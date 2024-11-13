Выйти из Курской области или потерять всю группировку: Живов раскрыл, почему ВСУ пора "резать лося" - 13.11.2024 Украина.ру
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Выйти из Курской области или потерять всю группировку: Живов раскрыл, почему ВСУ пора "резать лося"
Выйти из Курской области или потерять всю группировку: Живов раскрыл, почему ВСУ пора "резать лося" - 13.11.2024 Украина.ру
Выйти из Курской области или потерять всю группировку: Живов раскрыл, почему ВСУ пора "резать лося"
Украине еще есть, кем воевать. И у нее есть возможность не сразу бросать людей на фронт, а сначала отправлять в Европу на обучение, а только потом уже отправлять в бой. Поэтому в оценках резервов ВСУ надо быть предельно осторожными. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
2024-11-13T06:15
2024-11-13T06:15
новости
украина
курская область
алексей живов
отступление
всу
евросоюз
резервы
вс рф
курск
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Если оценивать общую численность ВСУ, то, во-первых, якобы порядка 20 тысяч военнослужащих, которые были подготовлены для курской авантюры (4–5 бригад), еще не были введены в бой. Во-вторых, Евросоюз в сентябре обещал до конца года поставить Украине еще 75 тысяч подготовленных солдат, сообщил волонтер.Замечательно, если киевский режим все-таки выведет войска из Курской области. Для них это было бы логичное решение. ВСУ пора, как говорят в бизнесе, фиксировать убытки или "резать лося", отметил он.Это когда ты вложился во что-то, но твои акции продолжают падать, и перед тобой стоит выбор: забрать 50% от оставшихся денег или потерять всё, уточнил обозреватель."Именно перед таким выбором сейчас стоят ВСУ: либо выводить войска из Курской области, либо потерять всю эту группировку. Потому что истребляем мы ее очень динамично. Слава нашим доблестным воинам!" — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.руО том, почему на новое наступление у ВСУ нет ни техники, ни боеприпасов — в интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру
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новости, украина, курская область, алексей живов, отступление, всу, евросоюз, резервы, вс рф, курск, детали, потери, сво, спецоперация
Новости, Украина, Курская область, Алексей Живов, отступление, ВСУ, Евросоюз, резервы, ВС РФ, Курск, детали, потери, СВО, Спецоперация

Выйти из Курской области или потерять всю группировку: Живов раскрыл, почему ВСУ пора "резать лося"

06:15 13.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаВСУ
ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Читать в
Украине еще есть, кем воевать. И у нее есть возможность не сразу бросать людей на фронт, а сначала отправлять в Европу на обучение, а только потом уже отправлять в бой. Поэтому в оценках резервов ВСУ надо быть предельно осторожными. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный обозреватель и волонтер Алексей Живов
Если оценивать общую численность ВСУ, то, во-первых, якобы порядка 20 тысяч военнослужащих, которые были подготовлены для курской авантюры (4–5 бригад), еще не были введены в бой. Во-вторых, Евросоюз в сентябре обещал до конца года поставить Украине еще 75 тысяч подготовленных солдат, сообщил волонтер.
"Короче говоря, Украине еще есть, кем воевать. И у нее есть возможность не сразу бросать людей на фронт, а сначала отправлять в Европу на обучение, а только потом уже отправлять в бой. Поэтому нам в своих оценках надо быть предельно осторожными", — подчеркнул Живов.
Замечательно, если киевский режим все-таки выведет войска из Курской области. Для них это было бы логичное решение. ВСУ пора, как говорят в бизнесе, фиксировать убытки или "резать лося", отметил он.
Это когда ты вложился во что-то, но твои акции продолжают падать, и перед тобой стоит выбор: забрать 50% от оставшихся денег или потерять всё, уточнил обозреватель.
"Именно перед таким выбором сейчас стоят ВСУ: либо выводить войска из Курской области, либо потерять всю эту группировку. Потому что истребляем мы ее очень динамично. Слава нашим доблестным воинам!" — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговора на сайте Украина.ру
О том, почему на новое наступление у ВСУ нет ни техники, ни боеприпасов — в интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру
Александр Зимовский - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Вчера, 06:30
Александр Зимовский: Если Россия не даст ВСУ сделать подарок Трампу, им будет некем нападать на ГомельКиевский режим занимается пожаротушением на разных участках. К новоформируемым подразделением, куда прибывает отловленное по всей Украине пополнение, особого доверия нет. Но у них все еще остается костяк бандеровских бригад. Там еще есть какие-то добровольцы, а офицерский и унтер-офицерский состав имеет большую выживаемость, чем простые солдаты
 
НовостиУкраинаКурская областьАлексей ЖивовотступлениеВСУЕвросоюзрезервыВС РФКурскдеталипотериСВОСпецоперация
 
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