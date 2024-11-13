https://ukraina.ru/20241113/1058853116.html

Выйти из Курской области или потерять всю группировку: Живов раскрыл, почему ВСУ пора "резать лося"

Выйти из Курской области или потерять всю группировку: Живов раскрыл, почему ВСУ пора "резать лося" - 13.11.2024 Украина.ру

Выйти из Курской области или потерять всю группировку: Живов раскрыл, почему ВСУ пора "резать лося"

Украине еще есть, кем воевать. И у нее есть возможность не сразу бросать людей на фронт, а сначала отправлять в Европу на обучение, а только потом уже отправлять в бой. Поэтому в оценках резервов ВСУ надо быть предельно осторожными. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов

2024-11-13T06:15

2024-11-13T06:15

2024-11-13T06:15

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курская область

алексей живов

отступление

всу

евросоюз

резервы

вс рф

курск

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Если оценивать общую численность ВСУ, то, во-первых, якобы порядка 20 тысяч военнослужащих, которые были подготовлены для курской авантюры (4–5 бригад), еще не были введены в бой. Во-вторых, Евросоюз в сентябре обещал до конца года поставить Украине еще 75 тысяч подготовленных солдат, сообщил волонтер.Замечательно, если киевский режим все-таки выведет войска из Курской области. Для них это было бы логичное решение. ВСУ пора, как говорят в бизнесе, фиксировать убытки или "резать лося", отметил он.Это когда ты вложился во что-то, но твои акции продолжают падать, и перед тобой стоит выбор: забрать 50% от оставшихся денег или потерять всё, уточнил обозреватель."Именно перед таким выбором сейчас стоят ВСУ: либо выводить войска из Курской области, либо потерять всю эту группировку. Потому что истребляем мы ее очень динамично. Слава нашим доблестным воинам!" — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.руО том, почему на новое наступление у ВСУ нет ни техники, ни боеприпасов — в интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241112/1058816836.html

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