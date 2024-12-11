Максакову*, призывавшую украинских террористов "освободить" Белгородскую область, заочно арестовали
© Максакова/InstagramМаксакова
© Максакова/Instagram
Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу, экс-солистку Мариинского театра Марию Максакову*, которая публично поддержала диверсантов из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** и легиона "Свобода России"**
Певица обвиняется по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", а также в призывах к спонсированию ВСУ. Ей грозит до шести лет тюрьмы.
Ранее Максакова заявила, что диверсанты из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** и легиона "Свобода России"** - молодцы, а жители Белгорода - нет, раз не уехали из своих домов, когда их "попросили". Артистка-предательница также выразила надежду, что террористы из украинских формирований рано или поздно "освободят" Россию.
16 марта, 13:23Местные могли бы и уехать, раз их "просили": Максакова* поддержала террористов, атаковавших границу РФБеглая оперная певица Мария Максакова* заявила, что диверсанты из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** и легиона "Свобода России"** - молодцы, а жители Белгорода - нет, раз не уехали из своих домов, когда их "попросили"
Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.
После произошедшего Максакова решила остаться жить в Киеве вместе с их общим малолетним сыном. У певицы есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Владимиром Тюриным. Однако ни экс-супруг, ни старшие дочь с сыном не хотят общаться с артисткой.
В мае 2023 года, после многочисленных оскорблений в адрес России и россиян Минюст РФ признал Максакову иностранным агентом.
Певица продолжает поливать грязью Россию и россиян из Киева. В числе последних ее высказываний - оскорбление с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова.
7 июня 2023, 12:39"Протезирование березовыми пеньками": Поплавская поставила на место Максакову*, унизившую КостомароваБеглая оперная певица и иноагент Мария Максакова оскорбила с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова. Актриса Яна Поплавская вступилась за него, отметив, что исполнительница еще ответит за свои бесчеловечные слова. Об этом 7 июня написал "Стархит"
* Иноагент.
** Организации, признанные террористическими и/или экстремистскими на территории РФ.