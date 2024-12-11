https://ukraina.ru/20241211/1059574977.html

Максакову*, призывавшую украинских террористов "освободить" Белгородскую область, заочно арестовали

Максакову*, призывавшую украинских террористов "освободить" Белгородскую область, заочно арестовали - 11.12.2024 Украина.ру

Максакову*, призывавшую украинских террористов "освободить" Белгородскую область, заочно арестовали

Суд в Москве заочно арестовал оперную певицу, экс-солистку Мариинского театра Марию Максакову*, которая публично поддержала диверсантов из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** и легиона "Свобода России"**

2024-12-11T13:03

2024-12-11T13:03

2024-12-11T13:03

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Певица обвиняется по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства", а также в призывах к спонсированию ВСУ. Ей грозит до шести лет тюрьмы.Ранее Максакова заявила, что диверсанты из "Русского добровольческого корпуса" (РДК)** и легиона "Свобода России"** - молодцы, а жители Белгорода - нет, раз не уехали из своих домов, когда их "попросили". Артистка-предательница также выразила надежду, что террористы из украинских формирований рано или поздно "освободят" Россию.Оперная певица Мария Максакова* – вдова беглого депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году, опасаясь преследования на родине за коррупцию, он уехал на Украину вместе с супругой. В 2017-м его застрелил неизвестный прямо в центре Киева. Дело до сих пор остается нераскрытым.После произошедшего Максакова решила остаться жить в Киеве вместе с их общим малолетним сыном. У певицы есть также двое детей от первого брака с бизнесменом Владимиром Тюриным. Однако ни экс-супруг, ни старшие дочь с сыном не хотят общаться с артисткой.В мае 2023 года, после многочисленных оскорблений в адрес России и россиян Минюст РФ признал Максакову иностранным агентом.Певица продолжает поливать грязью Россию и россиян из Киева. В числе последних ее высказываний - оскорбление с трудом выжившего после болезни олимпийского чемпиона Романа Костомарова.* Иноагент.** Организации, признанные террористическими и/или экстремистскими на территории РФ.

https://ukraina.ru/20240316/1053924258.html

https://ukraina.ru/20230607/1046989255.html

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новости, россия, киев, белгородская область, мария максакова, русский добровольческий корпус, вооруженные силы украины, арест