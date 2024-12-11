Путин обсудил украинскую проблематику с Орбаном
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел телефонный разговор с главами ДНР А. Захарченко и ЛНР И. Плотницким
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили украинскую проблематику. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба Кремля
"Проведен обстоятельный обмен мнениями по украинской проблематике", - говорится в материале.
Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей дипломатического разрешения украинского кризиса.
"В том числе с учетом своих контактов с рядом западных лидеров", - уточнили в материале.
Со своей стороны Путин "изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта".
Подробнее о высказываниях Орбана по Украине - в материале "Киев поставил не на ту лошадь": Орбан рассказал об усилившейся в ходе конфликта России на сайте Украина.ру.