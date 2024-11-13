В ожидании "черной зимы". Украинские эксперты и западные разведки о зимних перспективах страны - 13.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241113/1058854915.html
В ожидании "черной зимы". Украинские эксперты и западные разведки о зимних перспективах страны
В ожидании "черной зимы". Украинские эксперты и западные разведки о зимних перспективах страны - 13.11.2024 Украина.ру
В ожидании "черной зимы". Украинские эксперты и западные разведки о зимних перспективах страны
На Украине думают, удастся ли пережить грядущую "чёрную зиму". А офисные тем временем продолжают попытки повысить градус эскалации, стараются любой ценой не допустить прекращения войны. А цена может быть крайне высокой.
2024-11-13T06:04
2024-11-13T06:04
эксклюзив
украина
россия
сша
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
сизо
верховная рада
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8a9e9a4bdbd54bef5852a9a2814b4cd3.jpg.webp
Обсуждают бесперспективность "плана победы" Зеленского."...Весь наш (киевского режима — Ред.) "план победы" свёлся в итоге в тому, что - вдумайтесь - Путин не согласится с Трампом, и тогда Трамп даст нам денег и оружия, чтобы Зеленский с Ермаком дальше могли строить из себя бескомпромиссных патриотов", - пишет находящийся сейчас в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский. И задаёт риторический вопрос: "Это — план?".По его мнению, это не план, а (нецензурное выражение — ред.), поскольку "составные части от нас (от киевского режима — ред.) никак не зависят". Но "ряженые в камуфляж" лидеры режима, по мнению нардепа, "вышли из какой-либо логики, и несутся в стену, таща нас за собой".Вообще "феномен" международного успеха Зеленского состоял только из того, что его за руку водили и все за него решали Блинкен или Салливан, за спиной которых был Байден, с огромным опытом и связями, плюс контролируемая демократами пресса, отметил нардеп.Он продолжил: "Сейчас этого нет, и мы видим реальную картину, которая говорит мне лично о том, что ни с кем мы не о чем не договоримся из-за неумения говорить и разговаривать".Дубинский предсказывает неизбежную катастрофу и пишет, что это начинают понимать некоторые европейские лидеры (например, Орбан и Шольц).Впрочем, некоторые пункты пресловутого "плана мира" могут заинтересовать Трампа. Как сообщает Financial Times (FT), к таким пунктам относится предложение после завершения конфликта заместить украинскими военными часть американских войск, дислоцированных в Европе.Еще один интересный для Трампа пункт плана — обмен критически важными ресурсами. Впрочем, слово "обмен" не очень точное отражает суть, по сути Зеленский предлагает Западу забрать природные ресурсы Украины, надеясь, что это побудит западные страны вступить в открытый конфликт с Россией на стороне Киева.Успокаиваться рано. Телеграм-канал "Резидент" информирует со ссылкой на свой источник в ОП, что офисные пытаются договориться с администрацией Байдена о разрешении наносить ракетные удары в глубину территории РФ."На Банковой надеются на решение Президента США, который обещал Зеленскому эту опцию после выборов", пишут авторы канала.Франция и Великобритания тоже настаивают на ударах ракетами Storm Shadow вглубь России и попытаются убедить США дать Киеву соответствующее разрешение (об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники).И что же? Могут и дать. И тут не особенно важно, кто это сделает, уходящий Байден или возвращающийся в Белый дом Трамп. Дело не в именах.Как отметил в интервью изданию "Украина.ру" известный политолог Ростислва Ищенко, сейчас отношения США и России — это отношения войны."Мы не воюем на поле боя, потому что мы ядерные державы, и наше столкновение приведёт к нежелательным последствиям. Но фактически мы сейчас боремся на уничтожение друг с другом", - сказал эксперт.По его словам, Россия не имеет цели уничтожить США, но вынуждена бороться с ними на уничтожение до тех пор, пока они не согласятся на компромисс."Не согласятся - будем идти до конца. Они в принципе поставили задачу нас уничтожить", - считает Ищенко.Чего ждать простым простым гражданам Украины? Пока что стоит приготовиться к очень трудной зиме.Как сообщает телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свои источники, "западные разведки уже предупредили Зеленского, что если война продолжится в 2025 году, то Кремль с вероятностью 80%, отключит Украину от "рубильника" и вся страна останется без электроэнергии".Украинские паблики пишут, что Украину, по всей вероятности, ждёт чёрная зима, а Кабмин так и не создал штаб для прохождения отопительного сезона и решения экстренных ситуации в энергетике.Серьезные проблемы с энергоснабжением у киевского режима уже сейчас, отмечает Wall Street Journal. По данным издания, на Украине выведены из строя около половины мощностей по производству электроэнергии, а между тем грядёт зима - и "в худшем случае длительные отключения электроэнергии могут сделать украинские города непригодными для жизни в ближайшие месяцы". В таком случае, прогнозирует WSJ, это может спровоцировать очередное массовое бегство жителей из страны.Авторы "Легитимного", в свою очередь, отмечают, что "Зеленский об этом (о возможных проблемах с электроснабжением — ред.) не предупреждает украинцев, так как знает, что сама новость, что вся страна будет без электричества в следующем году, уже сейчас увеличит количество украинцев, которые согласны отказаться от территорий, ради мира".А вообще, по информации источника канала, "в ОП все ещё надеются на какое-то чудо, что "Трамп исчезнет" и всё будет как прежде".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Эрзац-ракета вместо Пушкина. Украину навсегда выводят из состава победителей"
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_212:0:1652:1080_1920x0_80_0_0_fb91fd7d5ba186b1dcbe8cbb035da418.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, сизо, верховная рада, украина.ру
Эксклюзив, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, СИЗО, Верховная Рада, Украина.ру

В ожидании "черной зимы". Украинские эксперты и западные разведки о зимних перспективах страны

06:04 13.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Украина.ру
Читать в
Сергей Зуев
Все материалы
На Украине думают, удастся ли пережить грядущую "чёрную зиму". А офисные тем временем продолжают попытки повысить градус эскалации, стараются любой ценой не допустить прекращения войны. А цена может быть крайне высокой.
Обсуждают бесперспективность "плана победы" Зеленского.
"...Весь наш (киевского режима — Ред.) "план победы" свёлся в итоге в тому, что - вдумайтесь - Путин не согласится с Трампом, и тогда Трамп даст нам денег и оружия, чтобы Зеленский с Ермаком дальше могли строить из себя бескомпромиссных патриотов", - пишет находящийся сейчас в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский. И задаёт риторический вопрос: "Это — план?".
По его мнению, это не план, а (нецензурное выражение — ред.), поскольку "составные части от нас (от киевского режима — ред.) никак не зависят". Но "ряженые в камуфляж" лидеры режима, по мнению нардепа, "вышли из какой-либо логики, и несутся в стену, таща нас за собой".
Вообще "феномен" международного успеха Зеленского состоял только из того, что его за руку водили и все за него решали Блинкен или Салливан, за спиной которых был Байден, с огромным опытом и связями, плюс контролируемая демократами пресса, отметил нардеп.

Он продолжил: "Сейчас этого нет, и мы видим реальную картину, которая говорит мне лично о том, что ни с кем мы не о чем не договоримся из-за неумения говорить и разговаривать".
Дубинский предсказывает неизбежную катастрофу и пишет, что это начинают понимать некоторые европейские лидеры (например, Орбан и Шольц).
Впрочем, некоторые пункты пресловутого "плана мира" могут заинтересовать Трампа. Как сообщает Financial Times (FT), к таким пунктам относится предложение после завершения конфликта заместить украинскими военными часть американских войск, дислоцированных в Европе.
Еще один интересный для Трампа пункт плана — обмен критически важными ресурсами. Впрочем, слово "обмен" не очень точное отражает суть, по сути Зеленский предлагает Западу забрать природные ресурсы Украины, надеясь, что это побудит западные страны вступить в открытый конфликт с Россией на стороне Киева.
Успокаиваться рано. Телеграм-канал "Резидент" информирует со ссылкой на свой источник в ОП, что офисные пытаются договориться с администрацией Байдена о разрешении наносить ракетные удары в глубину территории РФ.
"На Банковой надеются на решение Президента США, который обещал Зеленскому эту опцию после выборов", пишут авторы канала.
Франция и Великобритания тоже настаивают на ударах ракетами Storm Shadow вглубь России и попытаются убедить США дать Киеву соответствующее разрешение (об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники).
И что же? Могут и дать. И тут не особенно важно, кто это сделает, уходящий Байден или возвращающийся в Белый дом Трамп. Дело не в именах.
Как отметил в интервью изданию "Украина.ру" известный политолог Ростислва Ищенко, сейчас отношения США и России — это отношения войны.
"Мы не воюем на поле боя, потому что мы ядерные державы, и наше столкновение приведёт к нежелательным последствиям. Но фактически мы сейчас боремся на уничтожение друг с другом", - сказал эксперт.
По его словам, Россия не имеет цели уничтожить США, но вынуждена бороться с ними на уничтожение до тех пор, пока они не согласятся на компромисс.
"Не согласятся - будем идти до конца. Они в принципе поставили задачу нас уничтожить", - считает Ищенко.
Чего ждать простым простым гражданам Украины? Пока что стоит приготовиться к очень трудной зиме.
Как сообщает телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свои источники, "западные разведки уже предупредили Зеленского, что если война продолжится в 2025 году, то Кремль с вероятностью 80%, отключит Украину от "рубильника" и вся страна останется без электроэнергии".
Украинские паблики пишут, что Украину, по всей вероятности, ждёт чёрная зима, а Кабмин так и не создал штаб для прохождения отопительного сезона и решения экстренных ситуации в энергетике.
Серьезные проблемы с энергоснабжением у киевского режима уже сейчас, отмечает Wall Street Journal. По данным издания, на Украине выведены из строя около половины мощностей по производству электроэнергии, а между тем грядёт зима - и "в худшем случае длительные отключения электроэнергии могут сделать украинские города непригодными для жизни в ближайшие месяцы". В таком случае, прогнозирует WSJ, это может спровоцировать очередное массовое бегство жителей из страны.
Авторы "Легитимного", в свою очередь, отмечают, что "Зеленский об этом (о возможных проблемах с электроснабжением — ред.) не предупреждает украинцев, так как знает, что сама новость, что вся страна будет без электричества в следующем году, уже сейчас увеличит количество украинцев, которые согласны отказаться от территорий, ради мира".
А вообще, по информации источника канала, "в ОП все ещё надеются на какое-то чудо, что "Трамп исчезнет" и всё будет как прежде".
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Эрзац-ракета вместо Пушкина. Украину навсегда выводят из состава победителей"
 
ЭксклюзивУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжо БайденСИЗОВерховная РадаУкраина.ру
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:46Главные войны Трампа
06:45Экономика Украины и война: легализация порно, кардерство в масштабах всей страны и доплаты учителям
06:30Владимир Овчинский: Все планы Трампа задавили в зародыше, поэтому России надо готовиться к большой войне
06:19Готовятся к пришествию Трампа и сочиняют новые поборы. Чем занимаются представители украинской элиты
06:15Выйти из Курской области или потерять всю группировку: Живов раскрыл, почему ВСУ пора "резать лося"
06:10Военный эксперт раскрыл, как "двумя крыльями" ВС РФ заходят за Курахово и идут на Константинополь
06:04В ожидании "черной зимы". Украинские эксперты и западные разведки о зимних перспективах страны
06:00Станислав Стремидловский: Польша собирает команду антитрампистов, а в Германии готовят ультиматум России
05:50Алексей Леонков: Пока Россия каскадной тактикой уничтожает ВСУ в Курахово, Трамп готов извиваться ужом
05:45Алексей Живов: ВСУ несут большие потери под Курском, но еще цепляются зубами за Торецк и Часов Яр
05:30Время авантюр прошло: Анпилогов о том, почему на новое наступление у ВСУ нет ни техники, ни боеприпасов
05:15Подкуп, мятежи и оружие для Украины. Ирина Абрамова о борьбе США против России в Африке
05:10Мы обязательно придем и освободим: эксперт раскрыл, какая группировка войск нужна для взятия Киева
05:00Если Сырский выведет ВСУ из Курской области, ему придется размазывать их по всему фронту — Анпилогов
04:45Противостояние с Китаем: эксперт о том, почему конфликт вокруг Тайваня соответствует главной цели Трампа
04:30Если на КНДР нападут Южная Корея и США, Россия может предоставить Пхеньяну ядерный зонтик - эксперт
04:20Первое мирное предложение Трампа по Украине может оказаться "отравленной конфетой" — Анпилогов
04:10"Цунами там не будет": эксперт рассказал о последствиях подрыва дамбы Кураховского водохранилища
04:00Анпилогов: Трамп будет выполнять обязательства перед ВПК и процесс разоружения в мире пойдет вспять
03:45Живов о том, какие резервы припрятал Киев для курской авантюры и сколько солдат обещает подготовить ЕС
Лента новостейМолния