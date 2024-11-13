https://ukraina.ru/20241113/1058852621.html

Алексей Живов: ВСУ несут большие потери под Курском, но еще цепляются зубами за Торецк и Часов Яр

Алексей Живов: ВСУ несут большие потери под Курском, но еще цепляются зубами за Торецк и Часов Яр - 13.11.2024 Украина.ру

Алексей Живов: ВСУ несут большие потери под Курском, но еще цепляются зубами за Торецк и Часов Яр

Враг несет тяжелые потери в Курской области, ВС РФ выдавливают ВСУ все дальше и дальше к границе. Пока ВСУ сохраняют довольно высокую боеспособность и еще цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов

2024-11-13T05:45

2024-11-13T05:45

2024-11-13T05:45

курская область

россия

дзержинск (торецк)

алексей живов

александр сырский

новости

детали

сво

спецоперация

часов яр

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Ранее в СМИ появилось сразу несколько публикаций о том, что главком ВСУ Александр Сырский готовит отвод войск из Курской области. По мнению эксперта, к таким заявлениям со стороны противника не нужно относится всерьез, потому что их достоверность весьма сомнительна. Украина может специально заявить о выводе войск, чтобы потом завести туда еще несколько бригад. Но в целом для противника ничего хорошего в Курской области не происходит, отметил обозреватель.Он отметил, что пока ВСУ сохраняют довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. У противника там такая плотность обороны, что российские штурмовики выгрызают ее со скоростью 100 метров в день, добавил волонтер."Да, у нас есть локальный прорыв на Южнодонецком направлении, но мы пока не можем говорить, что враг даже там перестал сопротивляться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.руО том, почему на новое наступление у ВСУ нет ни техники, ни боеприпасов — в интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241111/1058816023.html

курская область

россия

дзержинск (торецк)

часов яр

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курская область, россия, дзержинск (торецк), алексей живов, александр сырский, новости, детали, сво, спецоперация, часов яр, донбасс, наступление, оборона, всу