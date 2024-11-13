https://ukraina.ru/20241113/1058856083.html

Военный эксперт раскрыл, как "двумя крыльями" ВС РФ заходят за Курахово и идут на Константинополь

Военный эксперт раскрыл, как "двумя крыльями" ВС РФ заходят за Курахово и идут на Константинополь - 13.11.2024 Украина.ру

Военный эксперт раскрыл, как "двумя крыльями" ВС РФ заходят за Курахово и идут на Константинополь

Лобового штурма Курахово не будет. Войска будут обходить его по берегам реки Волчья в западном направлении. Село Сонцовка располагается северо-восточнее Курахово, южнее расположено Шахтерское. Там уже находятся российские штурмовики. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский

2024-11-13T06:10

2024-11-13T06:10

2024-11-13T06:10

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вс рф

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Поступают сообщения, что на Кураховском направлении ВС России завязали бои за Сонцовку с севера, и за Дальнее – с юга. Также есть сведения, что Украина подорвала дамбу Кураховского водохранилища, сообщил эксперт.Эта дамба находилась в районе деревни Старые Терны на западном берегу Кураховского водохранилища. Да, вода в водохранилище накопилась, но это все же не Днепр. Цунами там не будет, но будет серьезное подтопление, отметил он.Лобового штурма Курахово не будет. Войска будут обходить его по берегам реки Волчья в западном направлении. Село Сонцовка располагается северо-восточнее Курахово, там уже находятся российские штурмовики. Также они находятся в Шахтерском, которое расположено южнее, рассказал Зимовский.Кроме того, ВС РФ обладают преимуществом по высоте. Курахово и прилегающие украинские районы обороны находятся в долине, а российские позиции – на 100 метров выше, резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария Военный эксперт Александр Зимовский: Если ВСУ взорвали дамбу под Курахово, они загнали себя в ловушку на сайте Украина.руО других аспектах СВО — в интервью Евгения Линина: Когда ВСУ переживут потерю потерь, Россия рванет на Гуляйполе и затянет Запад в воронку

https://ukraina.ru/20241112/1058849092.html

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украина

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