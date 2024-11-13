Военный эксперт раскрыл, как "двумя крыльями" ВС РФ заходят за Курахово и идут на Константинополь
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Лобового штурма Курахово не будет. Войска будут обходить его по берегам реки Волчья в западном направлении. Село Сонцовка располагается северо-восточнее Курахово, южнее расположено Шахтерское. Там уже находятся российские штурмовики. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский
Поступают сообщения, что на Кураховском направлении ВС России завязали бои за Сонцовку с севера, и за Дальнее – с юга. Также есть сведения, что Украина подорвала дамбу Кураховского водохранилища, сообщил эксперт.
Эта дамба находилась в районе деревни Старые Терны на западном берегу Кураховского водохранилища. Да, вода в водохранилище накопилась, но это все же не Днепр. Цунами там не будет, но будет серьезное подтопление, отметил он.
Лобового штурма Курахово не будет. Войска будут обходить его по берегам реки Волчья в западном направлении. Село Сонцовка располагается северо-восточнее Курахово, там уже находятся российские штурмовики. Также они находятся в Шахтерском, которое расположено южнее, рассказал Зимовский.
"Этими двумя крыльями мы будем пытаться зайти за Курахово и взять Константинополь (не тот, над которым мы мечтаем православный крест водрузить), чтобы окружить всю Кураховскую группировку ВСУ без больших потерь", — подчеркнул медиаконсультант.
Кроме того, ВС РФ обладают преимуществом по высоте. Курахово и прилегающие украинские районы обороны находятся в долине, а российские позиции – на 100 метров выше, резюмировал собеседник издания.
Полный текст комментария Военный эксперт Александр Зимовский: Если ВСУ взорвали дамбу под Курахово, они загнали себя в ловушку на сайте Украина.ру
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