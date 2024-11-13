"Цунами там не будет": эксперт рассказал о последствиях подрыва дамбы Кураховского водохранилища
Украина использовала дамбу Кураховского водохранилища для маневра вдоль линии Кураховского фронта с севера на юг/с юга на север. И если дамба возле Старых Терн действительно взорвана, то она просто затопит долину. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Поступают сведения, что Украина подорвала дамбу Кураховского водохранилища. Она находилась в районе деревни Старые Терны на западном берегу водохранилища. конечно, там накопилось много воды, но все же это не Днепр. Цунами не произойдет, но будет сильное подтопление, рассказал эксперт.
"Почему Украина могла ее подорвать? Кураховское водохранилище можно было пересечь по этой дамбе и по узкой насыпной технической дамбе (пехота по ней проходила, а тяжелая техника – нет). Она действовала до тех пор, пока мы не стали занимать северный берег водохранилища", — отметил Зимовский.
Потому что Украина использовала эту дамбу для маневра вдоль линии Кураховского фронта с севера на юг/с юга на север. Сейчас она если не уничтожена, то повреждена. И если дамба возле Старых Терн действительно взорвана, то просто затопит долину, констатировал специалист.
"Для нас это ничего не значит, потому что мы находимся выше. А для оставшихся украинских частей это просто затруднит отход. Поэтому я не вижу большого смысла в этом подрыве", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария Военный эксперт Александр Зимовский: Если ВСУ взорвали дамбу под Курахово, они загнали себя в ловушку на сайте Украина.ру
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