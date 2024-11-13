Главное за ночь 13 ноября - 13.11.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 13 ноября
Главное за ночь 13 ноября - 13.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 13 ноября
Ночью ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Поражены были цели в Сумской и Днепропетровской областях. Также целая серия ударов была Украина.ру, 13.11.2024
2024-11-13T08:04
2024-11-13T08:05
россия
украина
курская область
ростислав ищенко
илья лебедев
александр сырский
вооруженные силы украины
минобороны
мид
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Ночью ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Поражены были цели в Сумской и Днепропетровской областях. Также целая серия ударов была нанесена по целям в Сумах и оккупированном Запорожье.Ночью средства ПВО уничтожили 29 БПЛА над российскими регионами, - Минобороны. Над Курской областью уничтожены 7 БПЛА, еще 7 – над Белгородской, по 5 БПЛА сбито над Тверской и Брянской областями, 3 – над Пензенской областью и 2 – над Воронежской.Пророссийское подполье оставило без связи ЗРК ВСУ в Черниговской области, - сообщил его координатор Лебедев.На восточной окраине г. Курахово идут ожесточенные бои. Южнее Армия России взяла большую часть Дальнего, что практически перерезает трассу из Курахово на юг. Возникает критическая ситуация для ВСУ в селах вдоль р. Сухие Ялы, - сообщают Два Майора.Расследование участия Киева в поддержке терроризма в Мали продолжается, сомнений в вовлеченности Украины нет, заявил глава малийского МИД Абдулай Диоп. Дипломат добавил, что мир совершит большую ошибку, если оставит без реакции подобные действия Киева.Нигер вряд ли позволит французским компаниям добывать уран в стране, заявил министр горнодобывающей промышленности этой африканской страны Усман Абарчи.Он также предложил российским компаниям вести разведку и добычу ископаемых в стране.О других успехах ВС РФ - в материале Ищенко: ВС РФ выпроваживают ВСУ из Курской области, пока у Сырского заканчиваются последние резервы на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, курская область, ростислав ищенко, илья лебедев, александр сырский, вооруженные силы украины, минобороны, мид
Россия, Украина, Курская область, Ростислав Ищенко, Илья Лебедев, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Минобороны, МИД

Главное за ночь 13 ноября

08:04 13.11.2024 (обновлено: 08:05 13.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета орудия "Гиацинт-Б" на Краснолиманском участке фронта
Боевая работа расчета орудия Гиацинт-Б на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Ночью ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Поражены были цели в Сумской и Днепропетровской областях. Также целая серия ударов была нанесена по целям в Сумах и оккупированном Запорожье.
Ночью средства ПВО уничтожили 29 БПЛА над российскими регионами, - Минобороны. Над Курской областью уничтожены 7 БПЛА, еще 7 – над Белгородской, по 5 БПЛА сбито над Тверской и Брянской областями, 3 – над Пензенской областью и 2 – над Воронежской.
Пророссийское подполье оставило без связи ЗРК ВСУ в Черниговской области, - сообщил его координатор Лебедев.
На восточной окраине г. Курахово идут ожесточенные бои. Южнее Армия России взяла большую часть Дальнего, что практически перерезает трассу из Курахово на юг. Возникает критическая ситуация для ВСУ в селах вдоль р. Сухие Ялы, - сообщают Два Майора.
Расследование участия Киева в поддержке терроризма в Мали продолжается, сомнений в вовлеченности Украины нет, заявил глава малийского МИД Абдулай Диоп. Дипломат добавил, что мир совершит большую ошибку, если оставит без реакции подобные действия Киева.
Нигер вряд ли позволит французским компаниям добывать уран в стране, заявил министр горнодобывающей промышленности этой африканской страны Усман Абарчи.Он также предложил российским компаниям вести разведку и добычу ископаемых в стране.
О других успехах ВС РФ - в материале Ищенко: ВС РФ выпроваживают ВСУ из Курской области, пока у Сырского заканчиваются последние резервы на сайте Украина.ру.
 
РоссияУкраинаКурская областьРостислав ИщенкоИлья ЛебедевАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныМинобороныМИД
 
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09:22Когда США согласятся на условия России по Украине и почему активизировалась Финляндия – Ищенко
09:00Возможная дата выборов, успехи ВС РФ, использование Киева Западом. Главное на Украине на утро 13 ноября
08:04Главное за ночь 13 ноября
06:46Главные войны Трампа
06:45Экономика Украины и война: легализация порно, кардерство в масштабах всей страны и доплаты учителям
06:30Владимир Овчинский: Все планы Трампа задавили в зародыше, поэтому России надо готовиться к большой войне
06:19Готовятся к пришествию Трампа и сочиняют новые поборы. Чем занимаются представители украинской элиты
06:15Выйти из Курской области или потерять всю группировку: Живов раскрыл, почему ВСУ пора "резать лося"
06:10Военный эксперт раскрыл, как "двумя крыльями" ВС РФ заходят за Курахово и идут на Константинополь
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06:00Станислав Стремидловский: Польша собирает команду антитрампистов, а в Германии готовят ультиматум России
05:50Алексей Леонков: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом
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05:00Если Сырский выведет ВСУ из Курской области, ему придется размазывать их по всему фронту — Анпилогов
04:45Противостояние с Китаем: эксперт о том, почему конфликт вокруг Тайваня соответствует главной цели Трампа
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