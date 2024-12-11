https://ukraina.ru/20241211/1059576447.html

Олег Блохин: Россия терпела от Сирии одни убытки, потому сейчас сосредоточится на разгроме Украины

Олег Блохин: Россия терпела от Сирии одни убытки, потому сейчас сосредоточится на разгроме Украины - 11.12.2024 Украина.ру

Олег Блохин: Россия терпела от Сирии одни убытки, потому сейчас сосредоточится на разгроме Украины

Люди и техника, которые были в Сирии, сейчас придут на СВО. Это хорошо. Более того, с 2018 года мы от присутствия в Сирии вообще не получали никакой выгоды, считает известный военный корреспондент, долго проработавший в республике, а ныне инструктор общевойсковой подготовки Олег Блохин

2024-12-11T13:43

2024-12-11T13:43

2024-12-11T13:43

интервью

сирия

россия

иран

башар асад

эрдоган

игил

хамас

турция

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/10/1050213183_112:32:834:438_1920x0_80_0_0_28219572601f20ab0cf003fa3b2834ee.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Олег, почему произошел крах режима Башара Асада? Почему сирийская армия оказалась такой небоеспособной?- Сирийская армия оказалась небоеспособной, потому что после 2020 ее усиленно делали небоеспособной.У сирийской армии с самого начала конфликта были серьезные проблемы. Много ребят, которые не боялись и умели воевать, погибли. А тех, кому удалось уцелеть и кого собрали в боеспособные подразделения, потом начали разгонять. Кого-то посадили в тюрьму, кого-то выдавили из страны, кого-то убили.Дело в том, что эти боеспособные ребята работали с нами. Но после 2020 года по непонятной причине сирийская власть стала дискредитировать российское присутствие. Официальный Дамаск не просто стал от нас отбрыкиваться. Он стал щемить людей, которые сотрудничали с нами. Почему Москва в этой ситуации не сказала свое слово и не защитила их? Это вопрос.Повторюсь, сами сирийцы делали свою армию небоеспособной. Они ставили на должности непонятных генералов, которые получили это звание просто по выслуге лет, но не дотягивали даже до уровня рядовых. Погоны с большими звездами, гонор как у Наполеона и больше ничего.Уже после 2020 года я понял, что ситуация в Сирии пошла под откос. Так оно и получилось.- Вы сказали, что само правительство Асада делало свою армию небоеспособной. И все-таки, почему все проспали эту атаку боевиков? Почему Россия ограничилась отдельными бомбардировками? Почему Иран не стал вмешиваться в конфликт?- Иран там занимался своими делами. Основное его присутствие было вдоль Ефрата. Вообще нужно понимать, что иранцы в Сирии чужие. Я не знаю, проспал там что-то Иран или не проспал. Иран набирал себе боеспособных людей и шиитское население, но их было мало. Иранцев не любили в Сирии, потому что Тегеран пытался жестко лезть во все сферы.К России местное население всегда относилось нормально. Сейчас они могут переобуться и в чем-то обвинять нас, но мы им ничего плохого не сделали. Да, мы помогли Асаду устоять, но больше никуда не вмешивались. К сожалению. Наверное, это делать надо было.А проспали нападение боевиков те, кто должен был забить тревогу и прямо заявить, что начинается какая-то ерунда, которая может привести к таким-то последствиям. Может быть, этот человек и не проспал, но кто-то на том направлении умышленно или по своей недоразвитости эту ситуацию проигнорировал.Что конкретно они докладывали наверх – не моего ума дело. Пусть следствие разбирается. Я бы расследование по итогам этой операции назначил.- Какой на сегодняшний день расклад в Сирии? Какие группировки чьи интересы представляют? В основном СМИ сейчас говорят о курдах и о вооруженной оппозиции.- "Вооруженная оппозиция" - это ребята из Идлиба. Они настоящие террористы. Да, не все. Но ХТШ* — это точно упоротое стадо. Там воюют узбеки, таджики и наши кавказские вундеркинды. Какую оппозицию в Сирии могут представлять таджики? Это представители международного терроризма. Они таковыми были и останутся. Мы этих "оппозиционеров" у себя отлавливаем, но надо это делать более усердно.Среди боевиков есть и адекватные сирийцы, которых обидел режим, и они присоединились к "оппозиции", потому что это - сила.Однажды я по ошибке попал в Босру. Приезжаю, а там – "духи". Хорошо, что я был не в военной форме, а в тактике. Они узнали, что я журналист, но ничего мне плохого не сделали. Для меня даже провели экскурсию по развалинам Римского театра. Мне сказали: "Мы не против России. Мы против Ирана и Асада". Более того, когда я потом снимал, как они воевали против ИГИЛ**. Воевали они неплохо. Да, со своими прибабахами, но в целом это нормальные люди. С ними можно было работать.Вот это можно назвать оппозицией. В основном это южане. Почему Израиль туда зашел, не встретив никакого сопротивления? Потому что там люди нормальные. Когда они мне рассказывали, что исполнял мухабарат (спецслужба в Сирии), я понял, почему они еще тогда вспылили.Когда случились события в Дераа (там арестовали школьников из известных местных семей за надпись на школьной стене: "Твоя очередь, доктор", что было намеком на возможную судьбу Асада, офтальмолога по образованию – ред.), и родители пришли забрать детей, мухабаратчики сказали: "Мы их вам не вернем, делайте новых. Не можете делать? Давайте жен сюда, мы поможем".И вместо того, чтобы наказать самого наглого мухабаратчика, Асад сказал: "Я не могу его сделать. Это мой родственник, а я так люблю свою тетю". Вот такое было скотское отношение к людям. Поэтому вспыхнули волнения.Но как вы знаете, что к любому справедливому протесту присоединяются организованные радикальные группировки и седлают его.Повторюсь, в целом это нормальные люди, с которыми можно работать.Теперь насчет курдов. Курды делятся на СДС (Сирийские демократические силы) и РПК (Рабочая партия Курдистана). СДС работает с американцами, РПК сами по себе (хотя помощь США они тоже используют). А что делать, если им помочь некому? Мы эту работу с ними прокурили.В целом курды нормально относятся к России. Нам просто надо было убедить Асада дать им автономию в составе Сирии (курды даже готовы были развесить у себя портреты президента, несмотря на то что он их гнобил). Мы вроде бы намекали на то, что этот диалог должен быть, но когда курды приезжали в Дамаск, то уезжали оплёванными.Тем не менее, курды понимали, что режим Асада менее опасен для них, чем различные исламистские группировки. Потому что эти группировки поддерживала Турция, которая хочет загеноцидить курдов.Есть еще пустынные племена. Это флюгеры. Они присягнут любой власти. С ними тоже можно работать. Даже когда они присягнули боевикам из "Джейш аль-Ислам"***, я спокойно к ним приезжал, потому что у меня были выстроены с ними личные отношения. Бедуины – это как запорожские казаки. Им нужна вольница. Они представляют собой силу и хорошо воюют.США поддерживают курдов и одну группировку из Сирийской национальной армии. Она небоеспособна, но сейчас она стоит в зоне, занятой американцами (от Пальмиры до Дейр-эз-Зора), где когда-то работали вагнеровцы. Они будут там сидеть, если ХТШ* их не выбьет, или они не перейдут на сторону ХТШ*.Такая миграция у арабов происходит регулярно.- Насколько плоха для России вся эта ситуация? Можем ли мы извлечь из нее хоть какую-то выгоду?- Люди и техника, которые были в Сирии, сейчас придут на СВО. Это хорошо. Более того, с 2018 года мы от присутствия в Сирии вообще не получали никакой выгоды.Кто-то говорит, что мы там якобы качаем нефть. Это не так. Пригожин в свое время отбил эти месторождения, но сирийцы поставили неадекватные условия их использования: гигантская плата за аренду, невозможно перерабатывать это сырье, нельзя продавать его за рубеж. Только сирийскому государству, только по установленной цене и только в лире при гигантской инфляции.Это только так кажется, что нефтяной бизнес – простой. "Садись, качай и получай бабки". Там много нюансов. Даже на таком бизнесе ты можешь уйти в такой минус, что мама не горюй.По добыче фосфатов нам тоже вставляли палки в колеса. 4-я дивизия постоянно трепала нервы. В результате почти год назад почти все активы перешли к одному из родственников Асада. Их просто отдали, потому что не было выхлопа. Фосфатный завод, который мог стать стратегическим, никак не развили. Он выпускал по 5 тысяч тонн в месяц, а это ни о чем.В порту, где работали наши инвесторы, нам тоже ничего не разрешали завозить. Пытались конфисковать абсолютно все. Привозим мы что-то для строительства, выпрыгивает 4-я дивизия и обвиняет нас в контрабанде.- Какая контрабанда? Мы же для строительства грузы везем?- Вы нарушили закон.Только это не закон был, а распоряжение, написанное за пять минут до прихода судна. Это просто кидалово было.Повторюсь, с экономической точки зрения от ухода из Сирии мы не понесем никаких убытков.С военной точки зрения потерь тоже никаких нет. Мы там просто стояли и поддерживали Асада. Зачем? Непонятно. Это то же самое, как если бы вы развелись с пьющей и гулящей женой, женились на другой, но все равно даете деньги бывшей жене, потому что запросы у нее остались прежними. Я ведь уже говорил, что сирийская власть в последние годы дискредитировала Россию по всем направлениям.Уход из Сирии неприятен с политической точки зрения, потому что нас щелкнули по носу. Ну и что? Украинцы могут сколько угодно гарцевать, что "русских оттуда выгнали", как будто это они сами нас выгнали. Пускай. Им это никак не поможет.Еще раз. То, что мы решили безоговорочно поддержать Асада, было очень большой ошибкой.- Придется ли нам когда-нибудь еще поддерживать кого-то в Сирии?- Воевать ни за кого точно не надо. Может быть, можно поддержать курдов военными специалистами, потому что это 40-миллионный народ. Поверьте, что это самые благодарные ребята. Я могу приехать даже к проамериканским курдам, но меня никто не тронет – даже охрану дадут. Мухабарат потом припомнил мне дружбу с курдами, но от своей позиции я не отказался.- К каким именно последствиям для Сирии приведет этот кризис?- Сейчас начнется геноцид христиан и алавитов. Эрдоган даст попить их крови, а потом станет наводить порядок и объявит себя их спасителем. Я бы рекомендовал им бежать из Сирии, потому что закат эпохи христианства на Ближнем Востоке очевиден. Только в Израиле что-то еще сохранилось.И когда многие жалуются из-за захода Израиля в Сирию, то они не понимают, что устраивать геноцид там израильтяне точно не будут. Ту же Газу они начали бомбить только после нападения "Хамаса". Да, нам это кажется неадекватно, но для Ближнего Востока это нормально.Только если вы где-то устраиваете геноцид, не осуждайте другого за то, что он делает то же самое. Не надо этого лицемерия.Курдов тоже ждут тяжелые времена. На них бросят все эти "зеленые банды". Курды попытаются дать ответ. Насколько серьезный – зависит от того, как их поддерживают американцы.А Эрдогану нужна нефть. Да, он получил города-миллионники, но на ресурсы он так и не сел, потому что все эти ресурсы в зоне контроля США. А затраты у Турции сейчас будут серьезные.Распадется ли Сирия на кучу мелких государств? А кто же их признает? Все будут признавать территориальную целостность страны, но там сейчас на долгие годы будет трэш. Надеюсь, что курды на своей территории могут построить вменяемое светское образование. Да и Израиль, при всех его минусах, остается цивилизованным государством.*Террористическая организация, запрещена в РФ** Террористическая организация, запрещена в РФ*** Террористическая организация, запрещена в РФ.Также по теме - в интервью Михаила Лучины: Если Россия быстро не разберется с Украиной, ей устроят проблемы в Африке и в Закавказье

https://ukraina.ru/20231016/1050201930.html

https://ukraina.ru/20241209/1059506648.html

сирия

россия

иран

турция

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, сирия, россия, иран, башар асад, эрдоган, игил, хамас, турция, сво, украина, экономика