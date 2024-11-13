Мы обязательно придем и освободим: эксперт раскрыл, какая группировка войск нужна для взятия Киева
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка специалистов в инженерно-саперном батальоне имени Карбышева
Сами украинские эксперты говорят, что им следовало бы копать оборону вокруг Киева. Потому что высока вероятность, что русские туда опять приедут. Мы обязательно приедем и обязательно освободим этот город. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
Сейчас для освобождения Киева российской армии нужна группировка численностью от 500 тысяч до миллиона человек. Это чтобы наверняка, сообщил эксперт.
"Киев времен Великой Отечественной войны с 500 тысячным населением и киевская агломерация сейчас (туда же понабилась половина населения нынешней Украины) — это два разных Киева. А той группировки, которая подошла к Киеву в начале СВО, было катастрофически мало, чтобы выполнить поставленные задачи", — подчеркнул Живов.
В 2022 году под Киевом российская группировка, снабжаемая через узкое бутылочное горлышко простреливаемых дорог, "на зубах и на характере" подошла к городу и героически начала его штурмовать. При определенных обстоятельствах она могла его даже взять, отметил он.
Спустя три года СВО стало понятно, что для взятия Киева даже 300-тысячной группировки будет недостаточно. Сам президент сказал, что для Киевской операции надо будет привлечь в армию еще минимум полмиллиона человек, которых надо вооружить и обучить, указал обозреватель.
"Сами украинские эксперты говорят, что им следовало бы копать оборону вокруг Киева. Потому что высока вероятность, что русские туда опять приедут. Мы обязательно приедем и обязательно его освободим. Но когда — не знаю", — резюмировал собеседник издания.
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