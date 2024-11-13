https://ukraina.ru/20241113/1058856262.html

"Цунами там не будет": эксперт рассказал о последствиях подрыва дамбы Кураховского водохранилища

"Цунами там не будет": эксперт рассказал о последствиях подрыва дамбы Кураховского водохранилища - 13.11.2024 Украина.ру

"Цунами там не будет": эксперт рассказал о последствиях подрыва дамбы Кураховского водохранилища

Украина использовала дамбу Кураховского водохранилища для маневра вдоль линии Кураховского фронта с севера на юг/с юга на север. И если дамба возле Старых Терн действительно взорвана, то она просто затопит долину. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-11-13T04:10

2024-11-13T04:10

2024-11-13T04:10

новости

украина

днепр

курахово

каховское водохранилище

дамба

подрыв

логистика

всу

вс рф

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Поступают сведения, что Украина подорвала дамбу Кураховского водохранилища. Она находилась в районе деревни Старые Терны на западном берегу водохранилища. конечно, там накопилось много воды, но все же это не Днепр. Цунами не произойдет, но будет сильное подтопление, рассказал эксперт.Потому что Украина использовала эту дамбу для маневра вдоль линии Кураховского фронта с севера на юг/с юга на север. Сейчас она если не уничтожена, то повреждена. И если дамба возле Старых Терн действительно взорвана, то просто затопит долину, констатировал специалист."Для нас это ничего не значит, потому что мы находимся выше. А для оставшихся украинских частей это просто затруднит отход. Поэтому я не вижу большого смысла в этом подрыве", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария Военный эксперт Александр Зимовский: Если ВСУ взорвали дамбу под Курахово, они загнали себя в ловушку на сайте Украина.руО других аспектах СВО — в интервью Евгения Линина: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку

https://ukraina.ru/20241112/1058852095.html

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днепр

курахово

каховское водохранилище

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новости, украина, днепр, курахово, каховское водохранилище, дамба, подрыв, логистика, всу, вс рф, бои, наступление, сво, спецоперация, детали