"Опасная тенденция": Кремль следит за высказываниями Макрона об отправке войск на Украину - 03.05.2024 Украина.ру
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"Опасная тенденция": Кремль следит за высказываниями Макрона об отправке войск на Украину
"Опасная тенденция": Кремль следит за высказываниями Макрона об отправке войск на Украину - 03.05.2024 Украина.ру
"Опасная тенденция": Кремль следит за высказываниями Макрона об отправке войск на Украину
Франция продолжает говорить о возможности прямого участия в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
2024-05-03T13:07
2024-05-03T13:07
новости
украина
россия
франция
дмитрий песков
эммануэль макрон
спецоперация
сво
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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist ранее заявил, что не исключает отправки сухопутных войск на Украину.Песков призвал СМИ цитировать такие важные заявления более точно. Пресс-секретарь подчеркнул, что у французского лидера была более округлая формулировка. Само заявления он назвал очень важным и опасным."Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликте вокруг Украины. Это очень опасная тенденция", - заявил Песков.Он отметил, что в Кремле внимательно за этим наблюдают. А специальная военная операция будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.
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новости, украина, россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, спецоперация, сво
Новости, Украина, Россия, Франция, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Спецоперация, СВО

"Опасная тенденция": Кремль следит за высказываниями Макрона об отправке войск на Украину

13:07 03.05.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Франция продолжает говорить о возможности прямого участия в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist ранее заявил, что не исключает отправки сухопутных войск на Украину.
Песков призвал СМИ цитировать такие важные заявления более точно. Пресс-секретарь подчеркнул, что у французского лидера была более округлая формулировка. Само заявления он назвал очень важным и опасным.
"Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликте вокруг Украины. Это очень опасная тенденция", - заявил Песков.
Он отметил, что в Кремле внимательно за этим наблюдают. А специальная военная операция будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.
- РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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