встревожен этой идеей",- говорится в статье.Разногласия между странами по этому вопросу зашли в тупик. США, Канада, а также некоторые члены правительства Великобритании выступают "за". При этом Германия, Италия, Франция, Япония проявляют осторожность в вопросе конфискации."Страны, такие как Индонезия и Саудовская Аравия, лоббируют столицы ЕС, чтобы не конфисковывали активы (РФ. - ред.)", - пишет газета.Отмечается, что они опасаются за будущее своих собственных резервов, хранящихся на Западе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".По его словам, наиболее красноречивый призыв более трезво рассматривать такие вопросы был от от главы Европейского Центробанк Кристин Лагард. Она заявила, что потенциальное принятие подобного решения может привести к краху существующей экономической системы.

https://ukraina.ru/20240430/1054699466.html

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новости, россия, индонезия, саудовская аравия, ес, g20, замороженные активы, запад, сша