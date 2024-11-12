https://ukraina.ru/20241112/1058849092.html
Военный аналитик Алексей Леонков: Если зимой Россия закроет ВСУ в нескольких котлах, она дойдет до Днепра
Военный аналитик Алексей Леонков: Если зимой Россия закроет ВСУ в нескольких котлах, она дойдет до Днепра - 12.11.2024 Украина.ру
Военный аналитик Алексей Леонков: Если зимой Россия закроет ВСУ в нескольких котлах, она дойдет до Днепра
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-11-12T21:09
2024-11-12T21:09
2024-11-12T21:09
эксклюзив
днепр
россия
украина
вооруженные силы украины
спецоперация
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Мы сейчас применяем каскадную тактику, когда по всей линии соприкосновения одновременно наносятся удары разной интенсивности. ВСУ приходится думать: "Где же русские нанесут свой главный удар? Куда нам бросать резервы так, чтобы основные участки устояли"? Но им это практически не удается.Даже если противник где-то что-то угадывает, его войска вязнут в позиционных боях. Я имею в виду Харьковское направление, где Украина даже не может отойти, потому что любой ее отход будет сопряжен с потерями. А если она все же оставит позиции, мы будем развивать наступление вплоть до самого Харькова.Если наши успехи на Южно-Донецком направлении позволят нам выйти к границам ДНР, мы будем развивать наступление в Запорожской области. Нам нужно разобраться с нынешней линией соприкосновения, которая медленно двигается на запад. Если мы зайдем в тыл Орехову и Гуляйполю, сами понимаете, что будет с группировкой ВСУ, которая удерживает их из последних сил.Наш президент на Валдае сказал, что мы формируем несколько котлов. Если они захлопнутся, вся украинская группировка в зоне СВО на 300-400 тысяч штыков понесет существенные потери. Ее бреши в обороне будут настолько большими, что для удержания линии фронта придется ее сокращать – отступать к Днепру или за Днепр.Но это отступление тоже пойдет по степям. Зимой, когда местность покроется снегом, все эти войска будут как на ладони – им никакая маскировка не поможет. У нас полно тепловизоров, чтобы нанести по ВСУ высокоточные удары.Так что может случиться эффект домино, когда мы выйдем на оперативный простор и продвинемся вглубь на 50 километров. Тогда побегут все. Потому что им не захочется оказываться в котле у наших войск.
https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html
https://ukraina.ru/20241111/1058816023.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, днепр, россия, украина, вооруженные силы украины, спецоперация
Военный аналитик Алексей Леонков: Если зимой Россия закроет ВСУ в нескольких котлах, она дойдет до Днепра
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Мы сейчас применяем каскадную тактику, когда по всей линии соприкосновения одновременно наносятся удары разной интенсивности. ВСУ приходится думать: "Где же русские нанесут свой главный удар? Куда нам бросать резервы так, чтобы основные участки устояли"? Но им это практически не удается.
Даже если противник где-то что-то угадывает, его войска вязнут в позиционных боях. Я имею в виду Харьковское направление, где Украина даже не может отойти, потому что любой ее отход будет сопряжен с потерями. А если она все же оставит позиции, мы будем развивать наступление вплоть до самого Харькова.
Если наши успехи на Южно-Донецком направлении позволят нам выйти к границам ДНР, мы будем развивать наступление в Запорожской области. Нам нужно разобраться с нынешней линией соприкосновения, которая медленно двигается на запад. Если мы зайдем в тыл Орехову и Гуляйполю, сами понимаете, что будет с группировкой ВСУ, которая удерживает их из последних сил.
Наш президент на Валдае сказал, что мы формируем несколько котлов. Если они захлопнутся, вся украинская группировка в зоне СВО на 300-400 тысяч штыков понесет существенные потери. Ее бреши в обороне будут настолько большими, что для удержания линии фронта придется ее сокращать – отступать к Днепру или за Днепр.
Но это отступление тоже пойдет по степям. Зимой, когда местность покроется снегом, все эти войска будут как на ладони – им никакая маскировка не поможет. У нас полно тепловизоров, чтобы нанести по ВСУ высокоточные удары.
Так что может случиться эффект домино, когда мы выйдем на оперативный простор и продвинемся вглубь на 50 километров. Тогда побегут все. Потому что им не захочется оказываться в котле у наших войск.