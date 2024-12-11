ГБРУ расследовало 287 уголовных производств по переправке украинцев за границу - 11.12.2024 Украина.ру
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ГБРУ расследовало 287 уголовных производств по переправке украинцев за границу
ГБРУ расследовало 287 уголовных производств по переправке украинцев за границу - 11.12.2024 Украина.ру
ГБРУ расследовало 287 уголовных производств по переправке украинцев за границу
Госбюро расследований Украины в 2024 году завершило 287 уголовных производств по незаконной переправке украинцев через госграницу. По ним суды вынесли 11 обвинительных приговоров в отношении 14 человек, сообщило ведомство.
2024-12-11T13:44
2024-12-11T13:52
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ГБР Украины сосредоточилось на пресечении каналов бегства за границу уклонистов, на которых у официального Киева свои виды. Согласно публикации ведомства, беглецы нужны "для усиления обороноспособности Украины".По итогам расследования 287 уголовных производств по незаконной переправке через госграницу "подозрения" предъявлены 121 человеку, в суд направлен 61 обвинительный акт в отношении 96 человек.Помимо коррумпированных военкомов и медиков с ГБР выявили случаи, когда заработать на военнообязанных пытались прямо на блокпостах.В публикации ведомства также отмечено, что очень часто граждане становятся жертвами банального обмана, во время которого у них под видом помощи в переправке просто отбирают большие суммы денег.Ранее на эту тему: Украинский лжевоенком продавал уклонистам фальшивые справки Новости на эту тему: Как в "Форсаже": водитель спас украинца от мобилизации, не снижая скорости авто Также тема мобилизации отражена в обзоре Испорченные отношения с США, успехи ВС РФ, затягивание конфликта. Главное на Украине на утро 11 декабря
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новости, украина, киев, сша, гбр, уклонисты, государственная граница, пересечение границы, граница, сво, всу, безвизовый режим, украина-ес, евроинтеграция, права человека, криминал
Новости, Украина, Киев, США, ГБР, уклонисты, государственная граница, пересечение границы, граница, СВО, ВСУ, безвизовый режим, Украина-ЕС, евроинтеграция, права человека, криминал

ГБРУ расследовало 287 уголовных производств по переправке украинцев за границу

13:44 11.12.2024 (обновлено: 13:52 11.12.2024)
 
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Госбюро расследований Украины в 2024 году завершило 287 уголовных производств по незаконной переправке украинцев через госграницу. По ним суды вынесли 11 обвинительных приговоров в отношении 14 человек, сообщило ведомство.
ГБР Украины сосредоточилось на пресечении каналов бегства за границу уклонистов, на которых у официального Киева свои виды. Согласно публикации ведомства, беглецы нужны "для усиления обороноспособности Украины".
По итогам расследования 287 уголовных производств по незаконной переправке через госграницу "подозрения" предъявлены 121 человеку, в суд направлен 61 обвинительный акт в отношении 96 человек.
"Статистика уголовных производств свидетельствует, что незаконные схемы по переправке лиц через государственную границу создаются в основном должностными лицами, работниками ТЦК, МСЭК, врачами и правоохранителями. Чаще злоумышленники используют механизм снятия с военного учета из-за поддельных диагнозов о непригодности к военной службе", - сказано в официальном сообщении.
Помимо коррумпированных военкомов и медиков с ГБР выявили случаи, когда заработать на военнообязанных пытались прямо на блокпостах.
"Появились услуги личного сопровождения к границе, липовые женитьбы и т.д.,- констатировали в ГБР. - В ходе расследования таких уголовных производств только сумма задокументированных взяток составила 11 млн 400 тыс. гривен. На самом деле суммы неправомерной выгоды намного больше и будут точно установлены во время следствия".
В публикации ведомства также отмечено, что очень часто граждане становятся жертвами банального обмана, во время которого у них под видом помощи в переправке просто отбирают большие суммы денег.
© dbr.gov.ua
© dbr.gov.ua
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Заголовок открываемого материала
13:44ГБРУ расследовало 287 уголовных производств по переправке украинцев за границу
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