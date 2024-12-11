https://ukraina.ru/20241211/1059576313.html

Путин обсудил украинскую проблематику с Орбаном

Путин обсудил украинскую проблематику с Орбаном - 11.12.2024 Украина.ру

Путин обсудил украинскую проблематику с Орбаном

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили украинскую проблематику. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Кремля

2024-12-11T13:26

2024-12-11T13:26

2024-12-11T13:26

новости

россия

виктор орбан

украина

венгрия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101952/98/1019529873_0:261:3104:2006_1920x0_80_0_0_d19af8fac4cd9ea457c488b9f1c4f24e.jpg

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике", - говорится в материале.Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей дипломатического разрешения украинского кризиса.Со своей стороны Путин "изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта".Подробнее о высказываниях Орбана по Украине - в материале "Киев поставил не на ту лошадь": Орбан рассказал об усилившейся в ходе конфликта России на сайте Украина.ру.

россия

украина

венгрия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, виктор орбан, украина, венгрия, владимир путин