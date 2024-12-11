Как будут выглядеть договорённости по Украине: Ищенко о механизмах контроля и опасностях для России
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.
*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ.
00:30 – О военблогерах;
02:30 – О механизмах контроля договорённостей;
09:30 – О внутренних проблемах США и внешних ресурсах;
10:30 – О протестах в России;
18:30 – О смутном времени;
59:30 – О выдавливании ВСУ из Курской области;
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*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ.
00:30 – О военблогерах;
02:30 – О механизмах контроля договорённостей;
09:30 – О внутренних проблемах США и внешних ресурсах;
10:30 – О протестах в России;
18:30 – О смутном времени;
59:30 – О выдавливании ВСУ из Курской области;
#Ищенко #военблогер #СВО #спецоперация #конфликт #война #Россия #РФ #Украина #переговоры #контроль #Одесса #язык #русский #паспорт #документы #экономика #база #США #Евросоюз #ООН #Европа #ЕС #урегулирование #доктрина #протесты #Медведев #оппозиция #элита #СССР #патриоты #либералы #ВерхнийЛарс #Болотная #Путин #белые #красные #социализм #буржуазия #КПСС #Брежнев #Гайдар #Горбачёв #КНР #Китай #Мао #Сталин #Сяопин #популизм #фашизм #Ленин #НЭП #цех #мастер #Курск #ВСУ #Покровск #Красноармейск #Днепропетровск #Купянск #Днепр #история
ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
13:00Приоритеты Трампа, "безумное" решение по ядерному оружию. Главное на Украине на 13:00 11 декабряТрамп заявил, что решение украинского кризиса станет для него приоритетом. В Киеве признали большие потери ВСУ, при этом Украина атаковала транспорт экспертов МАГАТЭ и помогла военной оппозиции в Сирии. Запад из-за "Орешника" может принять "безумное" решение разместить на Украине ядерное оружие