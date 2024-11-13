Мы обязательно придем и освободим: эксперт раскрыл, какая группировка войск нужна для взятия Киева - 13.11.2024 Украина.ру
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Мы обязательно придем и освободим: эксперт раскрыл, какая группировка войск нужна для взятия Киева
Мы обязательно придем и освободим: эксперт раскрыл, какая группировка войск нужна для взятия Киева - 13.11.2024 Украина.ру
Мы обязательно придем и освободим: эксперт раскрыл, какая группировка войск нужна для взятия Киева
Сами украинские эксперты говорят, что им следовало бы копать оборону вокруг Киева. Потому что высока вероятность, что русские туда опять приедут. Мы обязательно приедем и обязательно освободим этот город. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
2024-11-13T05:10
2024-11-13T05:10
новости
киев
донецк
украина
алексей живов
наступление
освобождение
сво
спецоперация
детали
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Сейчас для освобождения Киева российской армии нужна группировка численностью от 500 тысяч до миллиона человек. Это чтобы наверняка, сообщил эксперт.В 2022 году под Киевом российская группировка, снабжаемая через узкое бутылочное горлышко простреливаемых дорог, "на зубах и на характере" подошла к городу и героически начала его штурмовать. При определенных обстоятельствах она могла его даже взять, отметил он.Спустя три года СВО стало понятно, что для взятия Киева даже 300-тысячной группировки будет недостаточно. Сам президент сказал, что для Киевской операции надо будет привлечь в армию еще минимум полмиллиона человек, которых надо вооружить и обучить, указал обозреватель."Сами украинские эксперты говорят, что им следовало бы копать оборону вокруг Киева. Потому что высока вероятность, что русские туда опять приедут. Мы обязательно приедем и обязательно его освободим. Но когда — не знаю", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.руО том, как проходит восстановление Донецка в условиях продолжающихся обстрелов, о силе духа его жителей и перспективах развития — в интервью Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Русский Донецк снова станет миллионником, его не сломить и не покорить на сайте Украина.ру
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новости, киев, донецк, украина, алексей живов, наступление, освобождение, сво, спецоперация, детали, оборона, всу, вс рф
Новости, Киев, Донецк, Украина, Алексей Живов, наступление, освобождение, СВО, Спецоперация, детали, оборона, ВСУ, ВС РФ

Мы обязательно придем и освободим: эксперт раскрыл, какая группировка войск нужна для взятия Киева

05:10 13.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Подготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Сами украинские эксперты говорят, что им следовало бы копать оборону вокруг Киева. Потому что высока вероятность, что русские туда опять приедут. Мы обязательно приедем и обязательно освободим этот город. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
Сейчас для освобождения Киева российской армии нужна группировка численностью от 500 тысяч до миллиона человек. Это чтобы наверняка, сообщил эксперт.
"Киев времен Великой Отечественной войны с 500 тысячным населением и киевская агломерация сейчас (туда же понабилась половина населения нынешней Украины) — это два разных Киева. А той группировки, которая подошла к Киеву в начале СВО, было катастрофически мало, чтобы выполнить поставленные задачи", — подчеркнул Живов.
В 2022 году под Киевом российская группировка, снабжаемая через узкое бутылочное горлышко простреливаемых дорог, "на зубах и на характере" подошла к городу и героически начала его штурмовать. При определенных обстоятельствах она могла его даже взять, отметил он.
Спустя три года СВО стало понятно, что для взятия Киева даже 300-тысячной группировки будет недостаточно. Сам президент сказал, что для Киевской операции надо будет привлечь в армию еще минимум полмиллиона человек, которых надо вооружить и обучить, указал обозреватель.
"Сами украинские эксперты говорят, что им следовало бы копать оборону вокруг Киева. Потому что высока вероятность, что русские туда опять приедут. Мы обязательно приедем и обязательно его освободим. Но когда — не знаю", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
О том, как проходит восстановление Донецка в условиях продолжающихся обстрелов, о силе духа его жителей и перспективах развития — в интервью Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Русский Донецк снова станет миллионником, его не сломить и не покорить на сайте Украина.ру
Константин Блохин интервью
Вчера, 21:57
Константин Блохин: Украина не станет барским подарком Трампа России, он заменит детский сад ястребамиЕсть основания полагать, что новая администрация США будет крайне ястребиной, как и в прошлый раз. Трамп не филантроп, не пацифист, он бизнесмен. Его любимое занятие — это заключать сделки. Нам нравится его позиция по Украине. Но разве он с барского плеча отдаст нам Украину, чьи ресурсы "Форбс" недавно оценил в 15 триллионов долларов?
 
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