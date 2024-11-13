Если Сырский выведет ВСУ из Курской области, ему придется размазывать их по всему фронту — Анпилогов - 13.11.2024 Украина.ру
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Если Сырский выведет ВСУ из Курской области, ему придется размазывать их по всему фронту — Анпилогов
Если Сырский выведет ВСУ из Курской области, ему придется размазывать их по всему фронту — Анпилогов - 13.11.2024 Украина.ру
Если Сырский выведет ВСУ из Курской области, ему придется размазывать их по всему фронту — Анпилогов
Если военные возьмут верх над политическими конструкциями Зеленского, то из Курской области ВСУ надо выходить. Украинский фронт сыплется везде, кроме побережья Днепра, который пока не форсируют ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2024-11-13T05:00
2024-11-13T05:00
новости
курская область
россия
днепр
александр сырский
владимир зеленский
алексей анпилогов
днепр (река)
сво
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А объявленный выход украинских войск из Курской области показывает, что время авантюр для Украины прошло. В Киеве поняли, что на американских выборах тема Курска не сыграла и решили больше за нее не цепляться, сообщил эксперт.Но куда потом перебрасывать эти части — неизвестно. Украинский фронт везде сыплется, кроме побережья Днепра, который пока не форсируют ВС РФ. Если Сырский выведет остатки пяти-шести бригад из Курской области, ему придется размазывать их ровным слоем по всему фронту, указал он."На южно-донецком направлении по самым скромным оценкам оперативная дыра составляет 30 километров, куда проваливается наше наступление. Туда нужно бросать две, а то и три полноценные бригады бросать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.руО том, как украинские "кулибины" мастерят кустарную технику из подручного материала — в материале Алексея Туманова "Партизаны", "Бабайки" и прочие "Хамвираки". Топ кустарных украинских РСЗО на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241112/1058822887.html
курская область
россия
днепр
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, курская область, россия, днепр, александр сырский, владимир зеленский, алексей анпилогов, днепр (река), сво, всу, спецоперация, суджа
Новости, Курская область, Россия, Днепр, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Алексей Анпилогов, Днепр (река), СВО, ВСУ, Спецоперация, Суджа

Если Сырский выведет ВСУ из Курской области, ему придется размазывать их по всему фронту — Анпилогов

05:00 13.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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Если военные возьмут верх над политическими конструкциями Зеленского, то из Курской области ВСУ надо выходить. Украинский фронт сыплется везде, кроме побережья Днепра, который пока не форсируют ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
А объявленный выход украинских войск из Курской области показывает, что время авантюр для Украины прошло. В Киеве поняли, что на американских выборах тема Курска не сыграла и решили больше за нее не цепляться, сообщил эксперт.

"Не вечно же рассказывать народу, что в Судже захватили "Пятерочку". Если военные возьмут верх над дурацкими политическими конструкциями [Владимира] Зеленского, то из Курской области надо выходить", — отметил Анпилогов.

Но куда потом перебрасывать эти части — неизвестно. Украинский фронт везде сыплется, кроме побережья Днепра, который пока не форсируют ВС РФ. Если Сырский выведет остатки пяти-шести бригад из Курской области, ему придется размазывать их ровным слоем по всему фронту, указал он.
"На южно-донецком направлении по самым скромным оценкам оперативная дыра составляет 30 километров, куда проваливается наше наступление. Туда нужно бросать две, а то и три полноценные бригады бросать", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру
О том, как украинские "кулибины" мастерят кустарную технику из подручного материала — в материале Алексея Туманова "Партизаны", "Бабайки" и прочие "Хамвираки". Топ кустарных украинских РСЗО на сайте Украина.ру
Коллаж: Зеленский и Ермак - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Вчера, 05:49
Идеальный шторм на Украине. Внутренние противоречия быстрее развалят страну, чем поражения на фронтеУзок круг этих коррупционеров. Страшно далеки они от народа. Вот так, почти по классику, можно было бы прокомментировать имеющуюся информацию по целой россыпи закрытых социологических исследований заказанных Банковой (Офисом президента Украины) в последний месяц
 
НовостиКурская областьРоссияДнепрАлександр СырскийВладимир ЗеленскийАлексей АнпилоговДнепр (река)СВОВСУСпецоперацияСуджа
 
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