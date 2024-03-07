https://ukraina.ru/20240307/1053734485.html

"Давайте повоюем с Россией": эксперт сообщил о планах НАТО ввести войска на Украину в виде добровольцев

"Давайте повоюем с Россией": эксперт сообщил о планах НАТО ввести войска на Украину в виде добровольцев - 07.03.2024 Украина.ру

"Давайте повоюем с Россией": эксперт сообщил о планах НАТО ввести войска на Украину в виде добровольцев

Планов у союзников громадье, но эти намерения корректируются в зависимости от обстановки на поле боя. Запад планирует ввод войск НАТО на Украину под видом добровольческих формирований. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2024-03-07T05:00

2024-03-07T05:00

2024-03-07T05:00

новости

запад

украина

россия

нато

f-16

вооруженные силы украины

вооружение

война

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1c/1053578296_0:92:1200:767_1920x0_80_0_0_e839bc7dde7aefa55815c723d71d6442.jpg

Сейчас весь Запад и киевский режим впадают в истерику. Они открыто заявляют, что Украина на грани краха и судорожно ищут различные способы переломить ситуацию на фронте в свою пользу, рассказал политолог.Так что планов у Запада сейчас громадье. Просто эти намерения корректируются в зависимости от конкретной обстановки на поле боя, добавил военный.Во-первых, Запад намеревается поставить Киеву те же ракеты Taurus с дальностью действия в 500 километров, (в качестве носителей будут использоваться истребители F-16) и много других различных боеприпасов, отметил Подлесный.Утечка совещания офицеров бундесвера показала, что Запад по-прежнему рассуждает следующим образом: "Давайте повоюем с Россией, но так, чтобы она не узнала, что мы с ней воюем". Это выглядит как бред, но такое в политике иногда случается, сообщил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240306/1053724340.html

запад

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, украина, россия, нато, f-16, вооруженные силы украины, вооружение, война, сво, вс рф