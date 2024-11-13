https://ukraina.ru/20241113/1058835327.html

Анпилогов: Трамп будет выполнять обязательства перед ВПК и процесс разоружения в мире пойдет вспять

Анпилогов: Трамп будет выполнять обязательства перед ВПК и процесс разоружения в мире пойдет вспять - 13.11.2024 Украина.ру

Анпилогов: Трамп будет выполнять обязательства перед ВПК и процесс разоружения в мире пойдет вспять

После прихода к власти Трамп будет выполнять обязательства перед ВПК, представители которого поддержали его предвыборную кампанию. Он будет выполнять их за счет модернизации американской ядерной триады. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2024-11-13T04:00

2024-11-13T04:00

2024-11-13T04:00

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подлодка

снв-3

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Когда Трамп займет кресло президента США, он не будет участвовать в процессе ядерного разоружения. Он был категорически против договора СНВ-3, и только приход к власти Джо Байдена позволил его продлить, сообщил эксперт.Он добавил, что Трамп также вышел из Договора об открытом небе и Договора о ракетах средней и меньшей дальности.Новая американская межконтинентальная ракета "Сентениел" (LGM-35A Sentinel) еще не полетела, а твердотопливные "Минитмены" (LGM-30 Minuteman) надо менять. Новую подлодку "Коламбия", которая заменит "Огайо" надо делать, указал специалист.В 2026 году заканчивается срок действия договора СНВ-3. И вопрос открытый: будет ли Трамп его продлевать или заявит о выходе, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.руТакже про итоги президентских выборов в США — в статье Дмитрия Выдрина: Балтийский синдром и геополитическая перхоть на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241112/1058828590.html

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новости, сша, россия, дональд трамп, алексей анпилогов, впк, джо байден, ракеты, подлодка, снв-3, договор, детали, выборы