https://ukraina.ru/20240306/1053740623.html

От мариупольских руин до большой политики и крепкой дружбы. Русско-китайская "Катюша" покоряет интернет

От мариупольских руин до большой политики и крепкой дружбы. Русско-китайская "Катюша" покоряет интернет - 06.03.2024 Украина.ру

От мариупольских руин до большой политики и крепкой дружбы. Русско-китайская "Катюша" покоряет интернет

В среду, 6 марта, на информационных ресурсах мультимедийного издания "Украина.ру" состоялась международная премьера клипа на знаменитую песню "Катюша" в исполнении китайской оперной певицы Ван Фан и артистки украинской и российской эстрады Таисии Повалий

2024-03-06T15:55

2024-03-06T15:55

2024-03-06T16:16

культура

эксклюзив

россия

китай

украина

повалий

сюй цзицзюнь

сергей аксенов

украина.ру

песня

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/06/1053741159_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bd567e579e403a3f8eb2099e87522eb3.jpg

Клип был снят в московском военно-историческом Музее Победы на Поклонной горе, над его созданием работали сотрудники разных дирекций медиагруппы "Россия сегодня", в том числе команда издания "Украина.ру", главный редактор издания Искандер Хисамов, директор дирекции технического сопровождения радио и иновещания Эльдар Грибанов, директор дирекции производства видео Ольга Анисимова.Видеоряд клипа посвящен политическим, экономическим, научным и культурным связям России и КНР, в кадре появляются пейзажи Китая и виды российской столицы, студенты и ученые, обменивающиеся опытом, достижения стран в промышленности и военной сфере, лидеры двух государств.Сама песня звучит на двух языках – русском и китайском, обе певицы поют и на родном языке, и на языке дружественной страны.У снятого клипа насыщенная предыстория: осенью 2023 года по приглашению издания "Украина.ру" в Россию приехала делегация китайских блогеров и медиаменеджеров, в которую вошли генеральный директор корпорации "Апрель-Медиа" Жао Цзинь, блогер-миллионник Сюй Цзицзюнь, военный эксперт и телеобозреватель Хун Юань, профессор искусствоведения и певица Ван Фан.Участники делегации побывали в Москве, Крыму, в новых регионах – в частности, в Мариуполе, встретились с главой Крыма Сергеем Аксёновым и главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.Особое впечатление на гостей произвело посещение разрушенного и обугленного Мариуполя – города, который совсем недавно был ареной суровых сражений.Певица Ван Фан, которая ведет популярный блог, слушая о боях и обстрелах в стенах практически полностью разрушенного Мариупольского драматического театра, совершенно спонтанно поднялась на его, чудом уцелевший балкон, и спела "Катюшу".Ничего не было подготовлено, запись не была постановочной, сняли буквально на телефон, который оказался под рукой, однако видео произвело эффект разорвавшейся бомбы: в первые же дни оно стало вирусным, разлетелось по сети в разных странах.Более 110 миллионов просмотров видео набрало за рекордно короткий срок, не оставшись не замеченным и в мировой прессе: о "Катюше" в исполнении Ван Фан написали британские The Economist, The Telegraph и BBC, американские CNN и The New York post, а также целый ряд других западных СМИ.МИД Украины, в лице официального представителя Олега Николенко, отреагировал молниеносно: он написал у себя в соцсетях пост, в котором осудил приезд граждан Китая в ДНР. Украинский дипломат также сообщил, что всем членам китайской делегации будет запрещен въезд на Украину.Дружеские связи укреплялись. Спустя недолгое время редакция "Украина.ру", включая главного редактора, совершила ответный визит в Пекин."Там мы очень интересно пообщались с нашими коллегами журналистами, заключили договор о сотрудничестве с корпорацией "Апрель-медиа", были в крупнейших других корпорациях, которые работают в сфере информации, мировые величины – Weibo и Baidu.На китайский медиарынок просто так не попадешь, там свои, специфические стандарты, но наши договоры с коллегами из медиакорпораций открыли нам дорогу к китайской аудитории", - рассказал Искандер Хисамов.Издание "Украина.ру" в данный момент развивает не только русскоязычные ресурсы, функционируют также английская, испанская (аудитория которой состоит, в основном, из жителей разных стран Латинской Америки), а теперь и китайская редакции."Мы оказались в общем тренде: в 2024 в России как раз объявили год Китая, в Китае – год России. Китайская аудитория для нас очень важна, в том числе и потому, что, вопреки тому, что о Китае говорят, там существует достаточно большая свобода слова и плюрализм мнений, на всех уровнях идут споры, в том числе – и о нашей СВО. Поэтому для нас важно доносить до них свою правду", - объяснил главный редактор издания Искандер Хисамов.Певица Таисия Повалий, которую пригласили принять участие в проекте, артистка с символической судьбой: она одинаково любима как в России, так и на Украине, занимает четкую пророссийскую позицию в отношении спецоперации.Увидев запись Ван Фан из Мариуполя, города, который Повалий называет любимым, она заинтересовалась и сотрудничеством с коллегой, захотела познакомиться с ней, узнать о ней больше."Я поняла, что перед нами сильная и стойкая личность с непоколебимыми убеждениями и принципами. Я вдохновилась смелостью Ван Фан приехать в Донбасс, где с 2014 года фашистский человеконенавистнический режим обстреливает города, убивая мирно спящих в своих домах людей. Мне захотелось познакомиться с великой женщиной нашего непростого времени, женщиной с огромным стержнем и силой духа.А еще больше мне захотелось вместе спеть "Катюшу", которая всегда была в моем репертуаре, и спеть в знак уважения и любви к Ван Фан и ее Родине на китайском языке! Благодарю за исполнение моей мечты "Украина.ру" и "Россия сегодня", - рассказала певица."Музей Победы, как место очень атмосферное и знаковое, тоже повлиял на исполнительниц, на режиссуру самого клипа", - рассказала Ольга Ярмак, руководитель проектов "Украина.ру"."Катюшу" много десятилетий поют на разных языках мира, но именно так, одновременно на двух, таких фонетически далеких языках, песня исполняется впервые", - добавила она.По словам Таисии Повалий, процесс съемок был очень волнительным, но вдохновенным.Легендарная, любимая всеми "Катюша" на стихи Михаила Исаковского и музыку Матвея Блантера прошла долгий путь от песни о любви и песни о Великой Отечественной войне до одного из главных культурных русских маркеров за границей, как балеты Петра Ильича Чайковского или романы Фёдора Михайловича Достоевского – то, что знает о России любой иностранец, даже тот, кто никогда еще не бывал в нашей стране.

https://ukraina.ru/20230920/1049562870.html

https://ukraina.ru/20230930/1049803254.html

россия

китай

украина

мариуполь

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Мария Лихограй

Мария Лихограй

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Лихограй

эксклюзив, россия, китай, украина, повалий, сюй цзицзюнь, сергей аксенов, украина.ру, песня, музыка, мариуполь, the economist, cnn