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Минобороны Украины помогало свержению Асада отправкой дронов и операторов – WP

Минобороны Украины помогало свержению Асада отправкой дронов и операторов – WP - 11.12.2024 Украина.ру

Минобороны Украины помогало свержению Асада отправкой дронов и операторов – WP

Главное управление разведки Минобороны Украины отправляло военные грузы и опытных операторов беспилотников в помощь вооружённым формированиям, свергнувшим в декабре президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщила газета Washington Post.

2024-12-11T13:21

2024-12-11T13:21

2024-12-11T13:21

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Тайная программа помощи Киева сирийским мятежникам была всем известным секретом, отметило издание. Белый дом знал об этом, хотя администрация Джо Байдена всё отрицала.По информации издания, украинская разведка искала другие фронты нанесения ущерба России и её клиентам, в числе которых было законное руководство Сирии.Там также отмечено, что и киевская пресса сообщала о том, что в Сирии "с начала года повстанцы, поддерживаемые украинскими оперативниками, нанесли многочисленные удары по российским военным объектам, представленным в регионе". В частности, газета The Kyiv Post в июне сообщила, что операция в Сирии проводилась специальным подразделением "Химик" из ГУР Минобороны Украины "в сотрудничестве с сирийской оппозицией".Также об этом писала сирийская газета Al-Watan. Она утверждала, что глава ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов был лично связан с ХТШ*. В сентябрьской публикации Cradle утверждалось, что Украина предложила 75 беспилотных летательных аппаратов в рамках сделки "беспилотники в обмен на истребители" с ХТШ*.Американская газета также отметила, что российские официальные лица указывали на связь Кева с сирийскими мятежниками. В частности, об этом заявляли спецпредставитель России по Сирии Александр Лаврентьев и глава МИД РФ Сергей Лавров.Там также отметили, что Сирия – не единственное место в мире, где Киев осуществлял удары по России и её союзникам. В частности, отмечено участие ГУР Минобороны Украины в помощи антиправительственным вооружённым формированиям Мали, которые 27 июля на севере этой страны напали на колонну правительственных войск и российской ЧВК "Вагнер" - тогда погибли 47 малийских военнослужащих и 84 вагнеровцев.* группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) признаны террористическими и запрещены в РФАктуальное интервью на эту тему: Поддержка Асада была ошибкой? Что будет в Сирии и на кого России ставить теперь – Блохин Ранее сообщалось, что Россия, Турция и Иран накануне свержения Асада тщетно пытались договориться о мире в Сирии Автор издания Украина.ру Павел Котов высказался на эту тему в публикации Турция показала России в Сирии, чем могут закончиться договоренности по Украине

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новости, сирия, россия, украина, башар асад, джо байден, кирилл буданов, гур моу, чвк, главное управление разведки украины (гур), мали, африка, восток, бпла, беспилотники, военная помощь