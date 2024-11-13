Если на КНДР нападут Южная Корея и США, Россия может предоставить Пхеньяну ядерный зонтик - эксперт - 13.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241113/1058851406.html
Если на КНДР нападут Южная Корея и США, Россия может предоставить Пхеньяну ядерный зонтик - эксперт
Если на КНДР нападут Южная Корея и США, Россия может предоставить Пхеньяну ядерный зонтик - эксперт - 13.11.2024 Украина.ру
Если на КНДР нападут Южная Корея и США, Россия может предоставить Пхеньяну ядерный зонтик - эксперт
Если КНДР подвергнется нападению Южной Кореи и США, то России придется выполнять свои союзнические обязательства. Тогда она окажется если не воюющей стороной, то союзником КНДР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2024-11-13T04:30
2024-11-13T04:30
новости
россия
кндр
сша
алексей анпилогов
дональд трамп
ллойд остин
всу
северная корея
ядерное оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058677789_0:185:2986:1865_1920x0_80_0_0_03d72c9750a4b52f525d889ac2cccb2c.jpg
После ратификации в Госдуме договора о взаимопомощи с Северной Кореей формальный союзник у России один — это КНДР. Поэтому первый конфликт, который будет интересовать Россию в плане исполнения союзнических обязательств это конфликт на Корейском полуострове, сообщил эксперт.Уходящая администрация США в лице министра обороны Ллойда Остина заявляет, что США готовы защищать Южную Корею вплоть до ядерного оружия, отметил он.Вновь избранный президент США Дональд Трамп будет использовать эту слабость, потому что этот союз обязывает Россию к определенным действиям. Тогда она окажется если не воюющей стороной, то союзником КНДР, указал специалист."Конфликт вокруг Тайваня более вероятен, потому что конфликт на Корейском полуострове это термоядерная война между двумя Кореями. Тайваньский конфликт соответствует главной цели Трампа, это противостояние с Китаем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.руО том, насколько в условиях СВО российской армии будет тяжело штурмовать правый берег Днепра — в интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора
https://ukraina.ru/20241111/1058810829.html
россия
кндр
сша
северная корея
китай
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/06/1058677789_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_7187080f49dd7b1a2dfc579abcd0b8ee.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кндр, сша, алексей анпилогов, дональд трамп, ллойд остин, всу, северная корея, ядерное оружие, союз, китай, союзники
Новости, Россия, КНДР, США, Алексей Анпилогов, Дональд Трамп, Ллойд Остин, ВСУ, Северная Корея, Ядерное оружие, союз, Китай, союзники

Если на КНДР нападут Южная Корея и США, Россия может предоставить Пхеньяну ядерный зонтик - эксперт

04:30 13.11.2024
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛиквидация ядерного полигона Пхунгери в КНДР
Ликвидация ядерного полигона Пхунгери в КНДР - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Если КНДР подвергнется нападению Южной Кореи и США, то России придется выполнять свои союзнические обязательства. Тогда она окажется если не воюющей стороной, то союзником КНДР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
После ратификации в Госдуме договора о взаимопомощи с Северной Кореей формальный союзник у России один — это КНДР. Поэтому первый конфликт, который будет интересовать Россию в плане исполнения союзнических обязательств это конфликт на Корейском полуострове, сообщил эксперт.
Уходящая администрация США в лице министра обороны Ллойда Остина заявляет, что США готовы защищать Южную Корею вплоть до ядерного оружия, отметил он.
"Если КНДР подвергнется нападению Южной Кореи и США, то нам придется выполнять союзнические обязательства. Возможно, предоставив ядерный зонтик для Пхеньяна", — подчеркнул Анпилогов.
Вновь избранный президент США Дональд Трамп будет использовать эту слабость, потому что этот союз обязывает Россию к определенным действиям. Тогда она окажется если не воюющей стороной, то союзником КНДР, указал специалист.
"Конфликт вокруг Тайваня более вероятен, потому что конфликт на Корейском полуострове это термоядерная война между двумя Кореями. Тайваньский конфликт соответствует главной цели Трампа, это противостояние с Китаем", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру
О том, насколько в условиях СВО российской армии будет тяжело штурмовать правый берег Днепра — в интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора
Коллаж: Алексей Кулемзин, мэр Донецка интервью - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
11 ноября, 21:22
Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Русский Донецк снова станет миллионником, его не сломить и не покоритьНам нужно закончить войну. Как только мы врага отгоним на безопасное расстояние, в Донецке будет вся Россия, потому что здесь очень удобный промышленный, культурный центр. Это трудолюбивый край, население которого всю жизнь привыкло работать.
 
НовостиРоссияКНДРСШААлексей АнпилоговДональд ТрампЛлойд ОстинВСУСеверная КореяЯдерное оружиесоюзКитайсоюзники
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:45Противостояние с Китаем: эксперт о том, почему конфликт вокруг Тайваня соответствует главной цели Трампа
04:30Если на КНДР нападут Южная Корея и США, Россия может предоставить Пхеньяну ядерный зонтик - эксперт
04:20Первое мирное предложение Трампа по Украине может оказаться "отравленной конфетой" — Анпилогов
04:10"Цунами там не будет": эксперт рассказал о последствиях подрыва дамбы Кураховского водохранилища
04:00Анпилогов: Трамп будет выполнять обязательства перед ВПК и процесс разоружения в мире пойдет вспять
03:45Живов о том, какие резервы припрятал Киев для курской авантюры и сколько солдат обещает подготовить ЕС
03:30Без помощи США конфликт на Украине закончился бы сам по себе после окончания снабжения ВСУ — эксперт
03:15Живов рассказал, как технические факторы и холодная погода влияют на работу дронов в зоне СВО
03:00Анпилогов: Трамп будет более жестко поддерживать Израиль, идя на конфронтацию с арабским миром и Ираном
21:57Константин Блохин: Украина не станет барским подарком Трампа России, он заменит детский сад ястребами
21:09Военный аналитик Алексей Леонков: Если зимой Россия закроет ВСУ в нескольких котлах, она дойдет до Днепра
20:39Потери ВСУ на Курском направлении приблизились к 32 тыс военнослужащих
19:35Франция отправит на Украину шесть истребителей Mirage 2000-5F
18:47СКР предъявил обвинение расхитителям бюджетных средств гособоронзаказа
18:00Мобилизуют глухих и с открытой формой туберкулёза. Итоги 12 ноября на Украине
17:48Укреплений не видать: на Украине выяснили, куда пропала проволока на 300 миллионов гривен
17:41В трех регионах Украины почти половина новобранцев в ВСУ - женщины
17:39После жалобы Варшавы: в Польше нашли "студентов" для местного полигона
17:30Глава Шахтерского округа Александр Шатов: Украинская армия вела себя так же, как фашисты в 1941-1943
17:20Теракт с тортом: дело об отравлении российских летчиков украинским агентом передали в суд
Лента новостейМолния