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Как нарцисс нарциссу: Зеленский против Трампа

Как нарцисс нарциссу: Зеленский против Трампа - 11.12.2024 Украина.ру

Как нарцисс нарциссу: Зеленский против Трампа

Взаимодействие Трампа и Зеленского можно описать крылатой фразой из кинофильма "Покровские ворота": "Высокие отношения!"

2024-12-11T13:21

2024-12-11T13:21

2024-12-11T13:21

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Сначала новоизбранный американский президент, еще не вступивший в свои права, объявляет, что Зеленский готов заканчивать войну. Следом глава киевской власти заявляет в довольно грубой форме, что с Трампом не о чем разговаривать. А уж как троллят (говоря сленгом) Зеленского ближайшие соратники американского лидера, словно они не союзники, а враги. Младший Трамп и Илон Маск хохочут в соцсетях над мемом, где Зеленский напоминает Кевина из фильма "Один дома" в потешной шапочке. Кстати, по внешнему виду Зеленского, которые появляется на всех официальных мероприятиях не по дресс-коду, а в майках и толстовках, тоже прошлись. Словом, всё это напоминает не политику, а создание пустого информационного шума, за которым может стоять как реальная работа по мирному треку, так и пустота. Эксперты склоняются ко второму варианту. Больше мнений – в обзоре соцсетей.Политтехнолог Алексей ЧеснаковДлинные решения в условиях кризиса доверия. Зеленский продолжает торговаться. По данным Bloomberg, в ходе переговоров с Трампом президент Украины предложил некий формат отложенного принятия Украины в НАТО: "Сейчас мы не можем быть в НАТО, но мы можем получить приглашение вступить в НАТО", - якобы сказал Зеленский. Понятно, что вопрос вступления Украины в НАТО является ключевым в повестке Зеленского, и он всеми правдами и неправдами будет пытаться получить хоть что-то похожее на приглашение или гарантии вступления. Однако эти уловки будут применяться и по другим вопросам – украинская сторона будет стремиться размыть все решения во времени. Не хотите приглашать в НАТО? Хорошо, но не отказывайтесь, давайте наметим время, на которое этот вопрос растягивается. Украина должна освободить утерянные области? Хорошо, но на это нужно время, давайте установим сроки. На Украине нужно провести выборы? Хорошо, но давайте установим некие неопределенные сроки их проведения. Это особенности украинской дипломатии, с которыми российская сторона хорошо знакома. Затем Киев будет искать миллион причин, по которым он не смог выполнить взятые на себя обязательства, параллельно требуя четкого соблюдения обязательств другими сторонами. Именно поэтому российские требования уже сейчас максимально жесткие и четкие, а предложения Украины – максимально неопределенные и размытые.Политический аналитик Дмитрий КорнейчукЗачем ближайшее окружение Трампа публично высмеивает Зеленского? Это не игра на американскую или украинскую аудиторию. Американцам вообще все равно, а украинцы сами все знают про Зеленского. Скорее, команда Трампа играет сейчас на российскую аудиторию. Чтобы Путин мог показать россиянам, что репутация Зеленского будет уничтожена, второй раз президентом он не станет. И это якобы одна из "побед в войне". А значит - можно с Трампом договариваться о "заморозке" войны.Украинский политик Александр ДубинскийТрамп продолжает троллить Зеленского - говорит, тот готов к прекращению огня. Это приводит к тараканьим бегам в Офисе Зеленского, где пытаются всех переубедить и сказать, что мы - против. Выглядит это максимально идиотично и контрпродуктивно. Но, на мой взгляд в этом и цель - предъявить всему миру Зеленского как недоговороспособного лидера, который не держит слово. Вот, смотрите - как бы говорит Трамп - мне он сказал одно, а вам - совершенно другое. Как с ним можно иметь дело? Убийственная технология. Будь в ОП хоть кто-то с интеллектом выше Заривной, то уже давно бы нажал на кнопку ALARM! Ведь такая маргинализация Зеленского, которую ведет Трамп, ведет только к одному результату - переговорам про Украину без Украины. Или без Зеленского, по крайней мере.Украинский военный и политический аналитик Юрий КасьяновБессмысленно давить на жалость, манипулировать демократическими ценностями, призывать к восстановлению справедливости в общении с Трампом. Ему на это наплевать. Он мог бы быть в рядах Демократической партии, он мог бы быть в рядах Лейбористской партии, он мог бы быть в рядах фашистской партии (если бы такова была в Штатах), он мог бы создать свою партию, он мог бы взять Капитолий, потому что ему все равно, по большому счету. Ему 78 лет, ему осталось недолго, и это недолгое время он не собирается тратить на Украину, НАТО и демократические ценности. Точнее, он потратится на это, но только если его расходы будут отвечать его потребностям. Какие же потребности у Трампа? Прежде чем лечь в могилу, и его сожрут черви, он хочет войти в историю как президент мира. Это очень тяжело, ведь мир вошел в эпоху турбулентности, когда ни один правитель не может гарантировать мирный результат. Трамп очень хочет. Поэтому Трампу нужно продать славу, уважение и почёт – единственное, что не подвластно времени. Дешевые попытки всучить ему "демократические ценности" (при отсутствии демократии в собственной стране) похожи на неуклюжие попытки продать больному раком четвертой степени медицинскую страховку на пять лет вперед со скидкой в ​​двадцать процентов. Трампу это не нужно. В случае невозможности продать ему мир, продайте ему хотя бы славу победителя, Владимир Александрович. Вы ведь, как никто другой, знаете, что такое слава.Украинский политический эксперт Сергей МарченкоЯ думаю, президенту Зеленскому нужно более аккуратно высказываться о президентах США. Нам уже прилетало за дерзкое поведение президента Украины и его команды на саммите НАТО в Вильнюсе. Напомню, после того саммита поставки оружия из США были заблокированы более чем на полгода.Новый президент США не просто нарцисс, он – нарцисс из нарциссов. И эти слова президента Украины, что Трамп сейчас не имеет полномочий, а у Байдена – это немного [провал]. Ибо "это" потопталось по всем любимым мозолям Трампа. Люди свойства Трампа не допускают и мысли, что у них может не быть каких-либо полномочий. Даже если полномочий действительно нет, в их воображении они есть. И каждый, кто указывает на какие-либо ограничения таким людям, автоматически становится для них врагом. Потому что посягнул на святое – поставил под сомнение их возможности, которые они искренне считают безграничными. Мне искренне импонирует попытки Зеленского общаться с президентами США на равных. Но проблема в том, что Трамп не воспринимает его равным себе и никогда не будет таким воспринимать. Поэтому если мы хотим получить что-то от Трампа, надо очень много думать, а только потом что-то делать или говорить. Ситуация такова, что этот большой капризный и психопатический ребенок является будущим президентом сильнейшей страны мира, от которой очень сильно зависит наше выживание. Было бы очень целесообразно усилить международный блок Офиса президента опытными кадровыми дипломатами, которые научили бы, что стоит и чего не стоит говорить публично. Это значительно повысит шансы на выживание нашей страны и всех нас.Читайте также: Грег Вайнер: Пока Трамп находится в раздумьях, Мерц и Зеленский подбираются к Крымскому мосту

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эксклюзив, дональд трамп, эксперты, владимир зеленский, илон маск, нато, демократическая партия, bloomberg, сша, украина, соцсети