Анпилогов: Трамп будет выполнять обязательства перед ВПК и процесс разоружения в мире пойдет вспять
© Sputnik
После прихода к власти Трамп будет выполнять обязательства перед ВПК, представители которого поддержали его предвыборную кампанию. Он будет выполнять их за счет модернизации американской ядерной триады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Когда Трамп займет кресло президента США, он не будет участвовать в процессе ядерного разоружения. Он был категорически против договора СНВ-3, и только приход к власти Джо Байдена позволил его продлить, сообщил эксперт.
Он добавил, что Трамп также вышел из Договора об открытом небе и Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
"Процесс разоружения в мире пойдет вспять. Трамп будет выполнять свои обязательства перед ВПК, представители которого поддержали его предвыборную кампанию, будет выполнять за счет модернизации американской ядерной триады. От этого никуда не деться", — подчеркнул Анпилогов.
Новая американская межконтинентальная ракета "Сентениел" (LGM-35A Sentinel) еще не полетела, а твердотопливные "Минитмены" (LGM-30 Minuteman) надо менять. Новую подлодку "Коламбия", которая заменит "Огайо" надо делать, указал специалист.
В 2026 году заканчивается срок действия договора СНВ-3. И вопрос открытый: будет ли Трамп его продлевать или заявит о выходе, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру
Также про итоги президентских выборов в США — в статье Дмитрия Выдрина: Балтийский синдром и геополитическая перхоть на сайте Украина.ру