"Давайте повоюем с Россией": эксперт сообщил о планах НАТО ввести войска на Украину в виде добровольцев - 07.03.2024 Украина.ру
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"Давайте повоюем с Россией": эксперт сообщил о планах НАТО ввести войска на Украину в виде добровольцев
"Давайте повоюем с Россией": эксперт сообщил о планах НАТО ввести войска на Украину в виде добровольцев - 07.03.2024 Украина.ру
"Давайте повоюем с Россией": эксперт сообщил о планах НАТО ввести войска на Украину в виде добровольцев
Планов у союзников громадье, но эти намерения корректируются в зависимости от обстановки на поле боя. Запад планирует ввод войск НАТО на Украину под видом добровольческих формирований. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2024-03-07T05:00
2024-03-07T05:00
новости
запад
украина
россия
нато
f-16
вооруженные силы украины
вооружение
война
сво
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Сейчас весь Запад и киевский режим впадают в истерику. Они открыто заявляют, что Украина на грани краха и судорожно ищут различные способы переломить ситуацию на фронте в свою пользу, рассказал политолог.Так что планов у Запада сейчас громадье. Просто эти намерения корректируются в зависимости от конкретной обстановки на поле боя, добавил военный.Во-первых, Запад намеревается поставить Киеву те же ракеты Taurus с дальностью действия в 500 километров, (в качестве носителей будут использоваться истребители F-16) и много других различных боеприпасов, отметил Подлесный.Утечка совещания офицеров бундесвера показала, что Запад по-прежнему рассуждает следующим образом: "Давайте повоюем с Россией, но так, чтобы она не узнала, что мы с ней воюем". Это выглядит как бред, но такое в политике иногда случается, сообщил собеседник издания.Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240306/1053724340.html
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новости, запад, украина, россия, нато, f-16, вооруженные силы украины, вооружение, война, сво, вс рф
Новости, Запад, Украина, Россия, НАТО, F-16, Вооруженные силы Украины, вооружение, война, СВО, ВС РФ

"Давайте повоюем с Россией": эксперт сообщил о планах НАТО ввести войска на Украину в виде добровольцев

05:00 07.03.2024
 
НАТО
НАТО
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Планов у союзников громадье, но эти намерения корректируются в зависимости от обстановки на поле боя. Запад планирует ввод войск НАТО на Украину под видом добровольческих формирований. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной социологии и политологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Сейчас весь Запад и киевский режим впадают в истерику. Они открыто заявляют, что Украина на грани краха и судорожно ищут различные способы переломить ситуацию на фронте в свою пользу, рассказал политолог.
Так что планов у Запада сейчас громадье. Просто эти намерения корректируются в зависимости от конкретной обстановки на поле боя, добавил военный.
Во-первых, Запад намеревается поставить Киеву те же ракеты Taurus с дальностью действия в 500 километров, (в качестве носителей будут использоваться истребители F-16) и много других различных боеприпасов, отметил Подлесный.
"Второе. Запад планирует дополнительный ввод войск НАТО на Украину под видом добровольческих формирований. Мы точно знаем, что на Украине уже задействованы до 10 тысяч польских солдат и офицеров. Они, не стесняясь, носят шевроны своих подразделений", - указал Подлесный.
Утечка совещания офицеров бундесвера показала, что Запад по-прежнему рассуждает следующим образом: "Давайте повоюем с Россией, но так, чтобы она не узнала, что мы с ней воюем". Это выглядит как бред, но такое в политике иногда случается, сообщил собеседник издания.
Полный текст интервью Геннадий Подлесный: Россия разобьет ВСУ ударами по семи точкам, чтобы Запад не включил планы черного дня читайте на сайте Украина.ру.
Владимир Евсеев интервью
Вчера, 05:40
Владимир Евсеев: Россия в Курахово одержала важную победу над ВСУ, но потом ей понадобится мобилизацияУничтожение боеспособных бригад и слом морального духа ВСУ – это главная задача ВС РФ на 2024 год. А территории Украины обязательно будут свободными
 
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Заголовок открываемого материала
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