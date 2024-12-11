Почему Асада свергли спустя 24 года его правления? О перевороте в Сирии и новом ядерном игроке - Керимов - 11.12.2024 Украина.ру
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Почему Асада свергли спустя 24 года его правления? О перевороте в Сирии и новом ядерном игроке - Керимов
Почему Асада свергли спустя 24 года его правления? О перевороте в Сирии и новом ядерном игроке - Керимов - 11.12.2024 Украина.ру
Почему Асада свергли спустя 24 года его правления? О перевороте в Сирии и новом ядерном игроке - Керимов
Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру подробно рассказал о том, что происходило в Сирии до свержения Украина.ру, 11.12.2024
2024-12-11T12:30
2024-12-11T12:30
сирия
россия
ближний восток
башар асад
каддафи
украина.ру
хамас
хезболла
видео
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Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру подробно рассказал о том, что происходило в Сирии до свержения Башара Асада, а также о том, какова ось сопротивления в настоящее время на Ближнем Востоке.*в интервью упоминаются: организации "Братья мусульмане" и "Исламское государство" (ИГ), признанные террористическими и запрещённые на территории РФ. 00:27 - Политический трек Сирии до свержения Асада; 11:13 - Точка бифуркации Сирии в арабском мире; 22:52 - О нынешних силах в Дамаске; 31:32 - Какова ось сопротивления на Ближнем Востоке? 50:27 - О договороспособности нынешней власти Сирии. #Керимов #Башар #Асад #Эрдоган #Сирия #Турция #арабы #хуситы #ХАМАС #Хезболлах #США #Россия #РФ #Путин #Анкара #Дамаск #Иран #клан #элиты #политика #экономика #война #переворот #БлижнийВосток #Ирак #ВоенныеБазы #вмешательство #инвестиции #Израиль #Палестина #ГоланскиеВысоты #ЯдерноеОружие #эскалация #свержение #власть #Ливан #доллар #фунты #АрабскаяВесна #Египет #идеология #вера #Тунис #демократия #президент #Каддафи #Кипр #Ливия #лидеры #стратегия #конфликты #Ислам #мусульмане #угрозы #Тегеран #санкции #Афганистан #СССР #Тартус #Хмеймим #Африка #история ТГ-канал Турала Керимова - t.me/turalkerimov Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сирия, россия, ближний восток, башар асад, каддафи, украина.ру, хамас, хезболла, видео
Сирия, Россия, Ближний Восток, Башар Асад, Каддафи, Украина.ру, ХАМАС, Хезболла, Видео

Почему Асада свергли спустя 24 года его правления? О перевороте в Сирии и новом ядерном игроке - Керимов

12:30 11.12.2024
 
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Востоковед, советник Международной медиагруппы "Россия сегодня" Турал Керимов в студии Украина.ру подробно рассказал о том, что происходило в Сирии до свержения Башара Асада, а также о том, какова ось сопротивления в настоящее время на Ближнем Востоке.

*в интервью упоминаются: организации "Братья мусульмане" и "Исламское государство" (ИГ), признанные террористическими и запрещённые на территории РФ.

00:27 - Политический трек Сирии до свержения Асада;
11:13 - Точка бифуркации Сирии в арабском мире;
22:52 - О нынешних силах в Дамаске;
31:32 - Какова ось сопротивления на Ближнем Востоке?
50:27 - О договороспособности нынешней власти Сирии.

#Керимов #Башар #Асад #Эрдоган #Сирия #Турция #арабы #хуситы #ХАМАС #Хезболлах #США #Россия #РФ #Путин #Анкара #Дамаск #Иран #клан #элиты #политика #экономика #война #переворот #БлижнийВосток #Ирак #ВоенныеБазы #вмешательство #инвестиции #Израиль #Палестина #ГоланскиеВысоты #ЯдерноеОружие #эскалация #свержение #власть #Ливан #доллар #фунты #АрабскаяВесна #Египет #идеология #вера #Тунис #демократия #президент #Каддафи #Кипр #Ливия #лидеры #стратегия #конфликты #Ислам #мусульмане #угрозы #Тегеран #санкции #Афганистан #СССР #Тартус #Хмеймим #Африка #история

ТГ-канал Турала Керимова - t.me/turalkerimov

Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643

Наши подкасты: vk.com/...s-72801118

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СирияРоссияБлижний ВостокБашар АсадКаддафиУкраина.руХАМАСХезболлаВидео
 
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