Минобороны Украины помогало свержению Асада отправкой дронов и операторов – WP
© ГУР МО УкраиныКирилл Буданов
© ГУР МО Украины
Главное управление разведки Минобороны Украины отправляло военные грузы и опытных операторов беспилотников в помощь вооружённым формированиям, свергнувшим в декабре президента Сирии Башара Асада. Об этом сообщила газета Washington Post.
Тайная программа помощи Киева сирийским мятежникам была всем известным секретом, отметило издание. Белый дом знал об этом, хотя администрация Джо Байдена всё отрицала.
"Сирийские повстанцы, пришедшие к власти в Дамаске на прошлой неделе, получили беспилотники и другую поддержку от украинских разведчиков, которые стремились подорвать позиции России и ее сирийских союзников, согласно источникам, знакомым с украинской военной деятельностью за рубежом, - сказано в публикации. - Украинская разведка направила около 20 опытных операторов беспилотников и около 150 FPV-дронов в штаб повстанцев в Идлибе, Сирия, четыре-пять недель назад, чтобы помочь "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ)*, ведущей повстанческой группировке, базирующейся там, сообщили осведомленные источники".
По информации издания, украинская разведка искала другие фронты нанесения ущерба России и её клиентам, в числе которых было законное руководство Сирии.
"Помощь из Киева сыграла лишь скромную роль в свержении президента Сирии Башара Асада, полагают источники в западной разведке. Но она была примечательна как часть более широких украинских усилий по скрытному нанесению удара по российским операциям на Ближнем Востоке, в Африке и внутри самой России", - сказано в публикации.
Там также отмечено, что и киевская пресса сообщала о том, что в Сирии "с начала года повстанцы, поддерживаемые украинскими оперативниками, нанесли многочисленные удары по российским военным объектам, представленным в регионе". В частности, газета The Kyiv Post в июне сообщила, что операция в Сирии проводилась специальным подразделением "Химик" из ГУР Минобороны Украины "в сотрудничестве с сирийской оппозицией".
Также об этом писала сирийская газета Al-Watan. Она утверждала, что глава ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирилл Буданов был лично связан с ХТШ*. В сентябрьской публикации Cradle утверждалось, что Украина предложила 75 беспилотных летательных аппаратов в рамках сделки "беспилотники в обмен на истребители" с ХТШ*.
Американская газета также отметила, что российские официальные лица указывали на связь Кева с сирийскими мятежниками. В частности, об этом заявляли спецпредставитель России по Сирии Александр Лаврентьев и глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Россия явно была удивлена быстрым продвижением ХТШ* на Дамаск, но, что интересно, российские источники пытались преуменьшить роль Украины", - констатировали в WP.
Там также отметили, что Сирия – не единственное место в мире, где Киев осуществлял удары по России и её союзникам. В частности, отмечено участие ГУР Минобороны Украины в помощи антиправительственным вооружённым формированиям Мали, которые 27 июля на севере этой страны напали на колонну правительственных войск и российской ЧВК "Вагнер" - тогда погибли 47 малийских военнослужащих и 84 вагнеровцев.
* группировки "Исламское государство" (ИГ) и "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ) признаны террористическими и запрещены в РФ
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