Медведев иронично поблагодарил Запад за рост туристического обмена между РФ и КНР - 11.12.2024 Украина.ру
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Медведев иронично поблагодарил Запад за рост туристического обмена между РФ и КНР
Медведев иронично поблагодарил Запад за рост туристического обмена между РФ и КНР - 11.12.2024 Украина.ру
Медведев иронично поблагодарил Запад за рост туристического обмена между РФ и КНР
Туристический обмен между РФ и Китаем растет семимильными шагами. На это указал журналистам 11 декабря зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
2024-12-11T14:16
2024-12-11T14:34
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дмитрий медведев
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"Раньше такого не было, в силу разных причин - кстати, надо сказать спасибо нашим западным "друзьям", которые испортили настроение нашим гражданам и никуда их не пускают или, во всяком случае, палки в колеса вставляют. А туристический обмен между нашими странами растет семимильными шагами. Это уже миллионы туристов. И российских туристов здесь, и китайских - в нашей стране", - сказал Медведев.По его словам, за последние 25 лет Китай превратился в самое современное и экономически процветающее государство в мире.Он вспомнил, что впервые посетил Китай в 2000 году.Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.Подробнее о российско-китайских отношениях - в материале Ищенко объяснил, о чем свидетельствует визит Путина в КНР на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, китай, совбез, единая россия, дмитрий медведев, кнр (китай)
Новости, Россия, Запад, Китай, Совбез, Единая Россия, Дмитрий Медведев, КНР (Китай)

Медведев иронично поблагодарил Запад за рост туристического обмена между РФ и КНР

14:16 11.12.2024 (обновлено: 14:34 11.12.2024)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкРабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай
Рабочий визит зампреда Совбеза РФ Д. Медведева в Китай - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Туристический обмен между РФ и Китаем растет семимильными шагами. На это указал журналистам 11 декабря зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
"Раньше такого не было, в силу разных причин - кстати, надо сказать спасибо нашим западным "друзьям", которые испортили настроение нашим гражданам и никуда их не пускают или, во всяком случае, палки в колеса вставляют. А туристический обмен между нашими странами растет семимильными шагами. Это уже миллионы туристов. И российских туристов здесь, и китайских - в нашей стране", - сказал Медведев.
По его словам, за последние 25 лет Китай превратился в самое современное и экономически процветающее государство в мире.
Он вспомнил, что впервые посетил Китай в 2000 году.

"Китай и тогда уже рос, развивался, но за эти 25 лет они сделали то, что, наверное, никто не мог представить. То, что не удалось никому в мире. Они превратили прежний Китай в самое современное процветающее экономически развитое государство. Именно поэтому это вызывает восхищение", - объяснил Медведев.

Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.
Подробнее о российско-китайских отношениях - в материале Ищенко объяснил, о чем свидетельствует визит Путина в КНР на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияЗападКитайСовбезЕдиная РоссияДмитрий МедведевКНР (Китай)
 
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