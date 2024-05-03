https://ukraina.ru/20240503/1054822600.html

Разведчик Голос

Разведчик Голос - 03.05.2024 Украина.ру

Разведчик Голос

Яков Наумович Голос был одним из самых известных советских разведчиков, работавших в 30-е и 40-е годы прошлого века в США. Его деятельность настолько многогранна, что ее трудно вписать в какие-то рамки. Он входит в число величайших агентов советской разведки в США, деятельность которых оказало огромнейшее влияние на всю мировую политику

2024-05-03T16:00

2024-05-03T16:00

2024-05-03T16:00

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история

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Яков Наумович Голос, при рождении Голосенко (Голос – это его партийный псевдоним) родился 30 апреля 1889 года в Екатеринославе (ныне Днепр, Украина) в еврейской рабочей семье. Закончив школу, Яков устроился работать в местную типографию, где и вступил в ряды РСДРП и вскоре принял участие в революции 1905 года… продолжая заниматься своей профессией. Когда власти накрыли нелегальную типографии большевиков, он был арестован царской полицией за печать воззваний восставших, их листовок и нелегальной литературы. Голоса приговорили к 8 годам каторги, которую ему, как несовершеннолетнему, заменили пожизненной ссылкой в Якутию. Но оттуда он сумел бежать в Китай, затем перебрался в Японию, где прожил два года, после чего пересёк Тихий океан.В США Яков Наумович Голос прибыл под именем Джекоба Рейзена и устроился на работу в ещё одну типографию, теперь уже американскую. На новом месте он продолжил революционную деятельность – стал одним из организаторов помощи политическим заключенным в России. После революции, в 1917 году, Яков приехал в уже Советскую Россию, где вступил в ряды РКП(б). После этого, с согласия партии, он снова уехал в США, где принял непосредственное участие в создании американской Коммунистической партии. В дальнейшем Голос был председателем её центральной контрольной комиссии.В двадцатые годы Голос на несколько лет возвращался на Родину, которая к тому времени уже стала называться СССР. Здесь он работал управляющим делами индустриальной коммуны в Кемерово, носившей название "Кузбасс", затем – завотделом газеты "Москоу Ньюс".Во время пребывания в Советском Союзе на Якова Голоса и его широкие перспективные возможности для добывания разведывательной информации обратили внимание представители иностранного отдела ОГПУ. Якову Наумовичу предложили в очередной раз переехать за океан, но теперь уже в качестве советского разведчика. Он не отказался. Вернувшись в очередной раз в США, Голос основал там туристическое бюро "Уорлд турист, Инк.", под прикрытием которого и вёл разведывательную работу. Бюро организовывало туристические поездки американцев в СССР, так что проблема из кого вербовать агентуру перед Яковом Наумовичем не стояла. Весной 1930 года в США под видом бизнесмена прибыл разведчик-нелегал Абрам Эйнхорн, агентурный псевдоним "Тарас", который разыскал Голоса и наладил с ним связь. Важная информация политического, экономического и военного характера полилась в СССР рекой.Вскоре Голос женился на гражданке США, которая была родом из Вильно и носила имя/отчество Сильвия Соломоновна. Позже, в 1937 году, он отправил супругу с маленьким сыном в СССР для получения советского образования и воспитания.Первой поставленной Центром перед Голосом задачей стало получение образцов бланков настоящих американских документов, в первую очередь загранпаспортов. С этим заданием Яков Наумович справился довольно успешно. В паспортном столе Бруклина он познакомился с чиновником, который за определённую сумму добыл ему все необходимые документы. Через другого знакомого, сотрудника нью-йоркского консульства Испании, он получил испанские паспорта. Не стало для Голоса проблемой приобрести и настоящий канадский паспорт, так что первое задание он не только выполнил, но и перевыполнил.Работа по линии добывания документов – это лишь верхушка айсберга того, что Голос делал для разведки СССР в США. У него была достаточно широкая агентурная сеть в различных правительственных учреждениях, военных ведомствах и крупных промышленных компаниях. Практически ежедневно он получал информацию, обладавшую величайшей ценностью.Один из сотрудников нью-йоркской резидентуры так характеризовал его работу в своем отчете:"За прошедшие 2 года я встречался с "Голосом" 500 или 600 раз. В некоторые дни с ним могло проводиться по 3 – 4 встречи. Это было связано с тем, что он выполнял очень широкий круг задач и, по сути, был основным агентом резидентуры в течение 10 лет".Через свои обширные связи Голос сумел раздобыть информацию о стратосферном самолете, кислородных масках для высотных полетов и использовании в военных целях глицерина. На основании полученных от сети Голоса разрозненных данных резидентура сообщила в Центр о начале в США строго засекреченных исследовательских работ по расщеплению ядра урана. В течение определенного периода у него на связи была группа Юлиуса Розенберга, которого уже после войны вместе с женой американские власти признали едва ли не главными виновниками в разглашении секретов разработки атомной бомбы и приговорили к смертной казни на электрическом стуле. На самом деле, как показало дальнейшее расследование, их вина была явно преувеличена.Начальник 1-го Управления (внешняя разведка) НКГБ СССР генерал-лейтенант Павел Михайлович Фитин в одном из рапортов характеризовал Голоса так:"Он работал не только как наводчик, установщик и групповод, но и как вербовщик, причем привлек к нашей работе ряд лиц, которые были ценными источниками политической и экономической информации".Другой важный агент, с которым Яков Голос поддерживал контакт, Гарри Голд (настоящая фамилия Генрих Городницкий). Его родители в поисках лучшей доли перебрались из Украины в Швейцарию. Там, в Берне в 1910 году, и родился Генрих. Впоследствии все члены семьи переехала в США, где фамилию и имена изменили на американский манер.Сотрудничество Гарри с советской разведкой началось так плавно и непринужденно, что он и сам сначала не понял, как все это произошло. Один из знакомых, который выручил его во время финансовых затруднений и помог устроиться на работу, как-то обратился к нему с неожиданной просьбой. Он предложил ему передавать закрытые, по сути секретные, сведения компании, где в то время работал Гарри, о новых технологиях производства сахара. Знакомый не стал скрывать, что, в свою очередь, будет передавать эту информацию представителю Советского Союза для налаживания в далекой и не чуждой ему стране рабочих и крестьян современной сахарной промышленности.Этот знакомый сотрудничал с советской разведкой. Впоследствии с Гарри Голдом начал поддерживать связь и сам Яков Голос, который познакомился с ним в американском химическом обществе, назвавшись бизнесменом Джоном, имеющим отношение к химической промышленности. Голос проявил дальновидность, вовремя заметив перспективного молодого человека.Оплатив его обучение в университете, Центр получил дипломированного специалиста, который достаточно квалифицированно разбирался в новинках науки и техники и умел грамотно отбирать ценную информацию.Благодаря усилиям Голда, Центром были получены сведения о производстве высокооктанового бензина, натурального и искусственного каучука, органических химических соединений, новых авиационных турбин, нейлона, новых взрывчатых веществ и многое другое. А позже, когда Яков Голос по указанию центра передал Гарри Голда на связь другому разведчику, тот участвовал в операции по сбору материалов о разработке в Германии, Японии, США и Великобритании биологического оружия.Сам Яков Голос, благодаря получаемым от него особо ценным материалам, находился, как правило, на связи у резидентов советской разведки. Но у этого была и оборотная сторона: за резидентами куда более пристальнее следила американская контрразведка, от которой не всегда удавалось скрывать все контакты. С 1939 года работу с Голосом осуществлял резидент внешней разведки в США Гайк Бадалович Овакимян, позже арестованный и выдворенный из страны весной 1941 года. Длительное время резидент находился под пристальным наблюдением со стороны ФБР. Неудивительно, что в поле зрения контрразведки неоднократно попадали и его встречи с Голосом.Ради объективности стоит отметить, что Яков Наумович Голос и до этого уже находился в "чёрных" списках ФБР – это объясняется его членством в компартии США и советским происхождением. Помимо того, он участвовал в работе "Комитета помощи Испании". Возглавляемая им туристическая компания "Уорлд турист" использовалась для отправки в Испанию добровольцев, которых набирала компартия США и другие организации левого толка. Из-за этого осенью 1939 года сотрудники ФБР сделали в помещениях туристической компании обыск. Формальным поводом для него послужило нарушение Голосом закона "О регистрации иностранных агентов" как субъектов предпринимательской деятельности. Суть нарушения заключалась лишь в том, что "Уорлд турист" получала от советского представительства "Интуриста" деньги на рекламу туризма в СССР, но при этом не зарегистрировалась иноагентом. Отметим что в США за этим строго следили уже тогда, и никто не смел возражать и уж тем более устраивать демонстрации, как это делают современные иноагенты в России или той же Грузии.Еще тогда Центр рекомендовал Голосу прекратить всю разведывательную деятельность и срочно покинуть США, но он отказался. Это дело завершилось судебным разбирательством, где Яков под давлением доказательств вынужден был признать себя виновным в нарушении действующего закона, и его приговорили к условному лишению свободы на год и штрафу в размере тысячи долларов. Не исключено, что в дальнейшем он находился под оперативным наблюдением ФБР. Сам Яков Наумович периодически замечал за собой слежку и сообщал об этом сотрудникам резидентуры. Однако прирожденные качества профессионального революционера давали ему возможность находить выход из различных ситуаций, соблюдать конспирацию и учить этому своих помощников.Но постоянное пребывание в такой напряженной обстановке не могло не сказаться на здоровье Голоса. В конечном счете это привело его к нервному истощению, и сердце не выдержало. 25 ноября 1943 года Яков Наумович внезапно скончался на 55-м году жизни.По странному стечению обстоятельств днем ранее, 24 ноября, начальник 1-го Управления НКГБ СССР Павел Михайлович Фитин подписал рапорт с ходатайством о награждении Голоса орденом Красной Звезды, однако из-за смерти разведчика представление отложили. Лишь 60 лет спустя информацию о деятельности Якова Наумовича Голоса рассекретили, и его работа в те далекие времена получила высокую оценку от профессионального сообщества. Однако для широкого круга его имя, по сравнению с именами Вильяма Фишера (Абеля) или Конона Молодого мало что говорит.

https://ukraina.ru/20240301/1053649147.html

https://ukraina.ru/20240206/1053081058.html

https://ukraina.ru/20211203/1032795754.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Алексей Стаценко

история, история ссср, великая отечественная война, 1930-е, разведка, ссср, большевики, сша, ядерное оружие