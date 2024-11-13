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Директория против Гетмана: начало краха украинской государственности

Директория против Гетмана: начало краха украинской государственности - 13.11.2024 Украина.ру

Директория против Гетмана: начало краха украинской государственности

13 ноября 1918 года на собрании украинских политических деятелей было принято решение о начале вооружённого сопротивления режиму гетмана Скоропадского и создании Директории Украинской Народной Республики. Однако до сих пор мы не знаем наверняка кто и когда задумал это выступление, что послужило его причиной и против кого оно было направлено

2024-11-13T08:03

2024-11-13T08:03

2024-11-13T08:03

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К началу октября 1918 года окончательно определился исход Первой мировой войны. Страны Антанты добились полного истощения противника, утратившего способность продолжать войну.Руководство Германии осознало катастрофичность своего положения. Для начала мирных переговоров 3 сентября было сформировано новое правительство, в состав которого впервые вошли социал-демократы. 4 октября к американской стороне обратились представители Австро-Венгрии, а на следующий день — Германии. 26 октября ушел в отставку главнокомандующий Э. Людендорф. 30 октября капитулировала Османская империя. 3 ноября из войны выходит Австро-Венгрия. В тот же вечер на базе германского флота в Киле вспыхивает восстание, которое переросло в т.н. Ноябрьскую революцию и привело к падению монархии 10 ноября. На следующий день 11 ноября представители германского командования и Антанты подписывают перемирие, а 12 ноября от престола отрекается император Австро-Венгрии.В этот момент территория юго-западных губерний бывшей Российской империи находилась под оккупацией австро-германских войск, на ней была создана Украинская держава гетмана Павла Скоропадского. Именно на его свержение было направлено восстание во главе с украинскими социалистами, объявившими о возрождении УНР.Период Директории УНР, и в первую очередь её приход к власти, до сих пор считаются малоизученными. Причём даже современникам тех событий они были плохо известны.Между тем события месяца, прошедшего с провозглашения Директории и до захвата ею власти на Украине оказали важнейшее влияние на последующие события, во многом предопределив их ход.Считается, что подготовкой восстания против Гетмана занимался созданный в начале августа 1918 года Украинский национальный союз. Однако в реальности это был лишь координационный орган легальной общественно-политической оппозиции режиму Скоропадского, не обладающий организационными возможностями для вооружённого захвата власти.К первой годовщине восстания по указанию Директории была составлена "Історія повстання листопада-грудня 1918 р." (История восстания ноября-декабря 1918 г.). В ней указано, что лидерами восстания были Владимир Винниченко и Никита Шаповал, которые выполняли волю своих партий (УСДРП и УПСР соответственно), а президиум УНС они лишь поставили в известность о своих планах.Эти деятели в своих воспоминаниях утверждали, что именно по их инициативе шла тайная подготовка вооруженного выступления. Более того, украинский эсер Павел Христюк вообще утверждал, что украинские рабочие социал-демократы были против радикальных шагов.Однако Симон Петлюра считал главным организатором и вдохновителем восстания себя.Ещё одно распространенное заблуждение, которое широко подогревали сами украинские революционеры, состоит в том, что восстание было спровоцировано манифестом Скоропадского о федерации с Россией. Это позволяло им обойти стороной такой деликатный момент, как развязывание междоусобной войны, которая лишь сыграла на руку противником украинского дела. Но на самом деле манифест о единстве с Россией был составлен на сутки позднее, чем украинскими социалистами было принято решение о восстании, а опубликован ещё через день.Наконец, хотя в восстании заметную роль сыграли партизанские отряды, действовавшие против интервентов, его нельзя считать и направленным против австро-германских войск. К моменту его начала и Германия и Австро-Венгрия уже капитулировали, их войска на Украине спешно готовились к эвакуации и не вмешивались во внутриполитические баталии на занятой территории.Ключевым моментом в организации восстания стала договоренность, достигнутая между политиками социалистами, задумавшими свержение гетмана, и командирами Сечевых Стрельцов Евгения Коновальца, которые, в свою очередь, контактировали с повстанческими атаманами, действовавшими в нескольких губерниях. Окончательное согласие сторон было достигнуто 30 октября.Был сформирован подпольный штаб по подготовке восстания во главе с генералом Александром Осецким, который в тот момент был в должности начальником корпуса железнодорожной охраны и формировал его личный состав. Решено было, что для немедленного захвата Киева сил у заговорщиков недостаточно, и эпицентром восстания станет Белая Церковь, где базировались Сечевые Стрельцы.В ночь на 13 ноября в здании министерства путей сообщения, глава которого симпатизировал заговорщикам, в кабинете чиновника по особым поручениям Стокоза собралась группа украинских политических деятелей: Винниченко, Макаренко, Швец, Шаповал, Янко, Осецкий, Чайковский, Тютюнник, Аркас, Дидушок, Мицюк, Кушнир, Андриевский и Кульчицкий. На этом совещании и было принято решение о начале восстания и формировании исполнительного органа — Директории.Директорией называлось правительство Французской республики в 1795-99 годах. В 1917-м году так же назывался орган во главе с Керенским. Как и предшественников украинская директория состояла из пяти человек: Владимира Виниченко, Афанасия Андриевского, Фёдора Швеца, Андрея Макаренко и Симона Петлюры (отсутствовавшего на собрании и включенного в состав Директории по настоятельному требованию Сечевых Стрельцов).При режиме Скоропадского Петлюра стал председателем Всеукраинского земского союза. Публичная деятельностью союза носила скорее общественный характер — например, его усилиями была проведена реконструкция могилы Шевченко в Каневе. Параллельно Петлюра создавал из земских структур лояльную политическую сеть.27 июля он был задержан в числе других украинских социалистов, требовавших выполнения эсеровского лозунга "земля — крестьянам!". Единственный из всех задержанных он был арестован на длительный срок. В ноябре Никите Шаповалу удалось установить контакт с немецкими социал-демократами, которые выступили с официальным требованием к Скоропадскому освободить видного деятеля социалистического движения.12 ноября Петлюра вышел на свободу и направился в Белую Церковь в расположение Сечевых Стрельцов и таким образом не участвовал в тайном совещании, которое положило начало восстанию.Состав Директории вызывал вопросы даже у украинских деятелей. Если авторитет Винниченко и Петлюры не оспаривался, то в отношении прочих этого утверждать было нельзя. Адвокат Андриевский хотя и состоял в Украинской партии социалистов-самостийников публичным политиком не был. Инженер Макаренко вообще был беспартийным и представлял профсоюз железнодорожников. Украинский эсер доцент кафедры палеонтологии Швец, представлял в Директории крестьян. Предлагали войти в состав директории и Шаповалу, как одному из вдохновителей идеи восстания, но он отказался, сославшись на плохое здоровье.Фактически остальные трое членов Директории стали фоном для борьбы двух лидеров украинских рабочих социал-демократов между собой. О том, что такая борьба будет неизбежной стало ясно уже в первые дни восстания.Избрав Директорию и проголосовав за вооружённое свержение Скоропадского, заговорщики отбыли в Белую Церковь к верным им войскам. В Киеве остался один Винниченко.14 ноября он от имени Директории обратился с воззванием к народу Украины, провозглашая начало восстания против "антинародного антиукраинского режима Скоропадского".15 ноября от себя лично, как главного атамана Республиканской армии, универсал издал Симон Петлюра, обращаясь к "воякам та казакам". Скоропадский объявлялся "предателем и узурпатором" и был поставлен вне закона. Этот документ принято считать отправной точкой атаманской вольницы. Именно стремление Петлюры к личному лидерству в восстании, привела к тому, что за поддержавшими его вооруженными отрядами закрепилось имя "петлюровцы".При этом ни в одно из этих документов не конкретизировалась программа, с которой Директория должна прийти на смену Гетманату. Это способствовало консолидации вокруг неё представителей различных политических сил. Поэтому в восстании приняли участие вооруженные отряды русских эсеров, анархистов (в т.ч. Махно), большевиков.Как признавался Антонов-Овсеенко, который с 30 ноября развернул наступление вверенной ему Украинской советской армии: "под знамёна Петлюры мы поставили все свои революционные комитеты".Декларация о готовности Украины вступить в состав обновленной федеративной России, при помощи которой Скоропадский надеялся приобрести поддержку русских, в первую очередь офицерства, опубликованная в один день с универсалом Петлюры, только подлила масла в огонь восстания.Вооружённое выступление началось 16 ноября силами трёх подразделений гетманской армии поддержавших Директорию — Сечевых Стрельцов в Белой Церкви на Киевщине, кубанских казаков Черноморского коша в Бердичеве и 2-го Запорожского полка Павла Болбочана в Харькове.К вечеру того же дня, стрельцы без боя заняли Фастов, куда за ними перебралась и Директория. На следующий день в Фастов прибыла делегация от немецкого совета солдатских депутатов, с которыми был заключен договор о нейтралитете немецких войск.18 ноября Сечевые Стрельцы разгромили под Мотовиловкой брошенные на подавление восстания крупные силы гетманских войск. Эта победа послужила своеобразным катализатором всеобщего восстания. 22-23 ноября силами Черноморцев и Сечевиков, при поддержке выступления в самом Киеве, Петлюра попытался овладеть столицей. Однако этих сил оказалось недостаточно, и он перешёл к осаде. 24 ноября Директория объявила на подконтрольных ей территориях всеобщую мобилизацию.Тем временем восстание охватывало Волынь, Подолию, Поднепровье, Сиверщину и Слобожанщину, северные районы Новороссии, где действовали повстанцы Григорьева и Махно организационно с Директорией никак не связанные. В Одессе одновременно закрепились белые и французские интервенты.Спустя месяц после своего начала Директория овладела Киевом. Однако гражданская война только разгоралась. Силы, свалившие власть гетмана и воспользовавшиеся её падением схватились друг с другом. Бывший свидетелем тех событий М.А. Булгаков охарактеризовал их емкой формулой: "Самый ужасный год в России был 1918-й. Хуже его был только 1919-й".

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