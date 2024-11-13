https://ukraina.ru/20241113/1058842056.html

Первое мирное предложение Трампа по Украине может оказаться "отравленной конфетой" — Анпилогов

Первое мирное предложение Трампа по Украине может оказаться "отравленной конфетой" — Анпилогов - 13.11.2024 Украина.ру

Первое мирное предложение Трампа по Украине может оказаться "отравленной конфетой" — Анпилогов

У Трампа будет какая-то мирная инициатива по Украине, а дальше нужно смотреть на ее содержание. Соглашаться на первое предложение о мире опрометчиво, вряд ли это будет "сладкая конфета". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2024-11-13T04:20

2024-11-13T04:20

2024-11-13T04:20

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Без военной помощи США конфликт на Украине закончился бы сам по себе по причине окончания военного снабжения ВСУ. Это может сыграть России на руку, потому что тут она может играть на противоречиях между американскими и европейскими союзниками Украины, рассказал эксперт.В одном из свои первых политических заявлений избранный президент США Дональд Трамп вернется к теме размежевания с Европой по вопросам безопасности, о справедливом взносе в общую структуру Альянса, отметил Апилогов.На этом может споткнуться украинский конфликт, потому что без поддержки Запада Украина — это ноль без палочки, добавил он.Никто на Западе не согласится полностью на все требования России по Украине: демилитаризация, денацификация, внеблоковый статус, указал он."Не будет ли продолжение конфликта для нас меньшей ценой, чем такой неправильный мир, который приведет к тому, что этот конфликт будет разморожен в самый неприятный для нас момент в будущем?" — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.руО том, какой "гениальный размен" может предложить России Трамп относительно конфликта на Украине — в интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру

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новости, украина, россия, сша, всу, поддержка, предложение, дональд трамп, конфликт, заморозка, европа, мир, детали