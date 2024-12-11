В New York Times рассказали, чем будет отличаться помощь Киеву при Трампе - 11.12.2024 Украина.ру
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В New York Times рассказали, чем будет отличаться помощь Киеву при Трампе
В New York Times рассказали, чем будет отличаться помощь Киеву при Трампе - 11.12.2024 Украина.ру
В New York Times рассказали, чем будет отличаться помощь Киеву при Трампе
С приходом вновь избранного президента США Дональда Трампа нынешний объем помощи Украины, вероятнее всего, сократится в разы. Об этом 11 декабря написала американская газета The New York Times
2024-12-11T13:06
2024-12-11T13:06
новости
украина
сша
киев
дональд трамп
илон маск
new york times
запад
ес
финансовая помощь
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Как утверждает источник, поддерживать свою экономику на плаву Киев может лишь за счет помощи западных стран. Однако Трамп и Конгресс, контролируемый республиканцами, вряд ли продолжат направлять Украине те же объемы экономической и военной помощи, что и действующий президент США Джо Байден.Газета также написала, что теоретически Трамп может попытаться разморозить российские активы и расторгнуть кредит в размере 20 миллиардов долларов Украине, который обеспечен процентами от них.В среду, 11 декабря, американский предприниматель Илон Маск заявил, что очередная отправка США финансовой помощи нынешнему руководству Украины перешла все пределы безумия. "Сколько мы им уже отправили? Это уже за гранью безумия", — подчеркнул Маск. Ранее Трамп заявил, что, вероятнее всего, его администрация сократит объем помощи, передаваемой Украине. Он добавил, что все его действия в отношении Киева будут направлены на урегулирование украинского конфликта. Трамп заявил о вероятности сокращения военной помощи США для КиеваТакже в новостях: ЕС вскоре выплатит Киеву более 4,2 миллиарда евро
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новости, украина, сша, киев, дональд трамп, илон маск, new york times, запад, ес, финансовая помощь
Новости, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Илон Маск, New York Times, Запад, ЕС, финансовая помощь

В New York Times рассказали, чем будет отличаться помощь Киеву при Трампе

13:06 11.12.2024
 
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доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : goodfon.ru
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С приходом вновь избранного президента США Дональда Трампа нынешний объем помощи Украины, вероятнее всего, сократится в разы. Об этом 11 декабря написала американская газета The New York Times
Как утверждает источник, поддерживать свою экономику на плаву Киев может лишь за счет помощи западных стран. Однако Трамп и Конгресс, контролируемый республиканцами, вряд ли продолжат направлять Украине те же объемы экономической и военной помощи, что и действующий президент США Джо Байден.
Газета также написала, что теоретически Трамп может попытаться разморозить российские активы и расторгнуть кредит в размере 20 миллиардов долларов Украине, который обеспечен процентами от них.
В среду, 11 декабря, американский предприниматель Илон Маск заявил, что очередная отправка США финансовой помощи нынешнему руководству Украины перешла все пределы безумия.
"Сколько мы им уже отправили? Это уже за гранью безумия", — подчеркнул Маск.
Фото: shazoo, Илон Маск
10:55
"Это уже за гранью безумия": Маск возмутился тратами США на Украину Очередная отправка Соединёнными Штатами финансовой помощи нынешнему руководству Украины перешла даже пределы безумия. Об этом заявил американский предприниматель и инноватор Илон Маск
Ранее Трамп заявил, что, вероятнее всего, его администрация сократит объем помощи, передаваемой Украине. Он добавил, что все его действия в отношении Киева будут направлены на урегулирование украинского конфликта.
Трамп заявил о вероятности сокращения военной помощи США для Киева
Также в новостях: ЕС вскоре выплатит Киеву более 4,2 миллиарда евро
 
НовостиУкраинаСШАКиевДональд ТрампИлон МаскNew York TimesЗападЕСфинансовая помощь
 
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