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Заход НАТО, миллион дронов и ядерный "подвес" на F-16. Эксперт раскрыл, почему нужно идти в наступление

Заход НАТО, миллион дронов и ядерный "подвес" на F-16. Эксперт раскрыл, почему нужно идти в наступление - 07.03.2024 Украина.ру

Заход НАТО, миллион дронов и ядерный "подвес" на F-16. Эксперт раскрыл, почему нужно идти в наступление

России нельзя допустить появление на Украине контингента НАТО, потому что это создаст риск начала Третьей мировой войны. В ближайшее время F-16 будут дислоцированы на аэродромах Польши и Румынии. Об этом рассказал изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-03-07T03:40

2024-03-07T03:40

2024-03-07T03:40

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России нельзя откладывать проведение стратегической наступательной операции. В ближайшее время F-16 будут дислоцированы на аэродромах Польши и Румынии. Они опасны тем, что имеют возможность нести весь спектр натовских ракет, включая ракеты с ядерными боеголовками, рассказал политолог.Украина заявила, что развернет производство беспилотников и доведет их численность до миллиона. Понятно, что этим будет заниматься не Киев, а западные страны. Если миллион снарядов сделать не получилось, то общими усилиями около миллиона БПЛА они смогут создать, отметил специалист.Безусловно, России нельзя допустить появление на Украине контингента НАТО, потому что это создаст риск начала Третьей мировой войны. Короче говоря, сейчас не та обстановка, чтобы армия РФ оттягивала стратегическое наступление, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.

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новости, вс рф, россия, украина, польша, нато, f-16, всу, наступление, бпла