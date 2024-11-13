https://ukraina.ru/20241113/1058855647.html

Мы обязательно придем и освободим: эксперт раскрыл, какая группировка войск нужна для взятия Киева

Мы обязательно придем и освободим: эксперт раскрыл, какая группировка войск нужна для взятия Киева - 13.11.2024 Украина.ру

Мы обязательно придем и освободим: эксперт раскрыл, какая группировка войск нужна для взятия Киева

Сами украинские эксперты говорят, что им следовало бы копать оборону вокруг Киева. Потому что высока вероятность, что русские туда опять приедут. Мы обязательно приедем и обязательно освободим этот город. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов

2024-11-13T05:10

2024-11-13T05:10

2024-11-13T05:10

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киев

донецк

украина

алексей живов

наступление

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детали

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Сейчас для освобождения Киева российской армии нужна группировка численностью от 500 тысяч до миллиона человек. Это чтобы наверняка, сообщил эксперт.В 2022 году под Киевом российская группировка, снабжаемая через узкое бутылочное горлышко простреливаемых дорог, "на зубах и на характере" подошла к городу и героически начала его штурмовать. При определенных обстоятельствах она могла его даже взять, отметил он.Спустя три года СВО стало понятно, что для взятия Киева даже 300-тысячной группировки будет недостаточно. Сам президент сказал, что для Киевской операции надо будет привлечь в армию еще минимум полмиллиона человек, которых надо вооружить и обучить, указал обозреватель."Сами украинские эксперты говорят, что им следовало бы копать оборону вокруг Киева. Потому что высока вероятность, что русские туда опять приедут. Мы обязательно приедем и обязательно его освободим. Но когда — не знаю", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.руО том, как проходит восстановление Донецка в условиях продолжающихся обстрелов, о силе духа его жителей и перспективах развития — в интервью Мэр Донецка Алексей Кулемзин: Русский Донецк снова станет миллионником, его не сломить и не покорить на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241112/1058852095.html

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