Если на КНДР нападут Южная Корея и США, Россия может предоставить Пхеньяну ядерный зонтик - эксперт
Если КНДР подвергнется нападению Южной Кореи и США, то России придется выполнять свои союзнические обязательства. Тогда она окажется если не воюющей стороной, то союзником КНДР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
После ратификации в Госдуме договора о взаимопомощи с Северной Кореей формальный союзник у России один — это КНДР. Поэтому первый конфликт, который будет интересовать Россию в плане исполнения союзнических обязательств это конфликт на Корейском полуострове, сообщил эксперт.
Уходящая администрация США в лице министра обороны Ллойда Остина заявляет, что США готовы защищать Южную Корею вплоть до ядерного оружия, отметил он.
"Если КНДР подвергнется нападению Южной Кореи и США, то нам придется выполнять союзнические обязательства. Возможно, предоставив ядерный зонтик для Пхеньяна", — подчеркнул Анпилогов.
Вновь избранный президент США Дональд Трамп будет использовать эту слабость, потому что этот союз обязывает Россию к определенным действиям. Тогда она окажется если не воюющей стороной, то союзником КНДР, указал специалист.
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