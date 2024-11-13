https://ukraina.ru/20241113/1058851406.html

Если на КНДР нападут Южная Корея и США, Россия может предоставить Пхеньяну ядерный зонтик - эксперт

Если на КНДР нападут Южная Корея и США, Россия может предоставить Пхеньяну ядерный зонтик - эксперт - 13.11.2024 Украина.ру

Если на КНДР нападут Южная Корея и США, Россия может предоставить Пхеньяну ядерный зонтик - эксперт

Если КНДР подвергнется нападению Южной Кореи и США, то России придется выполнять свои союзнические обязательства. Тогда она окажется если не воюющей стороной, то союзником КНДР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2024-11-13T04:30

2024-11-13T04:30

2024-11-13T04:30

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всу

северная корея

ядерное оружие

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После ратификации в Госдуме договора о взаимопомощи с Северной Кореей формальный союзник у России один — это КНДР. Поэтому первый конфликт, который будет интересовать Россию в плане исполнения союзнических обязательств это конфликт на Корейском полуострове, сообщил эксперт.Уходящая администрация США в лице министра обороны Ллойда Остина заявляет, что США готовы защищать Южную Корею вплоть до ядерного оружия, отметил он.Вновь избранный президент США Дональд Трамп будет использовать эту слабость, потому что этот союз обязывает Россию к определенным действиям. Тогда она окажется если не воюющей стороной, то союзником КНДР, указал специалист."Конфликт вокруг Тайваня более вероятен, потому что конфликт на Корейском полуострове это термоядерная война между двумя Кореями. Тайваньский конфликт соответствует главной цели Трампа, это противостояние с Китаем", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.руО том, насколько в условиях СВО российской армии будет тяжело штурмовать правый берег Днепра — в интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора

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новости, россия, кндр, сша, алексей анпилогов, дональд трамп, ллойд остин, всу, северная корея, ядерное оружие, союз, китай, союзники