Если Сырский выведет ВСУ из Курской области, ему придется размазывать их по всему фронту — Анпилогов
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
Если военные возьмут верх над политическими конструкциями Зеленского, то из Курской области ВСУ надо выходить. Украинский фронт сыплется везде, кроме побережья Днепра, который пока не форсируют ВС РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
А объявленный выход украинских войск из Курской области показывает, что время авантюр для Украины прошло. В Киеве поняли, что на американских выборах тема Курска не сыграла и решили больше за нее не цепляться, сообщил эксперт.
"Не вечно же рассказывать народу, что в Судже захватили "Пятерочку". Если военные возьмут верх над дурацкими политическими конструкциями [Владимира] Зеленского, то из Курской области надо выходить", — отметил Анпилогов.
Но куда потом перебрасывать эти части — неизвестно. Украинский фронт везде сыплется, кроме побережья Днепра, который пока не форсируют ВС РФ. Если Сырский выведет остатки пяти-шести бригад из Курской области, ему придется размазывать их ровным слоем по всему фронту, указал он.
"На южно-донецком направлении по самым скромным оценкам оперативная дыра составляет 30 километров, куда проваливается наше наступление. Туда нужно бросать две, а то и три полноценные бригады бросать", — резюмировал собеседник издания.
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