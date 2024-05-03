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ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, прибывшего из Литвы
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, прибывшего из Литвы - 03.05.2024 Украина.ру
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, прибывшего из Литвы
Сотрудники российских спецслужб ликвидировали мужчину, который прибыл в Россию из Литвы для совершения терактов на военных объектах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
2024-05-03T12:51
2024-05-03T12:51
2024-05-03T12:51
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Мужчина по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) собирался подорвать работу топливного терминала в Ленинградской области.Диверсант оказывал сопротивление при задержании и был ликвидирован.ФСБ опубликовала видео изъятого оружия, взрывного устройства, а также средств связи с ГУР МО Украины. Отмечается, что украинское ведомство планировало эвакуацию диверсанта из России после совершения преступления.
https://ukraina.ru/20240426/1054754845.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, литва, ленинградская область, фсб, гур моу, главное управление разведки украины (гур), диверсанты, диверсия, теракт
Новости, Россия, Литва, Ленинградская область, ФСБ, ГУР МОУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), диверсанты, диверсия, теракт
ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, прибывшего из Литвы
Сотрудники российских спецслужб ликвидировали мужчину, который прибыл в Россию из Литвы для совершения терактов на военных объектах. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России