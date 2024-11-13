Алексей Живов: ВСУ несут большие потери под Курском, но еще цепляются зубами за Торецк и Часов Яр - 13.11.2024 Украина.ру
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Алексей Живов: ВСУ несут большие потери под Курском, но еще цепляются зубами за Торецк и Часов Яр
Алексей Живов: ВСУ несут большие потери под Курском, но еще цепляются зубами за Торецк и Часов Яр - 13.11.2024 Украина.ру
Алексей Живов: ВСУ несут большие потери под Курском, но еще цепляются зубами за Торецк и Часов Яр
Враг несет тяжелые потери в Курской области, ВС РФ выдавливают ВСУ все дальше и дальше к границе. Пока ВСУ сохраняют довольно высокую боеспособность и еще цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
2024-11-13T05:45
2024-11-13T05:45
курская область
россия
дзержинск (торецк)
алексей живов
александр сырский
новости
детали
сво
спецоперация
часов яр
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Ранее в СМИ появилось сразу несколько публикаций о том, что главком ВСУ Александр Сырский готовит отвод войск из Курской области. По мнению эксперта, к таким заявлениям со стороны противника не нужно относится всерьез, потому что их достоверность весьма сомнительна. Украина может специально заявить о выводе войск, чтобы потом завести туда еще несколько бригад. Но в целом для противника ничего хорошего в Курской области не происходит, отметил обозреватель.Он отметил, что пока ВСУ сохраняют довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. У противника там такая плотность обороны, что российские штурмовики выгрызают ее со скоростью 100 метров в день, добавил волонтер."Да, у нас есть локальный прорыв на Южнодонецком направлении, но мы пока не можем говорить, что враг даже там перестал сопротивляться", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.руО том, почему на новое наступление у ВСУ нет ни техники, ни боеприпасов — в интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру
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курская область
россия
дзержинск (торецк)
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курская область, россия, дзержинск (торецк), алексей живов, александр сырский, новости, детали, сво, спецоперация, часов яр, донбасс, наступление, оборона, всу
Курская область, Россия, Дзержинск (Торецк), Алексей Живов, Александр Сырский, Новости, детали, СВО, Спецоперация, Часов Яр, Донбасс, наступление, оборона, ВСУ

Алексей Живов: ВСУ несут большие потери под Курском, но еще цепляются зубами за Торецк и Часов Яр

05:45 13.11.2024
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Враг несет тяжелые потери в Курской области, ВС РФ выдавливают ВСУ все дальше и дальше к границе. Пока ВСУ сохраняют довольно высокую боеспособность и еще цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
Ранее в СМИ появилось сразу несколько публикаций о том, что главком ВСУ Александр Сырский готовит отвод войск из Курской области. По мнению эксперта, к таким заявлениям со стороны противника не нужно относится всерьез, потому что их достоверность весьма сомнительна.
Украина может специально заявить о выводе войск, чтобы потом завести туда еще несколько бригад. Но в целом для противника ничего хорошего в Курской области не происходит, отметил обозреватель.
"Враг несет тяжелые потери, мы их выдавливаем все дальше и дальше к границе. Надеюсь, что и в Сумской области мы начнем делать санитарную зону, о которой еще год назад говорил президент", — подчеркнул Живов.
Он отметил, что пока ВСУ сохраняют довольно высокую боеспособность и цепляются зубами за Торецк (Дзержинск) и Часов Яр. У противника там такая плотность обороны, что российские штурмовики выгрызают ее со скоростью 100 метров в день, добавил волонтер.
"Да, у нас есть локальный прорыв на Южнодонецком направлении, но мы пока не можем говорить, что враг даже там перестал сопротивляться", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
О том, почему на новое наступление у ВСУ нет ни техники, ни боеприпасов — в интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру
Александр Зимовский (СВО) - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
11 ноября, 21:26
Военный эксперт Александр Зимовский: Если ВСУ взорвали дамбу под Курахово, они загнали себя в ловушку Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
Курская областьРоссияДзержинск (Торецк)Алексей ЖивовАлександр СырскийНовостидеталиСВОСпецоперацияЧасов ЯрДонбасснаступлениеоборонаВСУ
 
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