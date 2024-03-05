https://ukraina.ru/20240305/1053693814.html

Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня

Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня - 05.03.2024 Украина.ру

Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня

Москве надо не на словах, а на деле признать наступление новой эры дипломатии, дипломатии с позиции силы.

2024-03-05T05:04

2024-03-05T05:04

2024-03-05T05:04

интервью

всу

россия

сша

запад

оон

харьков

польша

венгрия

черноморский флот

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Международное законы, договоры, договоренности и "Правила, устанавливаемые США" больше не работают. ООН — это теперь единственная глобальная площадка для переговоров всех стран мира и обмена информацией о дальнейшей судьбе мира, считает директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий ПодлесныйОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Геннадий Иванович, в нашем экспертном сообществе есть мнение, что лозунги Зеленского по поводу нового контрнаступа, жалобы Сырского на комбригов, утечка с разговорами немецких генералов об атаках на Крымский мост ракетами "Таурус" и заявление Ллойда Остина об угрозе войны между Россией и НАТО в случае поражения Украины возникают от бессилия. Как вы считаете, враг действительно начинает впадать в истерику?- В истерику впадает не только киевский режим, но и весь Запад. Они открыто заявляют, что Украина на грани краха. Они судорожно ищут различные способы переломить ситуацию в свою пользу. Так что планов у них громадье. Просто эти планы корректируются в зависимости от конкретной обстановки на поле боя.Первое. Запад собирается поставить на Украине те же ракеты Taurus с дальностью действия в 500 километров (в качестве носителей будут выступать самолеты F-16) и различные боеприпасы в максимально большом количестве.Второе. Запад планирует дополнительный ввод войск НАТО на Украину под видом добровольческих формирований. Мы точно знаем, что на Украине уже задействованы до 10 тысяч польских солдат и офицеров. Они, не стесняясь, носят шевроны своих подразделений.Утечки из Бундесвера показали, что Запад по-прежнему руководствуется логикой: "Давайте повоюем с Россией, но так, чтобы она не узнала, что мы с ней воюем". Это бред, но такое в политике случается.МИД РФ на уровне ООН уже давно мог бы поднять вопрос, чтобы показать всему миру, что мы уже воюем с НАТО, поэтому Москва может задействовать 51 статью Устава ООН о праве на самооборону. Это бы развязало нам руки в применении всех средств по странам НАТО, с территории которых нам сейчас исходит непосредственная угроза.Непосредственная угроза для нас сейчас исходит с территории Польши, Словакии, Венгрии и Румынии.Венгрия напрямую оружие Украине не поставляет, но она выступает в качестве транзитера. Словакия уже поставила Киеву все, что могла. Румыния предоставляет свои базы, чтобы оттуда взлетали самолеты и БПЛА-разведчики (там находятся их командные пункты). Польша – это вообще страна, которая и сама оружие поставляет, и выступает в качестве транзитера. Да, сейчас польские фермеры "вступились за нас". Но в целом ситуации это не меняет.Третье. Запад делает все, чтобы вторичными санкциями прекратить поставки в Россию техники и вооружений из третьих стран. Эту угрозу нельзя недооценивать, потому что ограничительные меры касаются финансовых расчетов.У нас же нет союзников, которые нам что-то бы поставляли бесплатно. За все надо платить через международные платежные системы. Да, мы пытаемся внедрить свои платежные системы в рамках двусторонних отношений с Турцией или странами БРИКС. Но этот процесс никак не запустится. Банк вроде бы есть. Вроде бы технически можно уже запускать взаимные расчеты через БРИКС. Но БРИКС – это объединение, в котором есть разнонаправленные интересы. Именно эти разнонаправленные интересы тормозят создание платежных систем, которые бы в значительной степени облегчили нам жизнь.Так что Запад этим пользуется и делает все, чтобы разрушить систему поддержки третьих стран России.- А что будет, если все вышеперечисленное не приведет к коренному перелому на поле боя?- Я не исключаю, что в этом случае Запад может перейти к поставкам Киеву тактического ядерного оружия и обеспечению своими специалистами для его применения. Это не будет так, что из США прилетит самолет с ядерными ракетами и нанесет по нам удар. Они не будут ассоциироваться со странами НАТО. На территории Украины полно центров, которые в советское время занимались созданием ядерного оружия. И само оружие хранилось. И киевский режим неоднократно заявлял, что хотел бы вернуться к созданию ядерного оружия.У Запада есть еще парочка планов на "черный день".США могут поставить на Украину ракеты "Томагавк" с дальностью полета в 1600 километров. Они могут простреливать почти всю западную территорию России, сбить их крайне сложно.А самый последний аргумент для Запада, если все изложенное не сработает – спровоцировать в России цветную революцию,.Я это говорю не для того, чтобы кого-то напугать. Во-первых, Посол США в России Линн Трейси уже проводит подробнейший анализ нашей "пятой колонны", которая осталась в стране после бегства релокантов и смерти одного из лидеров этого движения. Во-вторых, противник уже бил беспилотниками по Кремлю и направлял ракеты в район подмосковной резиденции президента.Наш президент – не лидер кабинетного типа. Он много ездит по стране и общается с широким кругом населения. Так что ФСО должна настороженно относиться к сообщениям, что на него готовятся покушения.Наши политологи высмеивают лозунг Запада "Россия не должна победить". Но это не просто фраза, а руководство к действию. Противник считает, что идет война, в которой он может действовать против нас самыми разными способами.- Как мы можем сорвать эти планы? Только за счет стратегической наступательной операции, о которой мы говорили ранее?- Да. Рано или поздно мы будем расширять зону СВО. Наши разведывательно-диверсионные группы уже заходят на территорию Сумской области и превентивно пытаются уничтожить ракетные установки, которые настраиваются для стрельбы по целям в Белгородской области. Надеюсь, мы введем войска в Сумскую область и создадим угрозу окружения Харькова с выходом на Киев.Мы сможем это сделать в том числе за счет частей, которые находятся в Белоруссии (их там минимум 20 тысяч), а также за счет различных добровольческих подразделений. У нас получится кулак численностью в 50-60 тысяч военнослужащих (это общевойсковая армия). Учитывая, что вражеские ресурсы объясняют наши успехи под Купянском тем, что там работает минимум одна наша общевойсковая армия, то это очень серьезная сила.Почему я делаю упор на эти 20 тысяч военнослужащих в Белоруссии? Потому что они уже два года упорно тренируются. Это подготовленные войска. Это не добровольцы, которые в 1941 году останавливали немцев под Москвой. И они могут стать костяком той самой армии прорыва, которая позволит нам открыть "северный фронт".- Как именно может развиваться это наступление? Какие именно рубежи нам необходимо занять?- Мы введем войска в Сумскую область и будем наступать в обход Харькова через Валки-Первомайский-Павлоград-Запорожье.Американские аналитики утверждают, что мы будем отбивать Харьков. Делать это мы не будем. Взятие города с миллионом населения приведет к неоправданным потерям. Мы будем его блокировать. А в окружении сдаются даже самые мотивированные нацисты.Наши разведчики докладывают, что СБУ и чиновники уже вывозят свои семьи из города. То есть они уверены, что мы заблокируем Харьков, а они там посидят еще пару месяцев и сдадутся.Так что мы пойдем в обход Харькова и соединимся с нашей основной группировкой войск, которая сейчас бьется на Запорожском направлении. Правда, для этого наша основная группировка войск должна будет приблизиться к Орехову и Гуляйполю. Но думаю, мы сможем устроить ВСУ большие клещи и отрезать их от Днепра.Славянск и Краматорск – это сплошные укрепления. Их лучше блокировать. Такие возможности у нас есть, потому что у ВСУ нет второй и третьей линии обороны, которая есть у нас.Противник сейчас повторяет наши ошибки начала СВО, когда мы дошли до Изюма и Балаклеи, но не построили оборонительные линии и оставили эти территории. ВСУ 10 лет укрепляли только одну линию, не думая, что мы сможем ее преодолеть.Кстати, киевский режим еще в прошлом году объявил тендер на создание укрепрайонов за Авдеевкой со сроком исполнения в 2025 году. Надеюсь, что к этому времени это не будет актуально для противника.- Какие проблемы нашей армии, которые препятствовали проведению этой операции, нам удалось решить? С какими трудностями еще предстоит справиться?- Мы накопили необходимые запасы боеприпасов, включая авиабомбы с УМПК, ГСМ, БПЛА, средства РЭБ и иных материально-технических средств. Мы наладили элементы взаимодействия между родами и видами войск, что позволило сократить время принятия решений по значимым выявленным целям на оперативно-стратегической глубине. Мы отработали элементы тактики действия штурмовых подразделений с учетом накопленного опыта.Отмечу также, что наше наступление должно сопровождаться нанесением ударов по центрам принятий решений и коммуникациям противника (мосты, все семь точек смены колесных пар и узловые ж/д станции), выводом из строя системы Дата-Центров, Центробанка Украины и передающих телевизионных центров, а также уничтожением наиболее крупных ТЦК.Некоторое время назад я выступал за то, чтобы провести морской десант в Одессу. Но тогда еще Черноморский флот не был заблокирован в портах Крыма и Краснодарского края. Скрыть это невозможно. С космоса четко видно, где у нас корабли. Мы поменяли руководство флота, но это автоматически не даст флоту выйти на оперативный простор. Мы пока только пытаемся уберечь оставшиеся суда.До тех пор, пока нашими средствами РЭБ не будет "ослеплена" спутниковая группировка "Старлинк" и не будут выведены из строя разведывательные спутники НАТО, самолеты-разведчики и БПЛА противника, морской десант в Одессу невозможен. Похоже, нашей доблестной пехоте придется возвращать пяди и крохи Херсонской области, чтобы пойти на Николаев.Я бы еще хотел рассказать о политико-дипломатических мерах прикрытия наших войск.Первое. Нам необходимо инициировать рассмотрение в Совбезе ООН фактов агрессии против РФ отдельных стран ЕС и блока НАТО.Конечно, резолюцию с осуждением действий США и их союзников принять не удастся. Но главное, что в ходе обсуждения мы сможем четко обозначить свою позицию, что в случае продолжение участия западных стран в обеспечении ударов по территории России ответные удары последуют по заводам и базам хранения ракет и самолетов на территории стран НАТО в соответствии со статьей 51 Устава ООН.Для большей убедительности решимости отстаивать право на самооборону, в ходе заседание следует прямо назвать предполагаемые цели наших ударов. От увещеваний наших бывших партнеров надо переходить в отношении их к "шоковой терапии".Второе. Нам необходимо по закрытым каналам организовать переговоры с представителями руководства Польши и Венгрии (разумеется, раздельно с каждой стороной), чтобы обсудить устраивающие всех варианты будущего территориального устройства Украины и гарантии нейтрального статуса той её части, которая останется под нашим протекторатом.Еще нужно по линии СВР допустить "утечки" якобы документов, подготовленных в случай неудачи переговоров с Польшей и Венгрией. Это закрепит понимание руководством НАТО серьезности наших намерений. С США вести прямые переговоры на эту тему нет смысла, это сделают представители Варшавы и Будапешта для реализации выгодных для них предложений России.В целом Москве надо не на словах, а на деле признать наступление новой эры дипломатии, дипломатии с позиции силы. Международное законы, договоры, договоренности и "Правила, устанавливаемые США" больше не работают. ООН — это теперь единственная глобальная площадка для переговоров всех стран мира и обмена информацией о дальнейшей судьбе мира.- Что сейчас наиболее важно из того, что вы изложили?- Нам нельзя откладывать проведение этой операции.В ближайшее время F-16 будут дислоцированы на аэродромах Польши и Румынии. Они опасны тем, что имеют возможность на подвеску вешать весь спектр натовских ракет. И эти ракеты могут быть снабжены ядерными боеголовками. Нельзя допустить появления у противника такого серьезного оружия.Украина заявила, что развернет производство беспилотников и доведет их численность до миллиона. Понятно, что этим будет заниматься не Киев, а Запад. Если миллион снарядов у них изготовить не получилось, то около миллиона БПЛА они смогут создать за счет объединенных усилий. FPV-дроны уже создают нам проблемы. А если их число вырастет, проблем будет еще больше.Кроме того, сейчас возможны провокации с нанесением ударов БПЛА с территории Финляндии и создание реальной угрозы для Санкт-Петербурга, чтобы мы оттянули туда часть своих ресурсов. Отчасти это уже делается. Мы же не на бумаге восстанавливаем Ленинградский военный округ. Силы и средства, которые мы могли бы задействовать в СВО, уже там.Наконец, нельзя допустить появление на Украине натовского контингента, потому что это будет риск третьей мировой войны.Короче говоря, сейчас не так обстановка, чтобы мы оттягивали наступление.Рассуждая о базовых сценариях российского наступления, следует понимать, что в изложенном мной варианте завершить СВО можно будет в течении 2-3 месяцев. Но, такой вариант "форсированного завершения СВО" в полном объеме вряд ли будет принят российским военно-политическим руководством.Скорее всего из всего предложенных мной мер военно-дипломатического характера будет использовано только введение войск в Сумскую область и наступление в обход Харькова на Валки-Первомайский-Павловград-Запорожье.Повторюсь, то, о чем я только что сказал – это диванный вариант, основанный на моих знаниях, которые я получил в военных училищах, а также 20-летнем опыте военной службы. Последнее слово будет даже не за Генштабом, а за военно-политическим руководством России.

https://ukraina.ru/20231211/1051915316.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, сша, запад, оон, харьков, польша, венгрия, черноморский флот, беспилотники, сво, ракеты, ядерное оружие