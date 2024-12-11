Максакову*, призывавшую украинских террористов "освободить" Белгородскую область, заочно арестовали - 11.12.2024 Украина.ру
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Максакову*, призывавшую украинских террористов "освободить" Белгородскую область, заочно арестовали
Максакову*, призывавшую украинских террористов "освободить" Белгородскую область, заочно арестовали - 11.12.2024 Украина.ру
Максакову*, призывавшую украинских террористов "освободить" Белгородскую область, заочно арестовали
Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу, экс-солистку Мариинского театра Марию Максакову*, которая публично поддержала диверсантов из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** и легиона "Свобода России"**
2024-12-11T13:03
2024-12-11T13:03
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белгородская область
мария максакова
русский добровольческий корпус
вооруженные силы украины
арест
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Певица обвиняется по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", а также в призывах к спонсированию ВСУ. Ей грозит до шести лет тюрьмы.Ранее Максакова заявила, что диверсанты из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** и легиона "Свобода России"** - молодцы, а жители Белгорода - нет, раз не уехали из своих домов, когда их "попросили". Артистка-предательница также выразила надежду, что террористы из украинских формирований рано или поздно "освободят" Россию.Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.После произошедшего Максакова решила остаться жить в Киеве вместе с их общим малолетним сыном. У певицы есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Владимиром Тюриным. Однако ни экс-супруг, ни старшие дочь с сыном не хотят общаться с артисткой.В мае 2023 года, после многочисленных оскорблений в адрес России и россиян Минюст РФ признал Максакову иностранным агентом.Певица продолжает поливать грязью Россию и россиян из Киева. В числе последних ее высказываний - оскорбление с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова.* Иноагент.** Организации, признанные террористическими и/или экстремистскими на территории РФ.
https://ukraina.ru/20240316/1053924258.html
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новости, россия, киев, белгородская область, мария максакова, русский добровольческий корпус, вооруженные силы украины, арест
Новости, Россия, Киев, Белгородская область, Мария Максакова, Русский добровольческий корпус, Вооруженные силы Украины, арест

Максакову*, призывавшую украинских террористов "освободить" Белгородскую область, заочно арестовали

13:03 11.12.2024
 
© Максакова/InstagramМаксакова
Максакова
© Максакова/Instagram
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Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу, экс-солистку Мариинского театра Марию Максакову*, которая публично поддержала диверсантов из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** и легиона "Свобода России"**
Певица обвиняется по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", а также в призывах к спонсированию ВСУ. Ей грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее Максакова заявила, что диверсанты из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** и легиона "Свобода России"** - молодцы, а жители Белгорода - нет, раз не уехали из своих домов, когда их "попросили". Артистка-предательница также выразила надежду, что террористы из украинских формирований рано или поздно "освободят" Россию.
Мария Максакова
16 марта, 13:23
Местные могли бы и уехать, раз их "просили": Максакова* поддержала террористов, атаковавших границу РФБеглая оперная певица Мария Максакова* заявила, что диверсанты из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** и легиона "Свобода России"** - молодцы, а жители Белгорода - нет, раз не уехали из своих домов, когда их "попросили"
Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.
После произошедшего Максакова решила остаться жить в Киеве вместе с их общим малолетним сыном. У певицы есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Владимиром Тюриным. Однако ни экс-супруг, ни старшие дочь с сыном не хотят общаться с артисткой.
В мае 2023 года, после многочисленных оскорблений в адрес России и россиян Минюст РФ признал Максакову иностранным агентом.
Певица продолжает поливать грязью Россию и россиян из Киева. В числе последних ее высказываний - оскорбление с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
Пресс-конференция М. Максаковой в Киеве - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
7 июня 2023, 12:39
"Протезирование березовыми пеньками": Поплавская поставила на место Максакову*, унизившую КостомароваБеглая оперная певица и иноагент Мария Максакова оскорбила с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Актриса Яна Поплавская вступилась за него, отметив, что исполнительница еще ответит за свои бесчеловечные слова. Об этом 7 июня написал "Стархит"
* Иноагент.
** Организации, признанные террористическими и/или экстремистскими на территории РФ.
 
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