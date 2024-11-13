https://ukraina.ru/20241113/1058854069.html

Экономика Украины и война: легализация порно, кардерство в масштабах всей страны и доплаты учителям

Экономика Украины и война: легализация порно, кардерство в масштабах всей страны и доплаты учителям - 13.11.2024 Украина.ру

Экономика Украины и война: легализация порно, кардерство в масштабах всей страны и доплаты учителям

В середине ноября украинские чиновники на время завязали с алармизмом в электроэнергетике и демонстрируют осторожный оптимизм, а Кабмин решил вместо прокуроров добавить денег учителям. Однако на этом хорошие новости заканчиваются.

2024-11-13T06:45

2024-11-13T06:45

2024-11-13T06:45

эксклюзив

украина

киев

россия

юрий бойко

ярослав железняк

давид арахамия

кабмин

укрэнерго

нацбанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/19/1057678424_0:62:1242:761_1920x0_80_0_0_14f7116e0679ec132c9f8e8a5f23fb08.jpg

Деньги у учителей вскоре отнимут через повышение налогов, тарифов на газ и электроэнергию, не говоря уже об общем росте цен на продукты питания, которые в Киеве уже в 1,5 раза дороже, чем в Москве. Да и в целом в стране воруют все, кто может: кто-то угольные шахты, кто-то бюджетные деньги, а некоторые потрошат карточные счета украинцев в "Приватбанке".Об этих и иных новостях украинской экономики читайте в традиционном обзоре по средам.ЭлектроэнергияЧлен наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщил, что отключения света по графикам вернутся лишь в том случае, если на территории страны установятся морозы с температурами в -10 градусов и ниже на протяжении трёх дней. Исключение — возобновление обстрелов.Впрочем, судя по информации из регионов и к ним подготовились.Во-первых, в крупных городах установили переданные из стран ЕС газопоршневые установки. В частности, в Одессе установили одну из четырёх газопоршневых установок, которой хватит для обеспечения 45% потребностей в электроэнергии объектов критической инфраструктуры. Всего под нужды критической инфраструктуры города будет передано 30 МВт мощностей.Во-вторых, масштаб разрушений на ряде электростанций оказался преувеличен самой же киевской властью. А ряд ТЭС, например Кураховскую, куда ещё весной активно прилетали КАБы, разобрали на запчасти, чтобы использовать как донора для других электростанций.В-третьих, в очередной раз сократилось потребление электроэнергии. Если верить данным Нацбанка Украины, в третьем квартале 2024 года Украину покинули ещё 200 тыс. человек — так они отреагировали на длительные отключения летом и негативные прогнозы на холодное время года. Всего за пределами страны находятся свыше 6,8 млн человек.При этом финансовое состояние "Укрэнерго" оставляет желать лучшего — компания на грани дефолта и объявила о временном прекращении платежей по своим "зелёным" облигациям. Пока же экстренные отключения света на Украине вводят лишь при угрозе ударов со стороны ВКС РФ.Доплаты учителямКабмин решил поднять зарплаты учителям вместо прокуроров. Последним планировали поднять оклады и даже заложили под это деньги в госбюджет, однако скандал с десятками прокуроров-инвалидов в Хмельницкой области и волна критики вынудили правительство направить деньги учителям, хотя ранее глава украинского Минобра утверждал, что денег для них нет.Теперь учителям с 1 января 2025 года обещают ежемесячную доплату в размере 1 тыс. гривен, а с 1 сентября выплату увеличат до 2 тыс. гривен. Это редкий случай, когда киевская власть принимает правильное решение. К слову, зарплата среднестатистического украинского учителя без опыта составляет 6,6 тыс. гривен, что в 2 раза меньше средней зарплаты педагога с опытом работы. Таким образом, украинский учитель без опыта работы получает 15 тыс. рублей, а его коллега — 28 тыс. рублей. Для сравнения, по данным Росстата средняя зарплата учителя в России в государственной школе составляет 58 тыс. рублей, однако это сумма до уплаты налогов, так что "чистыми" педагог получает на руки 50,5 тыс. с учётом доплат, премий, отпускных и других выплат.Впрочем, доплаты у украинских педагогов скоро отнимут. Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла решение повысить в 2025 году тариф на передачу электроэнергии сразу на 25,8%. Также НКРЭКУ планирует 13 ноября принять решение о об увеличении тарифов на транзит газа по территории Украины. Планируется повысить тариф на вход/выход в украинскую ГТС для международных точек вдвое (кроме Суджи и Сохрановки — через них прокачка газа не планируется), а также увеличить тарифы на вход/выход из ГТС для внутренних точек более чем в 4 раза.А Нацбанк в свою очередь не исключает введения в следующем году новых налогов. Глава налогового комитета Рады и вовсе предлагает введение обязательной покупки населением военных облигаций, по сути, принуждая граждан к финансированию киевской власти.Дорой "квадрат" минус "еВосстановление"Агентство недвижимости "ЛУН" подсчитало, что с начала СВО на Украине без задержек ввели в эксплуатацию лишь 15% жилья, всё оставшееся было сдано со срывом сроков от трех месяцев и больше. Но куда интереснее динамика цен и динамика строительства по регионам. Больше всего квартир в новостройках продают во Львове (+44% к показателям февраля 2022 года), а также в Ивано-Франковской (+26%) и Закарпатской (+35%) областях, а вот Киев продемонстрировал лишь 2% рост. Естественно, в таких условиях Львов уже опережает Киев по ценам на "квадрат" в новостройках: 1350 против 1300 долларов. При этом цены за год в Киеве выросли на 8%, а в Киеве лишь на 6%, правда их всех опережает Ивано-Франковск с 15% роста.Данные с рынка новостроек свидетельствуют о том, что Украина после СВО существенно изменилась и западные регионы страны, представлявшие до того времени лишь туристический интерес, стали привлекательными для жизни в силу своей удалённости от линии фронта. Естественно, переселение десятков тысяч человек русифицировало эти города и добавило в них социальной напряжённости. Что же касается России, то подобные миграционные волны являются хорошим поводом для более пристального изучения украинских регионов.К слову, на программу "еВосстановление" по которой выплачивали деньги за поврежденные из-за боевых действий дома и квартиры, а также выдавали жилищные сертификаты как компенсацию за уничтоженную недвижимость, в новом бюджете заложили сущие копейки. Депутаты просили хотя бы 10 млрд гривен, а Министерство восстановления требовало 40 млрд гривен. В итоге выделят лишь 4 млрд гривен. При таком финансировании все пострадавшие получат выплаты в полном объеме через 1575 лет, заявила председатель правящей партии "Слуга народа" Елена Шуляк.Легализация порноВ украинский парламент внесли законопроект о легализации порно. Если его примут, то наказывать будут лишь за порно без согласия (в рамках мести или дипфейков с использованием нейросетей), порнографию с насилием, педофилию, зоофилию или некрофилию, а также вовлечение в проституцию и торговлю людьми. Пару раз депутаты уже отказывались легализовывать порнографию, не исключено, что и в этот раз законопроект не наберёт нужное количество голосов.Однако в явочном порядке, для налоговой, порнография уже легализована: не так давно глава комитета Рады по налоговой политике Гетманцев рассказывал об уплате налогов порнографическим сервисом OnlyFans. А его коллега по комитету Железняк поделился статистикой: на OnlyFans трудятся 5 тыс. моделей с украинским гражданством, которые в 2020–2022 годах совокупно заработали 123 млн долларов. Теперь власти попытаются заставить финансировать войну ещё и порноактрис — с производителями марихуаны ведь вышло.К слову, Кабмин одобрил проект госбюджета на 2025 год ко второму чтению. На войну потратят 2,225 трлн гривен или 100% от собираемых в стране налогов и сборов.Мобилизация9 ноября закончились отсрочки у большинства украинских мужчин, которым удалось их оформить. Изначально предполагалось, что отсрочки можно будет продлить через приложение "Резерв+", однако многие этого сделать не смогли. Как итог, у военкоматов вновь выстроились огромные очереди, а военкомы установили "таксу" в 700 долларов за оперативное решение вопроса. Спрос на подобные услуги будет — обновить данные необходимо в 7-дневный срок, иначе военнообязанный рискует попасть под мобилизацию или получить штраф.К слову, за 10 месяцев текущего года военкомы выписали свыше 21 тыс. штрафов, что в два раза больше, чем за весь прошлый год. Но уплачивают при это лишь треть штрафов. 99% штрафов выписали мужчинам.На этом фоне Минэкономики сообщило о дефиците 4,5 млн рабочих. Для сравнения: России так же не хватает 4,5 млн человек, но население страны превышает 146 млн человек, тогда как на Украине фактически проживают 25–27 млн человек. И это при том, что около 8 млн человек на Украине не работают и не ищут работу, что свидетельствует либо о том, что этих людей на Украине нет физически, но бюрократия об этом не знает, либо они надёжно скрываются от властей и военкомов. А что бывает с теми, кто пытается быть законопослушным, показывает статистика из таксопарков. В украинских таксопарках уже мобилизовали не менее половины таксистов, в среднем нового работника мобилизуют спустя 2–3 недели после официального трудоустройства. Ещё один пример — увольнение руководителями ВПК Украины своих работников, чтобы защитить их от мобилизации.К слову, в Кишинёве 7 ноября презентовали первую в Молдавии онлайн-платформу для трудоустройства украинских беженцев. Молдавия долгие годы удерживала статус беднейшей страны Европы, но киевская власть показала, что для неё нет ничего невозможного.Воруют как могутВ Гостомеле разворовали миллионы на восстановлении разрушенных домов, а в пока ещё не освобождённой части Донецкой области разоблачили банду, которая в 2021 году захватила угольную шахту и добыла за это время угля на 1 млрд гривен. Куда три года смотрели правоохранительные органы — не ясно, а уголь, к слову, покупали в том числе и бюджетные организации.Тем временем клиенты "Приватбака" продолжают жаловаться на кражу денег со своих карточных четов. Воруют деньги извне через списания за услуги, которые клиент не заказывал — чаще всего в США и пользу известной американской компании UPS или ее "клона", причем банк не запрашивает отдельное разрешение клиента на платежи, поэтому о транзакции клиенты банка узнают уже по факту списания денег. Деньги списывают как с дебетовых, так и с кредитных карт. Удивляться не стоит, глава партии "Слуга народа" Давид Арахамия (он же гражданин США Дэвид Браун) до того, как стать депутатом был достаточно известным мошенником со специализацией на "пластике". То есть лиц, знающих как организовывать кардерские схемы на Украине достаточно, как и тех, кто, натренировавшись на российских пенсионерах, будет обманывать своих сограждан, купив базы клиентов у банковских работников.В целом, практика Украины показывает, что каждый ворует как может и где может.Дорогая едаПрезидент Всеукраинской ассоциации пекарей и глава компании "Киевхлеб" Юрий Дученко сообщил, что в ноябре розничные цены на хлеб вырастут на 10–15%, а единственной альтернативной подорожанию является снижение объёмов отгрузок продукции. Главные причины подорожания — рост цен на муку, а также газ и электроэнергию. Кроме того, дорожают транспортные услуги.Аналогичная история и с овощами — Украина их импортировала и в "нулевых", но в стране было два момента, когда импорт сильно вырос: в 2008 году (первая волна кризиса) и в 2019 году. Теперь же дорожает морковь: цены на неё выросли за неделю на 11%, до 20–28 гривен за килограмм (48–64 рубля за кг) из-за потери половины урожая в силу неблагоприятных погодных условий. Продолжается и картофельный кризис: цены на него выросли на 19%, а цена колеблется в районе 20–30 гривен (46–69 рублей за кг). Опять же, потеряно около трети урожая корнеплодов.В целом, как подсчитала Лариса Шеслер — председатель "Союза политэмигрантов и политаключённых Украины", — сравнивая цены на продукты питания в Киеве и Москве из "Ашана", еда на Украине дороже примерно в 1,5 раза. Исключение составляют лишь яблоки — они в Киеве на треть дешевле, чем в Москве.Неудивительно, что почти половина украинцев (44%) отмечают, что при покупке продуктов чаще стараются покупать самые дешевые продукты, не обращая внимания на качество. Этим, к слову, и объяснялись радостные обзоры товаров из суджанской "Пятёрочки", когда украинские "хозяйки" нахваливали сосиски "Красная цена" — их качество выше своих украинских аналогов.Прочие новостиКиевская власть получит 1,37 млрд долларов финансирования от Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine, из которых 1,35 млрд долларов составит грант (безвозвратное финансирование) от США. Также планируется выделение 2 млрд евро под гарантии от Европейского инвестиционного банка.К 8 ноября украинские аграрии собрали 68,9 млн тонн зерновых и масличных. Из этого объёма 22,3 млн тонн — пшеница, 1,4 млн тонн пришлось на ячмень, кукурузы убрали 3,3 млн тонн, подсолнечника 9,7 млн тонн, на сою и рапс пришлось 5,8 и 3,5 млн тонн.Многострадальный Белгород-Днестровский морской порт всё же продали за 90 млн гривен. На торгах зарегистрировалась лишь компания ЗАО "Топ-оффер". Теперь покупатель обязан заплатить деньги в бюджет и подписать документы.Зеленский отказался подписывать закон о введении уголовной ответственности за хранение и сбыт дров без документов.С 1 января 2025 года киевская власть восстановит государственный контроль за качеством лекарств.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

эксклюзив, украина, киев, россия, юрий бойко, ярослав железняк, давид арахамия, кабмин, укрэнерго, нацбанк, иван лизан