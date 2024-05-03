https://ukraina.ru/20240503/1054874572.html

"Опасная тенденция": Кремль следит за высказываниями Макрона об отправке войск на Украину

"Опасная тенденция": Кремль следит за высказываниями Макрона об отправке войск на Украину - 03.05.2024 Украина.ру

"Опасная тенденция": Кремль следит за высказываниями Макрона об отправке войск на Украину

Франция продолжает говорить о возможности прямого участия в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2024-05-03T13:07

2024-05-03T13:07

2024-05-03T13:07

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Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist ранее заявил, что не исключает отправки сухопутных войск на Украину.Песков призвал СМИ цитировать такие важные заявления более точно. Пресс-секретарь подчеркнул, что у французского лидера была более округлая формулировка. Само заявления он назвал очень важным и опасным."Франция в лице главы государства французского продолжает постоянно говорить о возможности своей прямой вовлеченности на земле в конфликте вокруг Украины. Это очень опасная тенденция", - заявил Песков.Он отметил, что в Кремле внимательно за этим наблюдают. А специальная военная операция будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.

https://ukraina.ru/20240503/1054869228.html

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новости, украина, россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, спецоперация, сво