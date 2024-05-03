ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, прибывшего из Литвы

Шизофреник-убийца и униженный в туалете: кто по заданию Киева вербует россиян в террористы Украинские спецслужбы продолжают рассматривать российских неонацистов как на одну из главных своих баз для вербовки. В пятницу, 26 апреля, ФСБ сообщила о задержании в Волгоградской области двоих несовершеннолетних, которые по заданию кураторов из Киева готовили террористические акты