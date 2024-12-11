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Медведев иронично поблагодарил Запад за рост туристического обмена между РФ и КНР

Медведев иронично поблагодарил Запад за рост туристического обмена между РФ и КНР - 11.12.2024 Украина.ру

Медведев иронично поблагодарил Запад за рост туристического обмена между РФ и КНР

Туристический обмен между РФ и Китаем растет семимильными шагами. На это указал журналистам 11 декабря зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев

2024-12-11T14:16

2024-12-11T14:16

2024-12-11T14:34

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"Раньше такого не было, в силу разных причин - кстати, надо сказать спасибо нашим западным "друзьям", которые испортили настроение нашим гражданам и никуда их не пускают или, во всяком случае, палки в колеса вставляют. А туристический обмен между нашими странами растет семимильными шагами. Это уже миллионы туристов. И российских туристов здесь, и китайских - в нашей стране", - сказал Медведев.По его словам, за последние 25 лет Китай превратился в самое современное и экономически процветающее государство в мире.Он вспомнил, что впервые посетил Китай в 2000 году.Медведев находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.Подробнее о российско-китайских отношениях - в материале Ищенко объяснил, о чем свидетельствует визит Путина в КНР на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, китай, совбез, единая россия, дмитрий медведев, кнр (китай)