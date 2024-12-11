Почему Асада свергли спустя 24 года его правления? О перевороте в Сирии и новом ядерном игроке - Керимов
Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру подробно рассказал о том, что происходило в Сирии до свержения Башара Асада, а также о том, какова ось сопротивления в настоящее время на Ближнем Востоке.
*в интервью упоминаются: организации "Братья мусульмане" и "Исламское государство" (ИГ), признанные террористическими и запрещённые на территории РФ.
00:27 - Политический трек Сирии до свержения Асада;
11:13 - Точка бифуркации Сирии в арабском мире;
22:52 - О нынешних силах в Дамаске;
31:32 - Какова ось сопротивления на Ближнем Востоке?
50:27 - О договороспособности нынешней власти Сирии.
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*в интервью упоминаются: организации "Братья мусульмане" и "Исламское государство" (ИГ), признанные террористическими и запрещённые на территории РФ.
00:27 - Политический трек Сирии до свержения Асада;
11:13 - Точка бифуркации Сирии в арабском мире;
22:52 - О нынешних силах в Дамаске;
31:32 - Какова ось сопротивления на Ближнем Востоке?
50:27 - О договороспособности нынешней власти Сирии.
#Керимов #Башар #Асад #Эрдоган #Сирия #Турция #арабы #хуситы #ХАМАС #Хезболлах #США #Россия #РФ #Путин #Анкара #Дамаск #Иран #клан #элиты #политика #экономика #война #переворот #БлижнийВосток #Ирак #ВоенныеБазы #вмешательство #инвестиции #Израиль #Палестина #ГоланскиеВысоты #ЯдерноеОружие #эскалация #свержение #власть #Ливан #доллар #фунты #АрабскаяВесна #Египет #идеология #вера #Тунис #демократия #президент #Каддафи #Кипр #Ливия #лидеры #стратегия #конфликты #Ислам #мусульмане #угрозы #Тегеран #санкции #Афганистан #СССР #Тартус #Хмеймим #Африка #история
ТГ-канал Турала Керимова - t.me/turalkerimov
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
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ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru