Военный аналитик Алексей Леонков: Если зимой Россия закроет ВСУ в нескольких котлах, она дойдет до Днепра - 12.11.2024 Украина.ру
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Военный аналитик Алексей Леонков: Если зимой Россия закроет ВСУ в нескольких котлах, она дойдет до Днепра
Военный аналитик Алексей Леонков: Если зимой Россия закроет ВСУ в нескольких котлах, она дойдет до Днепра - 12.11.2024 Украина.ру
Военный аналитик Алексей Леонков: Если зимой Россия закроет ВСУ в нескольких котлах, она дойдет до Днепра
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-11-12T21:09
2024-11-12T21:09
эксклюзив
днепр
россия
украина
вооруженные силы украины
спецоперация
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Мы сейчас применяем каскадную тактику, когда по всей линии соприкосновения одновременно наносятся удары разной интенсивности. ВСУ приходится думать: "Где же русские нанесут свой главный удар? Куда нам бросать резервы так, чтобы основные участки устояли"? Но им это практически не удается.Даже если противник где-то что-то угадывает, его войска вязнут в позиционных боях. Я имею в виду Харьковское направление, где Украина даже не может отойти, потому что любой ее отход будет сопряжен с потерями. А если она все же оставит позиции, мы будем развивать наступление вплоть до самого Харькова.Если наши успехи на Южно-Донецком направлении позволят нам выйти к границам ДНР, мы будем развивать наступление в Запорожской области. Нам нужно разобраться с нынешней линией соприкосновения, которая медленно двигается на запад. Если мы зайдем в тыл Орехову и Гуляйполю, сами понимаете, что будет с группировкой ВСУ, которая удерживает их из последних сил.Наш президент на Валдае сказал, что мы формируем несколько котлов. Если они захлопнутся, вся украинская группировка в зоне СВО на 300-400 тысяч штыков понесет существенные потери. Ее бреши в обороне будут настолько большими, что для удержания линии фронта придется ее сокращать – отступать к Днепру или за Днепр.Но это отступление тоже пойдет по степям. Зимой, когда местность покроется снегом, все эти войска будут как на ладони – им никакая маскировка не поможет. У нас полно тепловизоров, чтобы нанести по ВСУ высокоточные удары.Так что может случиться эффект домино, когда мы выйдем на оперативный простор и продвинемся вглубь на 50 километров. Тогда побегут все. Потому что им не захочется оказываться в котле у наших войск.
https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html
https://ukraina.ru/20241111/1058816023.html
днепр
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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5
4.7
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, днепр, россия, украина, вооруженные силы украины, спецоперация
Эксклюзив, Днепр, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Спецоперация

Военный аналитик Алексей Леонков: Если зимой Россия закроет ВСУ в нескольких котлах, она дойдет до Днепра

21:09 12.11.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Леонков
Леонков - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Мы сейчас применяем каскадную тактику, когда по всей линии соприкосновения одновременно наносятся удары разной интенсивности. ВСУ приходится думать: "Где же русские нанесут свой главный удар? Куда нам бросать резервы так, чтобы основные участки устояли"? Но им это практически не удается.
Алексей Леонков - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря 2021, 13:06
Алексей Леонков: Кто онВоенный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков
Даже если противник где-то что-то угадывает, его войска вязнут в позиционных боях. Я имею в виду Харьковское направление, где Украина даже не может отойти, потому что любой ее отход будет сопряжен с потерями. А если она все же оставит позиции, мы будем развивать наступление вплоть до самого Харькова.
Если наши успехи на Южно-Донецком направлении позволят нам выйти к границам ДНР, мы будем развивать наступление в Запорожской области. Нам нужно разобраться с нынешней линией соприкосновения, которая медленно двигается на запад. Если мы зайдем в тыл Орехову и Гуляйполю, сами понимаете, что будет с группировкой ВСУ, которая удерживает их из последних сил.
Наш президент на Валдае сказал, что мы формируем несколько котлов. Если они захлопнутся, вся украинская группировка в зоне СВО на 300-400 тысяч штыков понесет существенные потери. Ее бреши в обороне будут настолько большими, что для удержания линии фронта придется ее сокращать – отступать к Днепру или за Днепр.
Но это отступление тоже пойдет по степям. Зимой, когда местность покроется снегом, все эти войска будут как на ладони – им никакая маскировка не поможет. У нас полно тепловизоров, чтобы нанести по ВСУ высокоточные удары.
Так что может случиться эффект домино, когда мы выйдем на оперативный простор и продвинемся вглубь на 50 километров. Тогда побегут все. Потому что им не захочется оказываться в котле у наших войск.
Карта СВО
Карта ДНР
Курская и Сумская области
Карта Белгородской и Харьковской областей
Александр Зимовский (СВО) - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Вчера, 21:26
Военный эксперт Александр Зимовский: Если ВСУ взорвали дамбу под Курахово, они загнали себя в ловушку Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт и медиаконсультант Александр Зимовский в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
ЭксклюзивДнепрРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСпецоперация
 
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Заголовок открываемого материала
21:57Константин Блохин: Украина не станет барским подарком Трампа России, он заменит детский сад ястребами
21:09Военный аналитик Алексей Леонков: Если зимой Россия закроет ВСУ в нескольких котлах, она дойдет до Днепра
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