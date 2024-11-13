Первое мирное предложение Трампа по Украине может оказаться "отравленной конфетой" — Анпилогов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУВоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генштаб ВСУ/Сухопутные войска ВСУ
У Трампа будет какая-то мирная инициатива по Украине, а дальше нужно смотреть на ее содержание. Соглашаться на первое предложение о мире опрометчиво, вряд ли это будет "сладкая конфета". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Без военной помощи США конфликт на Украине закончился бы сам по себе по причине окончания военного снабжения ВСУ. Это может сыграть России на руку, потому что тут она может играть на противоречиях между американскими и европейскими союзниками Украины, рассказал эксперт.
В одном из свои первых политических заявлений избранный президент США Дональд Трамп вернется к теме размежевания с Европой по вопросам безопасности, о справедливом взносе в общую структуру Альянса, отметил Апилогов.
На этом может споткнуться украинский конфликт, потому что без поддержки Запада Украина — это ноль без палочки, добавил он.
"У Трампа будет какая-то инициатива, она будет называться мирной, а дальше нужно смотреть на ее содержание. Соглашаться на первое предложение о мире опрометчиво, потому что вряд ли это будет сладкая конфета. Ее попробуют подсолить, а может, и отравить", — подчеркнул эксперт.
Никто на Западе не согласится полностью на все требования России по Украине: демилитаризация, денацификация, внеблоковый статус, указал он.
"Не будет ли продолжение конфликта для нас меньшей ценой, чем такой неправильный мир, который приведет к тому, что этот конфликт будет разморожен в самый неприятный для нас момент в будущем?" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру
О том, какой "гениальный размен" может предложить России Трамп относительно конфликта на Украине — в интервью Иван Лошкарев: Россия побьет ВСУ так, чтобы вручить Трампу чемодан без ручки и выставить длинный счет на сайте Украина.ру
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