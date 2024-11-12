https://ukraina.ru/20241112/1058849092.html

Военный аналитик Алексей Леонков: Если зимой Россия закроет ВСУ в нескольких котлах, она дойдет до Днепра

Военный аналитик Алексей Леонков: Если зимой Россия закроет ВСУ в нескольких котлах, она дойдет до Днепра - 12.11.2024 Украина.ру

Военный аналитик Алексей Леонков: Если зимой Россия закроет ВСУ в нескольких котлах, она дойдет до Днепра

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-11-12T21:09

2024-11-12T21:09

2024-11-12T21:09

эксклюзив

днепр

россия

украина

вооруженные силы украины

спецоперация

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Мы сейчас применяем каскадную тактику, когда по всей линии соприкосновения одновременно наносятся удары разной интенсивности. ВСУ приходится думать: "Где же русские нанесут свой главный удар? Куда нам бросать резервы так, чтобы основные участки устояли"? Но им это практически не удается.Даже если противник где-то что-то угадывает, его войска вязнут в позиционных боях. Я имею в виду Харьковское направление, где Украина даже не может отойти, потому что любой ее отход будет сопряжен с потерями. А если она все же оставит позиции, мы будем развивать наступление вплоть до самого Харькова.Если наши успехи на Южно-Донецком направлении позволят нам выйти к границам ДНР, мы будем развивать наступление в Запорожской области. Нам нужно разобраться с нынешней линией соприкосновения, которая медленно двигается на запад. Если мы зайдем в тыл Орехову и Гуляйполю, сами понимаете, что будет с группировкой ВСУ, которая удерживает их из последних сил.Наш президент на Валдае сказал, что мы формируем несколько котлов. Если они захлопнутся, вся украинская группировка в зоне СВО на 300-400 тысяч штыков понесет существенные потери. Ее бреши в обороне будут настолько большими, что для удержания линии фронта придется ее сокращать – отступать к Днепру или за Днепр.Но это отступление тоже пойдет по степям. Зимой, когда местность покроется снегом, все эти войска будут как на ладони – им никакая маскировка не поможет. У нас полно тепловизоров, чтобы нанести по ВСУ высокоточные удары.Так что может случиться эффект домино, когда мы выйдем на оперативный простор и продвинемся вглубь на 50 километров. Тогда побегут все. Потому что им не захочется оказываться в котле у наших войск.

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20241111/1058816023.html

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2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

эксклюзив, днепр, россия, украина, вооруженные силы украины, спецоперация