Время авантюр прошло: Анпилогов о том, почему на новое наступление у ВСУ нет ни техники, ни боеприпасов - 13.11.2024 Украина.ру
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Время авантюр прошло: Анпилогов о том, почему на новое наступление у ВСУ нет ни техники, ни боеприпасов
Время авантюр прошло: Анпилогов о том, почему на новое наступление у ВСУ нет ни техники, ни боеприпасов - 13.11.2024 Украина.ру
Время авантюр прошло: Анпилогов о том, почему на новое наступление у ВСУ нет ни техники, ни боеприпасов
На серьезное наступление у Киева нет ни техники, ни боеприпасов, укомплектовывать заявленные 100 тысяч человек уже нечем. Объявленный выход ВСУ из Курской области показывает, что время авантюр прошло. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2024-11-13T05:30
2024-11-13T05:30
новости
украина
сша
киев
алексей анпилогов
джо байден
дональд трамп
поставки
танки
ракеты
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Ранее США обещали выделить Украине помощь в размере 6 млрд долларов, кроме того, есть информация о том, что Запад передал Киеву несколько сотен единиц бронетехники.По словам эксперта, президент США Джо Байден может задействовать прямые президентские полномочия, чтобы передать помощь Украине, но он не сможет выделить вооружения на все 6 млрд, потому что часть этого еще числится в производстве. При этом Байден не может обязать Трампа сделать это. Поэтому что-то из этого пакета будет поставлено на Украину, но это будут сотни миллионов долларов, а не как не миллиарды, добавил он.Киеву были поставлены 200 БТР "Страйкер", 20 танков "Леопард", ракеты к "Айрис-Т". Но то, что касается наступательных возможностей, то там хватит лишь на две трети танкового батальона и пару механизированных бригад, отметил Анпилогов."То есть укомплектовывать заявленные 100 тысяч человек нечем. На серьезное наступление нет ни техники, ни боеприпасов. А объявленный выход из Курской области показывает, что время авантюр прошло", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.руО том, как украинские "кулибины" мастерят кустарную технику из подручного материала — в материале Алексея Туманова "Партизаны", "Бабайки" и прочие "Хамвираки". Топ кустарных украинских РСЗО на сайте Украина.ру
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новости, украина, сша, киев, алексей анпилогов, джо байден, дональд трамп, поставки, танки, ракеты, военная помощь, детали, сво
Новости, Украина, США, Киев, Алексей Анпилогов, Джо Байден, Дональд Трамп, поставки, танки, ракеты, военная помощь, детали, СВО

Время авантюр прошло: Анпилогов о том, почему на новое наступление у ВСУ нет ни техники, ни боеприпасов

05:30 13.11.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУТероборона ВСУ
Тероборона ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ
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На серьезное наступление у Киева нет ни техники, ни боеприпасов, укомплектовывать заявленные 100 тысяч человек уже нечем. Объявленный выход ВСУ из Курской области показывает, что время авантюр прошло. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее США обещали выделить Украине помощь в размере 6 млрд долларов, кроме того, есть информация о том, что Запад передал Киеву несколько сотен единиц бронетехники.
По словам эксперта, президент США Джо Байден может задействовать прямые президентские полномочия, чтобы передать помощь Украине, но он не сможет выделить вооружения на все 6 млрд, потому что часть этого еще числится в производстве.
При этом Байден не может обязать Трампа сделать это. Поэтому что-то из этого пакета будет поставлено на Украину, но это будут сотни миллионов долларов, а не как не миллиарды, добавил он.
Киеву были поставлены 200 БТР "Страйкер", 20 танков "Леопард", ракеты к "Айрис-Т". Но то, что касается наступательных возможностей, то там хватит лишь на две трети танкового батальона и пару механизированных бригад, отметил Анпилогов.
"То есть укомплектовывать заявленные 100 тысяч человек нечем. На серьезное наступление нет ни техники, ни боеприпасов. А объявленный выход из Курской области показывает, что время авантюр прошло", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Анпилогов: Трамп предложит России конфету с ядом на переговорах, если ВСУ удержат фронт на сайте Украина.ру
О том, как украинские "кулибины" мастерят кустарную технику из подручного материала — в материале Алексея Туманова "Партизаны", "Бабайки" и прочие "Хамвираки". Топ кустарных украинских РСЗО на сайте Украина.ру
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Вчера, 05:50
Алексей Живов: Россия под Курском заставила ВСУ резать лося, но Киев припрятал армию из теории заговораСпустя три года СВО понятно, что для взятия Киева нам даже 300-тысячной группировки будет недостаточно. Об этом сам президент сказал, что для Киевской операции нам надо будет привлечь в армию еще минимум полмиллиона человек, которых надо вооружить и обучить
 
НовостиУкраинаСШАКиевАлексей АнпилоговДжо БайденДональд Трамппоставкитанкиракетывоенная помощьдеталиСВО
 
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