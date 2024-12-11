Пользователи уличили Меркель в "собачьем" вранье - 11.12.2024 Украина.ру
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Пользователи уличили Меркель в "собачьем" вранье
Пользователи уличили Меркель в "собачьем" вранье - 11.12.2024 Украина.ру
Пользователи уличили Меркель в "собачьем" вранье
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель наврала в мемуарах, что боится собак. А значит и слукавила, что президент России Владимир Путин якобы травил ее этими животными, зная о ее фобии. В доказательство этого вывода люди выложили фото экс-главы Германии, "застуканной" в компании собак
2024-12-11T12:22
2024-12-11T12:22
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В частности, пользователи нашли в сети фото 2016 года, на котором Меркель взяла за лапу полицейского лабрадора по кличке Леп на итальянской ферме Ferrari.В 2011 году немецкая газета "Меркур" опубликовала фоторепортаж встречи Ангелы Меркель и тогдашнего президента Польши Бронислава Коморовского. Они гуляли по побережью Балтийского моря в компании пса польского президента. И судя по фото, также отметили пользователи, никакого страха при этом фрау Меркель не испытывала.Совсем недавно у Меркель вышла книга мемуаров под названием "Свобода", где она обвинила Путина в том, что он знал о ее фобии, но якобы эксплуатировал ее страх перед собаками.В частности экс-канцлер заявила, что Путин специально подарил ей игрушечного щенка, а также намеренно "пригласил" на их встречу своего лабрадора Кони.Путин неоднократно извинялся перед экс-канцлером ФРГ, уточняя, что не был в курсе ее фобии, а также пообещал в случае нового приезда Меркель в гости больше не подпускать к ней собак.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что, возможно, реакция Меркель на Кони была продиктована не страхом перед собаками, а тем, что уже тогда - в 2007 году - канцлер не была настроена на диалог с российским лидером."Если она так пишет, то, наверное, она не была так открыта к диалогу, как Путин был открыт к нему. По всей видимости, это была предтеча тех самых решений обманывать российскую сторону с Минскими договоренностями. Наверное, это внутренний настрой, который сейчас проступает сквозь ее слова, сквозь ее мемуары. Наверное. Не могу точно утверждать", - сказал Песков.Другие темы: Суджанский котел закрывается: обновлены данные о потерях ВСУ в Курской области.
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Новости, Германия, Россия, Меркель, Владимир Путин, собака

Пользователи уличили Меркель в "собачьем" вранье

12:22 11.12.2024
 
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи в сочинской резиденции президента России "Бочаров Ручей", 2007 год, profimedia.sk
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин во время встречи в сочинской резиденции президента России Бочаров Ручей, 2007 год, profimedia.sk
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель наврала в мемуарах, что боится собак. А значит и слукавила, что президент России Владимир Путин якобы травил ее этими животными, зная о ее фобии. В доказательство этого вывода люди выложили фото экс-главы Германии, "застуканной" в компании собак
В частности, пользователи нашли в сети фото 2016 года, на котором Меркель взяла за лапу полицейского лабрадора по кличке Леп на итальянской ферме Ferrari.
Фото: getty images? Меркель и лабрадор
Фото: getty images? Меркель и лабрадор
Фото: getty images? Меркель и лабрадор
В 2011 году немецкая газета "Меркур" опубликовала фоторепортаж встречи Ангелы Меркель и тогдашнего президента Польши Бронислава Коморовского. Они гуляли по побережью Балтийского моря в компании пса польского президента. И судя по фото, также отметили пользователи, никакого страха при этом фрау Меркель не испытывала.
Фото: STEFFEN KUGLER / Bundesregierung / dpa. Три поляка, Меркель и собака
Фото: STEFFEN KUGLER / Bundesregierung / dpa. Три поляка, Меркель и собака
Фото: STEFFEN KUGLER / Bundesregierung / dpa. Три поляка, Меркель и собака
Совсем недавно у Меркель вышла книга мемуаров под названием "Свобода", где она обвинила Путина в том, что он знал о ее фобии, но якобы эксплуатировал ее страх перед собаками.
В частности экс-канцлер заявила, что Путин специально подарил ей игрушечного щенка, а также намеренно "пригласил" на их встречу своего лабрадора Кони.
- РИА Новости, 1920, 28.11.2024
28 ноября, 13:17
"Жена" Макрона и розыгрыши от Путина: Bild назвал мемуары Меркель пощечиной для Украины Мемуары бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель "Свобода" и интервью, посвященные этой книге - "пощечина для Украины", поскольку экс-лидер страны продолжает настаивать, что строительство "Северного потока - 2" не было ошибкой, как и экономическое сотрудничество Москвы и Берлина. И что самое страшное по-прежнему думает, что Украине не место в НАТО
Путин неоднократно извинялся перед экс-канцлером ФРГ, уточняя, что не был в курсе ее фобии, а также пообещал в случае нового приезда Меркель в гости больше не подпускать к ней собак.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что, возможно, реакция Меркель на Кони была продиктована не страхом перед собаками, а тем, что уже тогда - в 2007 году - канцлер не была настроена на диалог с российским лидером.
"Если она так пишет, то, наверное, она не была так открыта к диалогу, как Путин был открыт к нему. По всей видимости, это была предтеча тех самых решений обманывать российскую сторону с Минскими договоренностями. Наверное, это внутренний настрой, который сейчас проступает сквозь ее слова, сквозь ее мемуары. Наверное. Не могу точно утверждать", - сказал Песков.
Другие темы: Суджанский котел закрывается: обновлены данные о потерях ВСУ в Курской области.
 
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