Путин обсудил украинскую проблематику с Орбаном - 11.12.2024 Украина.ру
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Путин обсудил украинскую проблематику с Орбаном
Путин обсудил украинскую проблематику с Орбаном - 11.12.2024 Украина.ру
Путин обсудил украинскую проблематику с Орбаном
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили украинскую проблематику. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Кремля
2024-12-11T13:26
2024-12-11T13:26
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венгрия
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"Проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике", - говорится в материале.Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей дипломатического разрешения украинского кризиса.Со своей стороны Путин "изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта".Подробнее о высказываниях Орбана по Украине - в материале "Киев поставил не на ту лошадь": Орбан рассказал об усилившейся в ходе конфликта России на сайте Украина.ру.
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новости, россия, виктор орбан, украина, венгрия, владимир путин
Новости, Россия, Виктор Орбан, Украина, Венгрия, Владимир Путин

Путин обсудил украинскую проблематику с Орбаном

13:26 11.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким
Президент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили украинскую проблематику. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Кремля
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике", - говорится в материале.
Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей дипломатического разрешения украинского кризиса.
"В том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров", - уточнили в материале.
Со своей стороны Путин "изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта".
Подробнее о высказываниях Орбана по Украине - в материале "Киев поставил не на ту лошадь": Орбан рассказал об усилившейся в ходе конфликта России на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияВиктор ОрбанУкраинаВенгрияВладимир Путин
 
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