https://ukraina.ru/20241113/1058855301.html

Готовятся к пришествию Трампа и сочиняют новые поборы. Чем занимаются представители украинской элиты

Готовятся к пришествию Трампа и сочиняют новые поборы. Чем занимаются представители украинской элиты - 13.11.2024 Украина.ру

Готовятся к пришествию Трампа и сочиняют новые поборы. Чем занимаются представители украинской элиты

На этой неделе представители украинской элиты чаще всего беспокоились о своем будущем на фоне смены администрации в США, а также продолжили готовиться к выборам. В украинских СМИ и Telegram-каналах называется даже дата следующих президентских выборов – 25 мая.

2024-11-13T06:19

2024-11-13T06:19

2024-11-13T06:19

эксклюзив

сша

украина

молдавия

евгений шевченко

дональд трамп

владимир зеленский

офис президента

рада

цру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057846094_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_bc18e5b1f59766399bfd7ba4bf609347.jpg.webp

Украинский Telegram-канал "Резидент" пишет, что элиты начали подготовку к избирательному циклу в следующем году, которые стали актуальными после победы Трампа и вакуума легитимности власти.Однако украинский политолог Алёна Младенова пишет, что украинские выборы в любом случае будут фикцией, а победителей определят в США. "Агитаторы - кто на фронте, кто эмигрировал, кто прячется от ТЦК… Выборы в ближайшем будущем превратятся в фикцию: в Офисе президента будет посчитано, кто должен попасть в Раду, а кто - нет. Судьба президентских выборов будет решаться в Госдепе и в посольстве США в Украине. Дополнительный фальсификационный ресурс - заграничные участки и миллионы граждан Украины за рубежом (как в Молдове - попробуй докажи, что результаты нарисованы)", - рассуждает Младенова.Смена администрации в США усилила противостояние между представителями украинской власти, которые ставили на демократов и республиканцев. На днях достаточно дерзко в адрес Зеленского высказался депутат Евгений Шевченко, считающий себя трампистом. "Давай, Вова, давай! Пора, товарищ президент, начинать диалог. Я понимаю, что после этого тебе придётся уйти. Потому что страна важнее личных амбиций... А не хочешь, тебя заставят уйти. И заставят тебя те, кто вчера тебе аплодировал в странах западного мира", - написал Шевченко, который еще в 2022 году заявлял, что работает на Главное управление разведки (ГУР МОУ).Ранее подобную дерзость позволяли себе лишь те депутаты, которым удалось сбежать из незалежной. Глава Офиса президента Андрей Ермак в ответ заявил, что Шевченко якобы совершает большую ошибку в интересах России, призывая к поражению Украины. Сам Шевченко в долгу не остался, прикрылся Трампом, заявив Ермаку, что его публикации и угрозы уже читают в США.Сама по себе пикировка между Шевченко и Ермаком демонстрирует, что представители украинской элиты уже осаждают Вашингтон, пытаясь сдать друг друга, настучать на начальника и вымолить себе у будущей администрации США "ярлык на княжение".Депутат Александр Дубинский утверждает, что у Зеленского сейчас лихорадочно ищут, как наладить отношения с Трампом. Изначально это ему якобы обещал организовать олигарх Виктор Пинчук, приютивший экс-директора ЦРУ и госсекретаря Майка Помпео.Внутри же страны представители политической элиты судорожно ищут схемы по выкачиванию средств из карманов украинцев, поскольку вскоре их место могут занять другие персонажи.На этой неделе группа украинских депутатов зарегистрировала законопроект о декриминализации порнографии. Один из авторов проекта, депутат Ярослав Железняк утверждает, что в стране есть 5000 моделей порнографического сервиса OnlyFans, которые за 2020-2022 год заработали совокупно почти 123 млн долл. Однако заплатить налоги авторы порнографического контента не могут из-за его запрета. Проще говоря, депутаты ищут способы, как обобрать порно-актрис. Пока что на них зарабатывает только полиция – на средства бюджета они закупают у них материалы порнографического содержания, чтобы затем суд мог их оштрафовать за их изготовление.Тем временем замминистра образования Михаил Винницкий требует повысить плату за высшее образование, ссылаясь на его стоимость в вузах Европы, но забывая сравнивать уровень доходов.Несколько ранее украинцев крайне возмутил новый закон, по которому их должны штрафовать за хранение дров без сертификатов. Технически, даже сельская семья, спилившая в своем дворе старый орех, должна будет доказывать происхождение дров.Штрафовать на Украине начали даже школьников, отмечает одесский анархист Вячеслав Азаров. "Помешанная на бабле обанкротившаяся власть продолжает расширять систему штрафов, ставя целью окончательно пустить по миру разоренное войной население. В Закарпатье Раховский горсовет объявил, что будет штрафовать родителей за пропуск занятий школьниками, курение, мелкое хулиганство, другие нарушения. Штрафы от 850 до 5100 грн", - пишет Азаров.Однако на поборах с порноактрис и школьников представители украинской элиты решили не останавливаться. Есть еще умершие и погибшие граждане Украины, с которых хотят в последний раз содрать лишнюю гривну. На текущей неделе в Раду подан законопроект №12189 по существенному увеличению налогов на ритуальные услуги. Согласно законопроекту, налог на добавленную стоимость будет распространяться на все услуги похоронных бюро, в том числе и те, которые предоставляется за счёт госбюджета.Количество похорон растет с каждым днем правления Зеленского. Ежедневно десятки и сотни тел доставляют с линии боевого столкновения. Во всех городах Украины кладбища обрастают так называемой похоронной мафией, которая воюет с конкурентами за возможность предоставлять ритуальные услуги. "Слуги народа" увидели тут еще одну возможность пополнить казну, которую можно будет потом разворовать. Мало того, так они сами будут заинтересованы в росте числа погибших.

сша

украина

молдавия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_94131e3d56e5f837aded35802cb7e9f5.jpg.webp

эксклюзив, сша, украина, молдавия, евгений шевченко, дональд трамп, владимир зеленский, офис президента, рада, цру