https://ukraina.ru/20241113/1058854915.html

В ожидании "черной зимы". Украинские эксперты и западные разведки о зимних перспективах страны

В ожидании "черной зимы". Украинские эксперты и западные разведки о зимних перспективах страны - 13.11.2024 Украина.ру

В ожидании "черной зимы". Украинские эксперты и западные разведки о зимних перспективах страны

На Украине думают, удастся ли пережить грядущую "чёрную зиму". А офисные тем временем продолжают попытки повысить градус эскалации, стараются любой ценой не допустить прекращения войны. А цена может быть крайне высокой.

2024-11-13T06:04

2024-11-13T06:04

2024-11-13T06:04

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украина.ру

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Обсуждают бесперспективность "плана победы" Зеленского."...Весь наш (киевского режима — Ред.) "план победы" свёлся в итоге в тому, что - вдумайтесь - Путин не согласится с Трампом, и тогда Трамп даст нам денег и оружия, чтобы Зеленский с Ермаком дальше могли строить из себя бескомпромиссных патриотов", - пишет находящийся сейчас в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский. И задаёт риторический вопрос: "Это — план?".По его мнению, это не план, а (нецензурное выражение — ред.), поскольку "составные части от нас (от киевского режима — ред.) никак не зависят". Но "ряженые в камуфляж" лидеры режима, по мнению нардепа, "вышли из какой-либо логики, и несутся в стену, таща нас за собой".Вообще "феномен" международного успеха Зеленского состоял только из того, что его за руку водили и все за него решали Блинкен или Салливан, за спиной которых был Байден, с огромным опытом и связями, плюс контролируемая демократами пресса, отметил нардеп.Он продолжил: "Сейчас этого нет, и мы видим реальную картину, которая говорит мне лично о том, что ни с кем мы не о чем не договоримся из-за неумения говорить и разговаривать".Дубинский предсказывает неизбежную катастрофу и пишет, что это начинают понимать некоторые европейские лидеры (например, Орбан и Шольц).Впрочем, некоторые пункты пресловутого "плана мира" могут заинтересовать Трампа. Как сообщает Financial Times (FT), к таким пунктам относится предложение после завершения конфликта заместить украинскими военными часть американских войск, дислоцированных в Европе.Еще один интересный для Трампа пункт плана — обмен критически важными ресурсами. Впрочем, слово "обмен" не очень точное отражает суть, по сути Зеленский предлагает Западу забрать природные ресурсы Украины, надеясь, что это побудит западные страны вступить в открытый конфликт с Россией на стороне Киева.Успокаиваться рано. Телеграм-канал "Резидент" информирует со ссылкой на свой источник в ОП, что офисные пытаются договориться с администрацией Байдена о разрешении наносить ракетные удары в глубину территории РФ."На Банковой надеются на решение Президента США, который обещал Зеленскому эту опцию после выборов", пишут авторы канала.Франция и Великобритания тоже настаивают на ударах ракетами Storm Shadow вглубь России и попытаются убедить США дать Киеву соответствующее разрешение (об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на свои источники).И что же? Могут и дать. И тут не особенно важно, кто это сделает, уходящий Байден или возвращающийся в Белый дом Трамп. Дело не в именах.Как отметил в интервью изданию "Украина.ру" известный политолог Ростислва Ищенко, сейчас отношения США и России — это отношения войны."Мы не воюем на поле боя, потому что мы ядерные державы, и наше столкновение приведёт к нежелательным последствиям. Но фактически мы сейчас боремся на уничтожение друг с другом", - сказал эксперт.По его словам, Россия не имеет цели уничтожить США, но вынуждена бороться с ними на уничтожение до тех пор, пока они не согласятся на компромисс."Не согласятся - будем идти до конца. Они в принципе поставили задачу нас уничтожить", - считает Ищенко.Чего ждать простым простым гражданам Украины? Пока что стоит приготовиться к очень трудной зиме.Как сообщает телеграм-канал "Легитимный" со ссылкой на свои источники, "западные разведки уже предупредили Зеленского, что если война продолжится в 2025 году, то Кремль с вероятностью 80%, отключит Украину от "рубильника" и вся страна останется без электроэнергии".Украинские паблики пишут, что Украину, по всей вероятности, ждёт чёрная зима, а Кабмин так и не создал штаб для прохождения отопительного сезона и решения экстренных ситуации в энергетике.Серьезные проблемы с энергоснабжением у киевского режима уже сейчас, отмечает Wall Street Journal. По данным издания, на Украине выведены из строя около половины мощностей по производству электроэнергии, а между тем грядёт зима - и "в худшем случае длительные отключения электроэнергии могут сделать украинские города непригодными для жизни в ближайшие месяцы". В таком случае, прогнозирует WSJ, это может спровоцировать очередное массовое бегство жителей из страны.Авторы "Легитимного", в свою очередь, отмечают, что "Зеленский об этом (о возможных проблемах с электроснабжением — ред.) не предупреждает украинцев, так как знает, что сама новость, что вся страна будет без электричества в следующем году, уже сейчас увеличит количество украинцев, которые согласны отказаться от территорий, ради мира".А вообще, по информации источника канала, "в ОП все ещё надеются на какое-то чудо, что "Трамп исчезнет" и всё будет как прежде".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Эрзац-ракета вместо Пушкина. Украину навсегда выводят из состава победителей"

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, сша, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, сизо, верховная рада, украина.ру