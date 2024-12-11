https://ukraina.ru/20241211/1059572429.html

Как в "Форсаже": водитель спас украинца от мобилизации, не снижая скорости авто

Как в "Форсаже": водитель спас украинца от мобилизации, не снижая скорости авто - 11.12.2024 Украина.ру

Как в "Форсаже": водитель спас украинца от мобилизации, не снижая скорости авто

Водитель черного внедорожника на ходу открыл дверь своего автомобиля, спасая убегавшего от сотрудников ТКЦ (аналог военкомата на Украине) мужчину. Видео произошедшего 11 декабря выложило украинское издание "Страна"

2024-12-11T13:17

2024-12-11T13:17

2024-12-11T13:17

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На кадрах видно, что потенциальный призывник бежал по тротуару вдоль проезжей части. В какой-то момент в кадре появился черный автомобиль, водитель которого на ходу приоткрыл дверь машины, дав беглецу запрыгнуть в салон.Чуть позже депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук, неоднократно критиковавший действия военкомов, прокомментировал произошедшее коротко: "Бывают и хорошие истории".И историй, связанных с мобилизацией, на Украине действительно много. Например, пару дней назад в Одессе сотрудники ТЦК были замечены за пробиванием колес автомобилей с помощью "ежей". Как утверждают свидетели, таким образом они пытались задержать своего "клиента", но его мать перекрыла дорогу. В прошлом месяце мужчина, которого насильно мобилизовали в Запорожье вместе с собакой по кличке Лукумчик, сбежал из учебного центра, куда его успели отвезти. "Меня там начали избивать, угрожали, хотели убить собачку. Говорят: мы убьем собачку, а потом р**членим тебя в поле. Мне пришлось... я нашел стекло и порезал себе руку, останавливал машины мимо проходящие и просил вызвать мне скорую. Приехала скорая, меня повезли в Новомосковск* (Днепропетровской области. - Ред.) в центральную больницу, там я заметил, что за мной опять же следят ТЦК (военкомы. - Ред.) только другие уже", — рассказал мужчина.В начале этой недели глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что украинские военкомы могут проводить мобилизацию на улицах без привлечения полиции, то есть фактически "узаконил" насильный призыв.МВД Украины разрешило "бусификацию" без привлечения полицииУкраинские СМИ регулярно публикуют сообщения о насильственной мобилизации мужчин прямо с улиц, во многих маленьких поселках страны уже не осталось ни одного человека мужского пола, а потери ВСУ на поле боя стремительно растут.Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВОТакже по теме: Это другое? Стало известно, во сколько Стерненко обошелся игнор повестки

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новости, украина, верховная рада, военком, военкомат, мобилизация, всу, вооруженные силы украины