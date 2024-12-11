https://ukraina.ru/20241211/1059579644.html

Как будут выглядеть договорённости по Украине: Ищенко о механизмах контроля и опасностях для России

Как будут выглядеть договорённости по Украине: Ищенко о механизмах контроля и опасностях для России - 11.12.2024 Украина.ру

Как будут выглядеть договорённости по Украине: Ищенко о механизмах контроля и опасностях для России

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и... Украина.ру, 11.12.2024

2024-12-11T14:51

2024-12-11T14:51

2024-12-11T14:51

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей.*В материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещенное на территории РФ.00:30 – О военблогерах;02:30 – О механизмах контроля договорённостей;09:30 – О внутренних проблемах США и внешних ресурсах;10:30 – О протестах в России;18:30 – О смутном времени;59:30 – О выдавливании ВСУ из Курской области;#Ищенко #военблогер #СВО #спецоперация #конфликт #война #Россия #РФ #Украина #переговоры #контроль #Одесса #язык #русский #паспорт #документы #экономика #база #США #Евросоюз #ООН #Европа #ЕС #урегулирование #доктрина #протесты #Медведев #оппозиция #элита #СССР #патриоты #либералы #ВерхнийЛарс #Болотная #Путин #белые #красные #социализм #буржуазия #КПСС #Брежнев #Гайдар #Горбачёв #КНР #Китай #Мао #Сталин #Сяопин #популизм #фашизм #Ленин #НЭП #цех #мастер #Курск #ВСУ #Покровск #Красноармейск #Днепропетровск #Купянск #Днепр #история ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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россия, украина, сша, ростислав ищенко, вооруженные силы украины, ес, оон, видео, украина.ру