https://ukraina.ru/20241113/1058857258.html

Главное за ночь 13 ноября

Главное за ночь 13 ноября - 13.11.2024 Украина.ру

Главное за ночь 13 ноября

Ночью ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Поражены были цели в Сумской и Днепропетровской областях. Также целая серия ударов была Украина.ру, 13.11.2024

2024-11-13T08:04

2024-11-13T08:04

2024-11-13T08:05

россия

украина

курская область

ростислав ищенко

илья лебедев

александр сырский

вооруженные силы украины

минобороны

мид

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Ночью ВС РФ продолжили наносить удары по объектам противника на Украине. Поражены были цели в Сумской и Днепропетровской областях. Также целая серия ударов была нанесена по целям в Сумах и оккупированном Запорожье.Ночью средства ПВО уничтожили 29 БПЛА над российскими регионами, - Минобороны. Над Курской областью уничтожены 7 БПЛА, еще 7 – над Белгородской, по 5 БПЛА сбито над Тверской и Брянской областями, 3 – над Пензенской областью и 2 – над Воронежской.Пророссийское подполье оставило без связи ЗРК ВСУ в Черниговской области, - сообщил его координатор Лебедев.На восточной окраине г. Курахово идут ожесточенные бои. Южнее Армия России взяла большую часть Дальнего, что практически перерезает трассу из Курахово на юг. Возникает критическая ситуация для ВСУ в селах вдоль р. Сухие Ялы, - сообщают Два Майора.Расследование участия Киева в поддержке терроризма в Мали продолжается, сомнений в вовлеченности Украины нет, заявил глава малийского МИД Абдулай Диоп. Дипломат добавил, что мир совершит большую ошибку, если оставит без реакции подобные действия Киева.Нигер вряд ли позволит французским компаниям добывать уран в стране, заявил министр горнодобывающей промышленности этой африканской страны Усман Абарчи.Он также предложил российским компаниям вести разведку и добычу ископаемых в стране.О других успехах ВС РФ - в материале Ищенко: ВС РФ выпроваживают ВСУ из Курской области, пока у Сырского заканчиваются последние резервы на сайте Украина.ру.

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россия, украина, курская область, ростислав ищенко, илья лебедев, александр сырский, вооруженные силы украины, минобороны, мид