Алексей Живов: ВСУ несут большие потери под Курском, но еще цепляются зубами за Торецк и Часов Яр
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Враг несет тяжелые потери в Курской области, ВС РФ выдавливают ВСУ все дальше и дальше к границе. Пока ВСУ сохраняют довольно высокую боеспособность и еще цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
Ранее в СМИ появилось сразу несколько публикаций о том, что главком ВСУ Александр Сырский готовит отвод войск из Курской области. По мнению эксперта, к таким заявлениям со стороны противника не нужно относится всерьез, потому что их достоверность весьма сомнительна.
Украина может специально заявить о выводе войск, чтобы потом завести туда еще несколько бригад. Но в целом для противника ничего хорошего в Курской области не происходит, отметил обозреватель.
"Враг несет тяжелые потери, мы их выдавливаем все дальше и дальше к границе. Надеюсь, что и в Сумской области мы начнем делать санитарную зону, о которой еще год назад говорил президент", — подчеркнул Живов.
Он отметил, что пока ВСУ сохраняют довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. У противника там такая плотность обороны, что российские штурмовики выгрызают ее со скоростью 100 метров в день, добавил волонтер.
"Да, у нас есть локальный прорыв на Южнодонецком направлении, но мы пока не можем говорить, что враг даже там перестал сопротивляться", — резюмировал собеседник издания.
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