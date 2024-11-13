https://ukraina.ru/20241113/1058843275.html

Станислав Стремидловский: Польша собирает команду антитрампистов, а в Германии готовят ультиматум России

Станислав Стремидловский: Польша собирает команду антитрампистов, а в Германии готовят ультиматум России - 13.11.2024 Украина.ру

Станислав Стремидловский: Польша собирает команду антитрампистов, а в Германии готовят ультиматум России

Если Дональд пойдет на то, чтобы договориться с Россией по Украине, это будет очень сильный удар по позициям польской оппозиции. Таким образом "Право и справедливость" распишется в том, что неправильно понимает американскую политику, не умеет считывать сигналы.

2024-11-13T06:00

2024-11-13T06:00

2024-11-13T06:00

интервью

польша

сша

россия

дональд трамп

сикорский

станислав стремидловский

хдс

германия

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/07/1048534230_57:15:877:476_1920x0_80_0_0_813bfbee6265a5779898a93279194b41.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт-полонист информационного агентства "Регнум" Станислав Стремидловский.Премьер Польши Дональд Туск заявил о желании сформировать альянс с участием Франции, Великобритании, стран Северной Европы и республик Прибалтики для определения новой европейской архитектуры безопасности, чтобы продолжить без Вашингтона поддерживать киевский режим в противостоянии с Россией.- Станислав, какую роль Польша собирается играть в этом союзе?- Дональд Туск ведет разговор о создании прежде всего антиамериканского альянса. Поскольку Франция, Великобритания, страны Прибалтики - это страны, чье руководство крайне критически относится к избранному президенту США Дональду Трампу.И 11 ноября произошло знаковое событие: британский премьер Кир Стармер приехал во Францию в день Компьенского перемирия, когда в 1918 году были прекращены боевые действия. Считается, что этот день положил конец Первой мировой войне. Последний раз в этот день французский и британский лидеры встречались в 1944 году. Это были Уинстон Черчилль и Шарль де Голь.Сегодня в этой встрече есть некий символизм. Первая мировая война не стала финальной точкой, даже после того, как в Версале в отсутствии России была заново поделена Европа, владения Османской империи, на Ближнем Востоке появились новые государства. Но все же через 20 с небольшим лет Германия развязала Вторую мировую войну. И только после победы с участием Советского Союза было достигнуто геополитическое равновесие.И то, что сейчас делает Польша, довольно антиамериканское действие. Все же после 1945 года мир в Европе гарантировали и устанавливали США и СССР. Как сейчас Польша относится к России, мы прекрасно знаем. Но теперь уже видно, что в условиях возвращения Трампа в Белый дом ряд европейских лидеров хотели бы избавиться от американской опеки. Туск не может сказать об этом напрямую, поэтому изобретает различные эвфемизмы: необходимость поддержки Украины, потом еще придумает китайскую угрозу. Главное — это сколотить альянс, который в условиях давления со стороны Трампа будет противостоять Вашингтону.- А на украинском направлении польская элита едина в своей политике? Изменятся ли ее планы после прихода Трампа?- С Трампом вот какой нюанс. Оппозиционная партия "Право и справедливость" приветствует победу Трампа. Считает, что это поможет выиграть президентские выборы, которые пройдут в 2025 году.Но если Трамп пойдет на то, чтобы договориться с Россией по Украине, это будет очень сильный удар по позициям "ПиС". Таким образом "Право и справедливость" распишется в том, что неправильно понимает американскую политику, не умеет считывать сигналы. Что касается правящей коалиции, партии "Гражданская платформа" и ее лидера премьер-министра Дональда Туска, то он не трампист и ранее оскорблял Трампа. Связка Туск-Сикорский ожидала победы демократов. Если только Трамп накачает Польшу американскими солдатами, это примирит Туска и Сикорского с президентом-республиканцем. Но это сомнительно.- Как в Польше воспринимают разговоры вокруг мирного плана Трампа? Готова ли Польша поучаствовать в реализации предвыборных заявлений Трампа?- Плана Трампа нет. Он еще ничего не озвучивал. Все это журналистские фантазии о том, как мог бы выглядеть план Трампа. Такого рода утечками его пытаются заставить реагировать, ввести в узкие коридоры. Те, кто в Европе скептически относятся к Трампу, тоже играют в эти игры. Но давайте дождемся вступления Трампа в должность, когда он сам озвучит, как видит ситуацию на Украине.- Каков сейчас уровень русофобии в польском обществе?- Русофобию нужно искусственно поддерживать. Это костер, который требует постоянной подпитки. А как сейчас подпитывать русофобию, если Трамп выиграл, и от новой администрации идут своеобразные сигналы? Очень трудно будет продать полякам идею, что русские собираются напасть на Польшу.- Как повлиял на политические процессы в Варшаве распад светофорной коалиции в Германии, которая благосклонно относилась к Польше?- Я бы не сказал, что она благосклонно относилась к Польше. Шольц это не тот человек, который может говорить с Туском, как это делала Ангела Меркель. Немцы всегда выступают к любой польской власти с позиции психотерапии. Есть поляки, они буянят. Иногда буянят сильно, как это делала "ПиС" в 1, 3 трлн долларов (Польша требовала от Германии репараций за Вторую мировую войну в размере 1,3 трлн долларов - Ред.). Иногда они буянят по мелкому, как это делает Туск. Надо сжать зубы, не реагировать, гладить поляков по голове, успокаивать.Ничего серьезного полякам Германия никогда не обещала. По итогам будущих выборов, возможно образование большой коалиции из СДПГ и ХДС. Хотя заявление кандидата в канцлеры Фридриха Мерца о том, что он предъявит Путину ультиматум и потребует остановить боевые действия в 24 часа, топит его партию ХДС. Складывается ощущение, что власть в Берлине - горячая картошка, которую все пытаются перебросить друг другу.О назначениях в команде Трампа "Ледяная дева" Трампа: будущий президент США анонсировал неожиданное назначение

https://ukraina.ru/20221122/1041064473.html

https://ukraina.ru/20241112/1058840662.html

польша

сша

россия

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, польша, сша, россия, дональд трамп, сикорский, станислав стремидловский, хдс, германия, украина.ру