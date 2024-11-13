https://ukraina.ru/20241113/1058846225.html

Если Сырский выведет ВСУ из Курской области, ему придется размазывать их по всему фронту — Анпилогов

Если Сырский выведет ВСУ из Курской области, ему придется размазывать их по всему фронту — Анпилогов - 13.11.2024 Украина.ру

Если Сырский выведет ВСУ из Курской области, ему придется размазывать их по всему фронту — Анпилогов

Если военные возьмут верх над политическими конструкциями Зеленского, то из Курской области ВСУ надо выходить. Украинский фронт сыплется везде, кроме побережья Днепра, который пока не форсируют ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2024-11-13T05:00

2024-11-13T05:00

2024-11-13T05:00

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А объявленный выход украинских войск из Курской области показывает, что время авантюр для Украины прошло. В Киеве поняли, что на американских выборах тема Курска не сыграла и решили больше за нее не цепляться, сообщил эксперт.Но куда потом перебрасывать эти части — неизвестно. Украинский фронт везде сыплется, кроме побережья Днепра, который пока не форсируют ВС РФ. Если Сырский выведет остатки пяти-шести бригад из Курской области, ему придется размазывать их ровным слоем по всему фронту, указал он."На южно-донецком направлении по самым скромным оценкам оперативная дыра составляет 30 километров, куда проваливается наше наступление. Туда нужно бросать две, а то и три полноценные бригады бросать", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.руО том, как украинские "кулибины" мастерят кустарную технику из подручного материала — в материале Алексея Туманова "Партизаны", "Бабайки" и прочие "Хамвираки". Топ кустарных украинских РСЗО на сайте Украина.ру

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новости, курская область, россия, днепр, александр сырский, владимир зеленский, алексей анпилогов, днепр (река), сво, всу, спецоперация, суджа