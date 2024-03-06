От мариупольских руин до большой политики и крепкой дружбы. Русско-китайская "Катюша" покоряет интернет
15:55 06.03.2024 (обновлено: 16:16 06.03.2024)
В среду, 6 марта, на информационных ресурсах мультимедийного издания "Украина.ру" состоялась международная премьера клипа на знаменитую песню "Катюша" в исполнении китайской оперной певицы Ван Фан и артистки украинской и российской эстрады Таисии Повалий
Клип был снят в московском военно-историческом Музее Победы на Поклонной горе, над его созданием работали сотрудники разных дирекций медиагруппы "Россия сегодня", в том числе команда издания "Украина.ру", главный редактор издания Искандер Хисамов, директор дирекции технического сопровождения радио и иновещания Эльдар Грибанов, директор дирекции производства видео Ольга Анисимова.
Видеоряд клипа посвящен политическим, экономическим, научным и культурным связям России и КНР, в кадре появляются пейзажи Китая и виды российской столицы, студенты и ученые, обменивающиеся опытом, достижения стран в промышленности и военной сфере, лидеры двух государств.
Сама песня звучит на двух языках – русском и китайском, обе певицы поют и на родном языке, и на языке дружественной страны.
У снятого клипа насыщенная предыстория: осенью 2023 года по приглашению издания "Украина.ру" в Россию приехала делегация китайских блогеров и медиаменеджеров, в которую вошли генеральный директор корпорации "Апрель-Медиа" Жао Цзинь, блогер-миллионник Сюй Цзицзюнь, военный эксперт и телеобозреватель Хун Юань, профессор искусствоведения и певица Ван Фан.
Участники делегации побывали в Москве, Крыму, в новых регионах – в частности, в Мариуполе, встретились с главой Крыма Сергеем Аксёновым и главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.
20 сентября 2023, 14:02"Катюша" из Мариуполя прогремела на весь мир. Как китайская певица Ван Фан стала фаворитом мировой сетиРолик с исполнением китайской певицей Ван Фан легендарной песни "Катюша" в стенах отстраивающегося Мариупольского театра получил большой международный резонанс. Доказательство тому — более 110 млн просмотров в интернете, публикации об этом в ведущих мировых СМИ и гневный комментарий МИД Украины
Особое впечатление на гостей произвело посещение разрушенного и обугленного Мариуполя – города, который совсем недавно был ареной суровых сражений.
Певица Ван Фан, которая ведет популярный блог, слушая о боях и обстрелах в стенах практически полностью разрушенного Мариупольского драматического театра, совершенно спонтанно поднялась на его, чудом уцелевший балкон, и спела "Катюшу".
Ничего не было подготовлено, запись не была постановочной, сняли буквально на телефон, который оказался под рукой, однако видео произвело эффект разорвавшейся бомбы: в первые же дни оно стало вирусным, разлетелось по сети в разных странах.
Более 110 миллионов просмотров видео набрало за рекордно короткий срок, не оставшись не замеченным и в мировой прессе: о "Катюше" в исполнении Ван Фан написали британские The Economist, The Telegraph и BBC, американские CNN и The New York post, а также целый ряд других западных СМИ.
МИД Украины, в лице официального представителя Олега Николенко, отреагировал молниеносно: он написал у себя в соцсетях пост, в котором осудил приезд граждан Китая в ДНР. Украинский дипломат также сообщил, что всем членам китайской делегации будет запрещен въезд на Украину.
Дружеские связи укреплялись. Спустя недолгое время редакция "Украина.ру", включая главного редактора, совершила ответный визит в Пекин.
"Там мы очень интересно пообщались с нашими коллегами журналистами, заключили договор о сотрудничестве с корпорацией "Апрель-медиа", были в крупнейших других корпорациях, которые работают в сфере информации, мировые величины – Weibo и Baidu.
На китайский медиарынок просто так не попадешь, там свои, специфические стандарты, но наши договоры с коллегами из медиакорпораций открыли нам дорогу к китайской аудитории", - рассказал Искандер Хисамов.
Издание "Украина.ру" в данный момент развивает не только русскоязычные ресурсы, функционируют также английская, испанская (аудитория которой состоит, в основном, из жителей разных стран Латинской Америки), а теперь и китайская редакции.
"Мы оказались в общем тренде: в 2024 в России как раз объявили год Китая, в Китае – год России. Китайская аудитория для нас очень важна, в том числе и потому, что, вопреки тому, что о Китае говорят, там существует достаточно большая свобода слова и плюрализм мнений, на всех уровнях идут споры, в том числе – и о нашей СВО. Поэтому для нас важно доносить до них свою правду", - объяснил главный редактор издания Искандер Хисамов.
Певица Таисия Повалий, которую пригласили принять участие в проекте, артистка с символической судьбой: она одинаково любима как в России, так и на Украине, занимает четкую пророссийскую позицию в отношении спецоперации.
Увидев запись Ван Фан из Мариуполя, города, который Повалий называет любимым, она заинтересовалась и сотрудничеством с коллегой, захотела познакомиться с ней, узнать о ней больше.
"Я поняла, что перед нами сильная и стойкая личность с непоколебимыми убеждениями и принципами. Я вдохновилась смелостью Ван Фан приехать в Донбасс, где с 2014 года фашистский человеконенавистнический режим обстреливает города, убивая мирно спящих в своих домах людей. Мне захотелось познакомиться с великой женщиной нашего непростого времени, женщиной с огромным стержнем и силой духа.
А еще больше мне захотелось вместе спеть "Катюшу", которая всегда была в моем репертуаре, и спеть в знак уважения и любви к Ван Фан и ее Родине на китайском языке! Благодарю за исполнение моей мечты "Украина.ру" и "Россия сегодня", - рассказала певица.
"Музей Победы, как место очень атмосферное и знаковое, тоже повлиял на исполнительниц, на режиссуру самого клипа", - рассказала Ольга Ярмак, руководитель проектов "Украина.ру".
30 сентября 2023, 11:38КультураПоследний из "темных уток". Как японцы полюбили "Катюшу"В Японии, в возрасте 93-х лет скончался певец Хадзимэ Тоояма – последний живой участник легендарного музыкального квартета Dark Ducks, который прославился исполнением советских песен, сделав их широко популярными среди японской аудитории.
"Катюшу" много десятилетий поют на разных языках мира, но именно так, одновременно на двух, таких фонетически далеких языках, песня исполняется впервые", - добавила она.
По словам Таисии Повалий, процесс съемок был очень волнительным, но вдохновенным.
"Передо мной появилась такая необыкновенная, тоненькая как фарфоровая кукла, с красивейшим голосом девушка, и одновременно такая глубокая, целостная, любящая свое дело артистка! Нам понадобилось всего несколько дублей, чтобы почувствовать единых дух, силу победы, которую несет в себе наша любимая "Катюша"! Съемки клипа прошли также на одном дыхании, в Музее Победы витал дух силы Правды!", - поделилась певица своими впечатлениями.
Легендарная, любимая всеми "Катюша" на стихи Михаила Исаковского и музыку Матвея Блантера прошла долгий путь от песни о любви и песни о Великой Отечественной войне до одного из главных культурных русских маркеров за границей, как балеты Петра Ильича Чайковского или романы Фёдора Михайловича Достоевского – то, что знает о России любой иностранец, даже тот, кто никогда еще не бывал в нашей стране.