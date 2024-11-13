Выйти из Курской области или потерять всю группировку: Живов раскрыл, почему ВСУ пора "резать лося"
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Украине еще есть, кем воевать. И у нее есть возможность не сразу бросать людей на фронт, а сначала отправлять в Европу на обучение, а только потом уже отправлять в бой. Поэтому в оценках резервов ВСУ надо быть предельно осторожными. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
Если оценивать общую численность ВСУ, то, во-первых, якобы порядка 20 тысяч военнослужащих, которые были подготовлены для курской авантюры (4–5 бригад), еще не были введены в бой. Во-вторых, Евросоюз в сентябре обещал до конца года поставить Украине еще 75 тысяч подготовленных солдат, сообщил волонтер.
"Короче говоря, Украине еще есть, кем воевать. И у нее есть возможность не сразу бросать людей на фронт, а сначала отправлять в Европу на обучение, а только потом уже отправлять в бой. Поэтому нам в своих оценках надо быть предельно осторожными", — подчеркнул Живов.
Замечательно, если киевский режим все-таки выведет войска из Курской области. Для них это было бы логичное решение. ВСУ пора, как говорят в бизнесе, фиксировать убытки или "резать лося", отметил он.
Это когда ты вложился во что-то, но твои акции продолжают падать, и перед тобой стоит выбор: забрать 50% от оставшихся денег или потерять всё, уточнил обозреватель.
"Именно перед таким выбором сейчас стоят ВСУ: либо выводить войска из Курской области, либо потерять всю эту группировку. Потому что истребляем мы ее очень динамично. Слава нашим доблестным воинам!" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
О том, почему на новое наступление у ВСУ нет ни техники, ни боеприпасов — в интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру
Вчера, 06:30Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на ГомельКиевский режим занимается пожаротушением на разных участках. К новоформируемым подразделением, куда прибывает отловленное по всей Украине пополнение, особого доверия нет. Но у них все еще остается костяк бандеровских бригад. Там еще есть какие-то добровольцы, а офицерский и унтер-офицерский состав имеет большую выживаемость, чем простые солдаты